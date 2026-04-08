"كنا نتقيأ" - نجم إيطاليا السابق يتذكر تدريبات أنطونيو كونتي "القاسية" ويؤيد تعيين مدرب نابولي في منصب مدرب المنتخب الوطني للمرة الثانية

يعتقد جياكيريني، الذي تألق تحت قيادة المدرب على الصعيدين النادي والمنتخب، أن أسلوب كونتي الصارم هو بالضبط ما تحتاجه التشكيلة الحالية لاستعادة روح المنافسة. ويؤكد أن قدرة المدرب على غرس روح الطموح الجماعي لا مثيل لها في كرة القدم الحديثة.

وفي معرض حديثه عن التأثير النفسي والبدني للعمل تحت قيادة مدرب نابولي، قال جياكيريني لصحيفة "جازيتا": "إنه القائد الذي يمكن الاعتماد عليه في الأوقات الصعبة. إنه يجهز لاعبيه كالجنود للمعركة، وهذا بالضبط ما نحتاجه الآن. كونتي لديه أسلوب عمل يؤثر في أعماقك. إذا اتبعته، فإنك تنمو. وبالنسبة له، يبذل اللاعبون كل ما لديهم. إنه يعرف كيف يخلق رابطة فريدة مع المجموعة. كان موقفه هو نفسه تمامًا. إنه ينجح في إيصال أفكاره بسرعة كبيرة. على أرض الملعب، تعرف دائمًا ما عليك فعله؛ فقد تدربت عليه ألف مرة في التدريبات، إلى درجة الإرهاق".