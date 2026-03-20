يوم الأربعاء الماضي، شهد البرنامج الكروي الأسطوري «CBS Sports Golazo» أمسية أخرى من أمسيات دوري أبطال أوروبا المعتادة برفقة طاقمه، قبل أن يقاطع هنري المذيعة سكوت لفترة وجيزة ويتولى هو نفسه زمام الكلام لبضع دقائق. «هل لي أن أقاطعك قليلاً؟ هل لي أن أتولى الكلام لفترة وجيزة؟»، سأل اللاعب البالغ من العمر 48 عاماً. بعد أن وجه في البداية بضع كلمات مديح إلى اللاعب الدولي الأمريكي السابق والضيف كلينت ديمبسي، التفت هنري إلى زميله وصديقه ميكا ريتشاردز، الذي يجلس على كرسي إلى يمينه، وأصبح الجو أكثر جدية: "أردت أن أقول لك شيئًا، لأنني لم أستطع ذلك أمس. بالأمس، جعلتني أدرك شيئًا استطعت أن أتعاطف معه. وأردت أن أقول لك ذلك شخصيًا."

ثم تحدث بطل العالم وأوروبا الفرنسي عن مشاكله مع وتري أخيله، التي رافقته لمدة عشر سنوات، لكنه أكد أنه تمكن على الأقل من إنهاء مسيرته الرائعة "بشروطي" - وهو أمر لم يحظ به ريتشاردز. فاللاعب الإنجليزي، الذي خاض 245 مباراة رسمية مع مانشستر سيتي كظهير أيمن، اضطر إلى إنهاء مسيرته الاحترافية في عام 2019، وهو في سن 31 عامًا فقط، بعد تعرضه لإصابات خطيرة. بل إنه خاض آخر مباراة له وهو في سن 29 عامًا.

"أكنّ لك أقصى درجات الاحترام للطريقة التي تعاملت بها مع هذا الأمر. لا أعرف كيف تمكنت من تحمل ذلك نفسياً. ومع ذلك، فأنت تجلس هنا دائماً في مزاج جيد، وترفع المعنويات للجميع، وتجعل الجميع سعداء. أردت فقط أن أقول لك: نحن لا نعتبر وجودك أمراً مفروغاً منه. أردت أن تعرف ذلك، لأنك تعتقد أحياناً أن الناس لا يرونك - لكننا نراك"، أكد هنري.