"لم يخبرني أحد بأي شيء. لا رسالة نصية، ولا مكالمة هاتفية. فوجئت تمامًا"، قال اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا في بودكاست زميله في الدوري الأمريكي للمحترفين (NBA) درايموند غرين. من الناحية الرياضية البحتة، كان يتفهم سبب الصفقة ("لوكا هو لوكا بحق الجحيم!")، لكن طريقة تعامل فريق ليكرز معه أثارت استياءه. "أعتقد أنني كنت أستحق المزيد من الاحترام"، انتقد اللاعب الذي شارك عشر مرات في مباراة كل النجوم، والذي كان له دور كبير في الفوز باللقب عام 2020 في "الفقاعة".
"كنت أستحق المزيد من الاحترام!" أنتوني ديفيس ينتقد فريق ليكرز بسبب صفقة التبادل الضخمة مع لوكا دونسيتش
يُقال إن ديفيس فوجئ تمامًا بمكالمة نيكو هاريسون، الذي دبر خلف أبواب مغلقة وبطريقة مشكوك فيها صفقة التبادل الأكثر إثارة للصدمة في تاريخ الدوري الأمريكي للمحترفين (NBA) مع فريق لوس أنجلوس ليكرز، حتى أنه اعتقد في البداية أنها مزحة.
وقد اتصل به هاريسون، الذي كان حينها المدير العام لفريق مافريكس، بعد أن أصبحت الصفقة حتمية. "قال لي: 'لقد أخبرتك أنني سأحضر لك في وقت ما'"، كما روى ديفيس، الذي أفاد بأنه أغلق الهاتف قبل أن يتصل بمدير عام ليكرز روب بيلينكا.
يقال إنه لم يصدق بيلينكا في البداية، لكنه اقتنع بعد ذلك من خلال التأكيدات على وسائل التواصل الاجتماعي والأخبار العاجلة على التلفزيون. "شعرت بانقباض في قلبي"، قال ديفيس واصفاً حالته العاطفية: "لم أفكر سوى: ما الذي حدث للتو؟"
أنتوني ديفيس ونيكو هاريسون هما الخاسران الأكبر في صفقة دونسيتش
لم تنتهِ صفقة الانتقال إلى فريق مافريكس بنهاية سعيدة بالنسبة لديفيس وهاريسون. فقد أصبح هاريسون شخصًا غير مرغوب فيه في دالاس فور الإعلان عن الصفقة، حيث ثار غضب المشجعين، وقاموا برمزية دفن فريقهم، وطالبوا بصوت عالٍ في كل مباراة على أرضهم بإقالة هاريسون. وقد تم ذلك بالفعل دون بديل في نوفمبر من العام الماضي.
وماذا عن ديفيس؟ بسبب إصابات متعددة، لم يلعب هذا اللاعب الضخم سوى 20 مباراة مع الفريق التكساسي. لكنه في المباريات التي خاضها، قدم أداءً مقنعاً على مدى فترات طويلة، حيث سجل 20,4 نقطة و11,1 ريباوند. ومع ذلك، فقد انتهى الفصل في دالاس بالنسبة لديفيس.
مع اقتراب موعد انتهاء فترة التبادل في فبراير، أرسله مافريكس إلى واشنطن ويزاردز، حيث من المفترض أن يعيد، مع تراي يونغ، الفريق الذي يعد حالياً الأسوأ في الدوري الأمريكي للمحترفين (NBA) إلى مساره الصحيح في الموسم المقبل. لكن الشكل الدقيق للفريق في واشنطن في الموسم الجديد لم يتحدد بعد. ومن المتوقع أن يطالب ديفيس هذا الصيف بعقد جديد مضمون لمدة عامين.
قال ديفيس في فبراير إنه "من الصعب القول" ما إذا كان سيبقى في واشنطن بشكل نهائي "دون معرفة الخطة الصحيحة". وأوضح بطل 2020 مع فريق ليكرز: "في هذه المرحلة من مسيرتي، أريد أن أشارك في المنافسة على اللقب". "لا أعرف إن كنت أستطيع فعل ذلك هنا أم لا." وأكد أن كل ما أُظهر له وقيل له حتى الآن "رائع"، مضيفاً: "لكن الآن علينا التحدث بجدية عن الفريق."
الليكرز يدخلون التصفيات وهم قلقون بشأن دونسيتش
كان الفائزون الأكبر في هذه الصفقة، ولا يزالون بالطبع، هم فريق ليكرز. في موسمه الأول الكامل في مدينة الملائكة، تصدر دونسيتش قائمة أفضل المسجلين في الدوري الأمريكي للمحترفين (NBA) بمعدل 33.5 نقطة في المباراة الواحدة، ودخل مرة أخرى على الأقل في دائرة المنافسة على لقب أفضل لاعب في الدوري.
لكن الأمر كان مريرًا بالنسبة للليكرز واللاعب السلوفيني: قبل بدء التصفيات بفترة وجيزة، تعرض دونسيتش لإصابة خطيرة في الفخذ، والتي من المرجح أن تكلفه الجولة الأولى من التصفيات. ومن الجدير التساؤل عما إذا كان الليكرز سيظلون في المنافسة بدونه وبدون أوستن ريفز المصاب أيضًا.
الدوري الأمريكي للمحترفين (NBA): نتائج الليلة الماضية
الملعب خارج أرضه النتيجة كليفلاند كافالييرز أتلانتا هوكس 122:116 ديترويت بيستونز ميلووكي باكس 137:111 أورلاندو ماجيك مينيسوتا تيمبروولفز 132:120 دنفر ناغتس ممفيس غريزليز 136:119 سان أنطونيو سبيرز بورتلاند تريل بليزرز 112:101 لوس أنجلوس كليبرز أوكلاهوما سيتي ثاندر 110:128 فينيكس صنز دالاس مافريكس 112:107