وفي تقييمٍ مليء بالإشادة للصعود السريع للاعب البالغ من العمر 17 عامًا، اعترف بايينا بأن عاداته في المشاهدة تغيّرت بشكل كبير بسبب مستويات الجناح. وكشف الدولي الإسباني أنه يجد صعوبة حتى في متابعة مباريات برشلونة إذا لم يكن النجم الشاب موجودًا على أرض الملعب، إلى هذا الحد يبلغ سحر موهبته.

وقال بايينا بحزم عند حديثه عن تأثير خريج لا ماسيا: "لامين هو أفضل لاعب في العالم بالنسبة لي. لقد شاهدته يتدرب كثيرًا هذا الصيف. إنه يفعل أشياء لا تراها أي لاعب كرة قدم محترف آخر يفعلها. إنه واحد من قلة من اللاعبين أشاهد المباريات فقط لكي أراه... هذا لم يحدث لي من قبل إلا مع ميسي. أنا أشاهد برشلونة بسبب لامين. إذا لم يلعب، فمن الصعب جدًا عليّ أن أشاهد."