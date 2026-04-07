هناك تحركات جارية بشأن حراسة مرمى يوفنتوس، حيث قد تشهد هذه المنطقة تغييرات في الصيف: يرغب بيرين في اللعب بانتظام أكبر، وكان يفكر بالفعل في تغيير فريقه في يناير الماضي، أما دي جريجوريو فهو قيد المراقبة من قبل الإدارة والطاقم الفني، وقد يغادر تورينو في حال وصول عرض مقنع. لهذا السبب، بدأ البيانتشوني في البحث عن بديل محتمل: ومن بين الأسماء المدرجة في القائمة اسم البرازيلي أليسون بيكر لاعب ليفربول، وهو طلب صريح من لوتشيانو سباليتي الذي سبق أن دربه في عهده مع روما (بفضل حدس والتر ساباتيني، وصل بيكر كبديل لشيزني، وفي العام التالي أصبح الحارس الأساسي مع دي فرانشيسكو).