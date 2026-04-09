"كنت أستحق المزيد من الاحترام!" أنتوني ديفيس ينتقد فريق ليكرز بسبب صفقة التبادل الضخمة مع لوكا دونسيتش

لم تنتهِ صفقة الانتقال إلى فريق مافريكس بنهاية سعيدة بالنسبة لديفيس وهاريسون. فقد أصبح هاريسون شخصًا غير مرغوب فيه في دالاس فور الإعلان عن الصفقة، حيث ثار غضب المشجعين، وقاموا برمزية دفن فريقهم، وطالبوا بصوت عالٍ في كل مباراة على أرضهم بإقالة هاريسون. وقد تم ذلك بالفعل دون بديل في نوفمبر من العام الماضي.

وماذا عن ديفيس؟ بسبب إصابات متعددة، لم يلعب هذا اللاعب الضخم سوى 20 مباراة مع الفريق التكساسي. لكنه في المباريات التي خاضها، قدم أداءً مقنعاً على مدى فترات طويلة، حيث سجل 20,4 نقطة و11,1 ريباوند. ومع ذلك، فقد انتهى الفصل في دالاس بالنسبة لديفيس.

مع اقتراب موعد انتهاء فترة التبادل في فبراير، أرسله مافريكس إلى واشنطن ويزاردز، حيث من المفترض أن يعيد، مع تراي يونغ، الفريق الذي يعد حالياً الأسوأ في الدوري الأمريكي للمحترفين (NBA) إلى مساره الصحيح في الموسم المقبل. لكن الشكل الدقيق للفريق في واشنطن في الموسم الجديد لم يتحدد بعد. ومن المتوقع أن يطالب ديفيس هذا الصيف بعقد جديد مضمون لمدة عامين.

قال ديفيس في فبراير إنه "من الصعب القول" ما إذا كان سيبقى في واشنطن بشكل نهائي "دون معرفة الخطة الصحيحة". وأوضح بطل 2020 مع فريق ليكرز: "في هذه المرحلة من مسيرتي، أريد أن أشارك في المنافسة على اللقب". "لا أعرف إن كنت أستطيع فعل ذلك هنا أم لا." وأكد أن كل ما أُظهر له وقيل له حتى الآن "رائع"، مضيفاً: "لكن الآن علينا التحدث بجدية عن الفريق."