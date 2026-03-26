الليلة في الساعة 8:45 مساءً، ستخوض إيطاليا بقيادة رينو غاتوزو أول فرصة حاسمة للتأهل إلى كأس العالم. وتعد المباراة ضد أيرلندا الشمالية مباراة حاسمة، حيث ستسمح لنا بالتقدم إلى المرحلة التالية والأخيرة (حيث سنواجه، في حال التأهل، إما البوسنة أو ويلز) قبل الوصول إلى البطولة المقرر إقامتها في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وبعد غيابنا عن النسختين الأخيرتين، نريد الآن أن نكون حاضرين. من أجل التاريخ، ومن أجل الأطفال. ومن أجل كل من يرى القميص الأزرق ويشعر بالحماس. ولكن أيضًا من الناحية الاقتصادية، لأن حجز تذكرة المشاركة في كأس العالم يعني تحقيق أرباح.
كم ستربح إيطاليا إذا تأهلت إلى كأس العالم: الإيرادات والرعاة والمبلغ المخصص للفائز بالبطولة
كم ستربح إيطاليا إذا تأهلت إلى كأس العالم
في حال تأهلت إيطاليا، ستحصل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC) على 18.5 مليون يورو لمجرد المشاركة في البطولة؛ وفقاً لما أوردته صحيفة «كورييري ديلو سبورت»، التي تشير إلى أنه في حال تجاوزنا مرحلة المجموعات (التي تضم كندا وقطر وسويسرا)، فإن الوصول إلى دور الـ16 سيضيف 1.7 مليون يورو أخرى إلى خزينة الاتحاد. الفائز بكأس العالم سيحصل على 43 مليون يورو، أي أكثر من ضعف المبلغ الذي حصل عليه الفائز في عام 2006. ومن بين مليارات اليورو التي تجنيها الفيفا من العائدات - أي ما يقارب أربعة أضعاف ما كانت عليه قبل عشرين عاماً - يتم توزيع 8% على المنتخبات الوطنية و4% على اللاعبين. بالإضافة إلى ذلك، ينص العقد المبرم بين الاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC) وشركة أديداس في يناير 2023 على عائدات تبلغ 35 مليون يورو سنوياً حتى عام 2030 (تعد إيطاليا من بين الاتحادات الخمسة الأولى من حيث العائدات)، والتي قد تزداد مع التأهل إلى كأس العالم.
كم ستخسر إيطاليا إذا لم تتأهل إلى كأس العالم
تسبب استبعاد إيطاليا من النسختين الأخيرتين من كأس العالم في خسائر تراوحت بين 8 و40 مليون يورو، لكن إذا أخذنا في الاعتبار فترة الخمس سنوات الممتدة بين 2019 و2024، فقد ارتفعت الإيرادات بنحو 50 مليون يورو. بالإضافة إلى ذلك، يجب أيضًا مراعاة الزيادة في عائدات الرعاية والإعلانات، التي ارتفعت من 70.8 مليون يورو في عام 2023 إلى 81 مليون يورو في العام التالي (وهذا الرقم يمثل رقمًا قياسيًا). في أسوأ الأحوال، إذا تم إقصاء فريق غاتوزو في التصفيات وبالتالي لم يشارك في كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، فستبلغ الخسارة 6.6 مليون يورو.