في نهاية الموسم، سوف ينفصل ليون جوريتزكا عن بايرن ميونيخ، حيث ينتهي عقد اللاعب المولود عام 1995 في يونيو المقبل، وقد أعلن النادي الألماني بالفعل أن اللاعب سوف يغادر دون مقابل. لذا، يجب الانتباه إلى سوق الانتقالات، لأن لاعبًا مهمًا مثله يمكن أن يصبح فرصة منخفضة التكلفة للعديد من الأندية خلال فترة الانتقالات الصيفية. من بين الأندية التي سلطت الضوء على لاعب الوسط هناك أيضاً إنتر وميلان، اللذان أجريا بالفعل بعض الاتصالات مع موكبه.
كم يكسب غوريتزكا في بايرن ميونيخ ومتى يطلب راتبه من الأندية المهتمة: ميلان وإنتر على أهبة الاستعداد
أرقام صفقة غوريتزكا
الفريقان الميلانيان يفكران ويقيّمان الخطوات التالية، وحتى اليوم، قد تمثل المطالب المالية لغوريتزكا ووكيله عقبة في أي مفاوضات محتملة: 7 ملايين يورو صافي راتب، وهو تقريبًا الراتب الذي يتقاضاه حاليًا في بايرن ميونيخ، و8/10 ملايين يورو مكافأة عند التوقيع بالإضافة إلى عمولات الوكيل. وهو استثمار مهم خاصة بالنسبة للاعب الذي يتحرر من عقده، وبالنظر إلى التكلفة الإجمالية للصفقة، فإنها ستصل إلى ما يقرب من 20 مليون يورو.
أرسنال في الصدارة
بغض النظر عن التكاليف، هناك العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع جوريتزكا مجانًا. العديد من الأندية الأوروبية تدرس اتخاذ خطوة أولى لفهم كيفية التحرك بهدف استباق المنافسة، وفقًا لما ذكرته صحيفةبيلد، فإن أرسنال هو الأقرب حاليًا، حيث أبدى اهتمامه باللاعب في ينايرالماضي، ولن يواجه مشاكل كبيرة في الميزانية لتلبية مطالب اللاعب الذي وضع بالفعل الغانرز على رأس قائمة تفضيلاته. ميلان وإنتر يراقبان الوضع عن كثب، مدركين الصعوبات، لكن غوريتزكا مجانًا يثير اهتمام الدوري الإيطالي أيضًا.