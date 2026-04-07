كم يكسب أنشيلوتي بعد تجديد عقده مع البرازيل؟: راتبه كمدرب وتفاصيل العقد الجديد

ووفقاً للتقارير، سيظل راتب المدرب 10 ملايين يورو سنوياً، وهو نفس المبلغ الذي تم الاتفاق عليه سابقاً؛ أما شروط العقد الجديد فستتغير، حيث سيُقسم إلى جزأين: سيكون الاتفاق الأولي لمدة عامين، وعند انتهائهما سيتم تجديده تلقائياً وفقاً للتفاصيل التي تم الاتفاق عليها مسبقاً، وستكون مدة التجديد عامين آخرين، بحيث يستمر العقد حتى كأس العالم 2030. أما بالنسبة للطاقم الفني، فسترتفع رواتب مساعدي أنشيلوتي بناءً على طلب محدد من المدرب، وقد وافقت الاتحاد على ذلك.



