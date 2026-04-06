"إنها بالطبع مباراة مميزة"، قال كيميش خلال المؤتمر الصحفي - ثم أوضح لماذا تعتبر هذه المباراة مميزة بشكل خاص بالنسبة له. "لقد زرت هذا المكان من قبل عندما كنت طفلاً لألقي نظرة على الملعب. لم تكن هناك حتى مباراة – وحتى في ذلك الوقت كان لديّ شعور بأن 'هذا المكان ضخم حقاً'. أن تلعب هنا بعد بضع سنوات هو أمر مميز للغاية"، أوضح. "هذه هي اللحظات التي تتدرب من أجلها بجد كل يوم"، أضاف.