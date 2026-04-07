أعجب الاتحاد البرازيلي بأداء كارلو أنشيلوتي، حيث أبدى خلال الأسابيع الأخيرة ثقته في المدرب الإيطالي من خلال تجديد عقده كمدرب للمنتخب البرازيلي. وفي انتظار الإعلان الرسمي، نقلت قناة ESPN البرازيلية هذه الشائعات، وكشفت أيضًا عن بعض التفاصيل والكواليس المتعلقة بالاتفاق الجديد بين أنشيلوتي والبرازيل.
كم يكسب أنشيلوتي بعد تجديد عقده مع البرازيل؟: راتبه كمدرب وتفاصيل العقد الجديد
تفاصيل وأرقام الاتفاقية
ووفقاً للتقارير، سيظل راتب المدرب 10 ملايين يورو سنوياً، وهو نفس المبلغ الذي تم الاتفاق عليه سابقاً؛ أما شروط العقد الجديد فستتغير، حيث سيُقسم إلى جزأين: سيكون الاتفاق الأولي لمدة عامين، وعند انتهائهما سيتم تجديده تلقائياً وفقاً للتفاصيل التي تم الاتفاق عليها مسبقاً، وستكون مدة التجديد عامين آخرين، بحيث يستمر العقد حتى كأس العالم 2030. أما بالنسبة للطاقم الفني، فسترتفع رواتب مساعدي أنشيلوتي بناءً على طلب محدد من المدرب، وقد وافقت الاتحاد على ذلك.
البرازيل في كأس العالم وقضية نيمار
أُدرجت البرازيل بقيادة كارلو أنشيلوتي في كأس العالم 2026 ضمن المجموعة C إلى جانب المغرب وهايتي واسكتلندا، وستُقام المباريات الثلاث في الولايات المتحدة (بينما تقام بقية مباريات البطولة في كندا والمكسيك). وقد تولى أنشيلوتي تدريب المنتخب البرازيلي في مايو الماضي، وبعد شهر واحد نجح في تأهيل الفريق للبطولة بفضل الفوز الحاسم 1-0 على باراغواي، وفي المباريات الودية قبل كأس العالم فاز على كرواتيا وخسر أمام فرنسا. ويبقى أن نرى كيف سيتعامل مع نيمار، فقد أصبح عدم استدعائه للمباريات الودية الأخيرة في بلاده قضية حقيقية. ولا يزال حضوره في كأس العالم موضع شك.