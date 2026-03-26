كم ستربح إيطاليا إذا تأهلت إلى كأس العالم: الإيرادات والرعاة والمبلغ المخصص للفائز بالبطولة

في حال تأهلت إيطاليا، ستحصل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC) على 18.5 مليون يورو لمجرد المشاركة في البطولة؛ وفقاً لما أوردته صحيفة «كورييري ديلو سبورت»، التي تشير إلى أنه في حال تجاوزنا مرحلة المجموعات (التي تضم كندا وقطر وسويسرا)، فإن الوصول إلى دور الـ16 سيضيف 1.7 مليون يورو أخرى إلى خزينة الاتحاد. الفائز بكأس العالم سيحصل على 43 مليون يورو، أي أكثر من ضعف المبلغ الذي حصل عليه الفائز في عام 2006. ومن بين مليارات اليورو التي تجنيها الفيفا من العائدات - أي ما يقارب أربعة أضعاف ما كانت عليه قبل عشرين عاماً - يتم توزيع 8% على المنتخبات الوطنية و4% على اللاعبين. بالإضافة إلى ذلك، ينص العقد المبرم بين الاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC) وشركة أديداس في يناير 2023 على عائدات تبلغ 35 مليون يورو سنوياً حتى عام 2030 (تعد إيطاليا من بين الاتحادات الخمسة الأولى من حيث العائدات)، والتي قد تزداد مع التأهل إلى كأس العالم.



