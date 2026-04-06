كشف جوشوا كيميش، لاعب نادي بايرن ميونيخ، عن علاقته الخاصة بملعب سانتياغو برنابيو، حيث سيخوض مع ناديه مساء الثلاثاء مباراة الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد.
"كنت أتردد على هذا الملعب منذ طفولتي": جوشوا كيميش لاعب بايرن ميونيخ يكشف عن تجربة مميزة في ملعب ريال مدريد
جوشوا كيميش: "إنها كبيرة حقًا، هذه الأشياء"
"إنها بالطبع مباراة مميزة"، قال كيميش خلال المؤتمر الصحفي - ثم أوضح لماذا تعتبر هذه المباراة مميزة بشكل خاص بالنسبة له. "لقد زرت هذا المكان من قبل عندما كنت طفلاً لألقي نظرة على الملعب. لم تكن هناك حتى مباراة – وحتى في ذلك الوقت كان لديّ شعور بأن 'هذا المكان ضخم حقاً'. أن تلعب هنا بعد بضع سنوات هو أمر مميز للغاية"، أوضح. "هذه هي اللحظات التي تتدرب من أجلها بجد كل يوم"، أضاف.
المباراة الرابعة لكيميش ضد ريال مدريد في مدريد
من المتوقع أن يخطو جوشوا كيميش، لاعب نادي بايرن ميونيخ، يوم الثلاثاء للمرة الرابعة على عشب ملعب سانتياغو برنابيو: ففي عام 2017، دخل كبديل في الدقيقة 88 خلال المباراة التي انتهت بنتيجة 2-4 لصالح بايرن بعد الوقت الإضافي، والتي كانت محل جدل واسع. وبعد عام، شارك في التشكيلة الأساسية في مباراة الإياب بنصف النهائي التي انتهت بالتعادل 2-2، وفي عام 2024 شارك أيضًا في الهزيمة 1-2 في الدور نصف النهائي. وفي جميع المباريات الثلاث، خرج فريق ميونيخ من البطولة على يد "الملكيين".
المباريات القادمة لفريق بايرن ميونيخ:
- 7 أبريل، الساعة 21:00: ريال مدريد - بايرن ميونيخ
- 11 أبريل، الساعة 18:30: إف سي سانت باولي - بايرن ميونيخ
- 15 أبريل، الساعة 21:00: بايرن ميونيخ - ريال مدريد
- 19 أبريل، الساعة 17:30: بايرن ميونيخ - في إف بي شتوتغارت