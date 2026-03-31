مع اقتراب نهاية الموسم بعد بضعة أشهر، بدأت الأندية في التخطيط لاستراتيجياتها استعداداً لسوق الانتقالات الصيفي، حيث تجري الاتصالات الأولية والاستطلاعات في انتظار التعمق في دراسة بعض الملفات. ينصب اهتمام ميلان على المستقبل على المدى الطويل، حيث يعمل الروسونيري على التخطيط للمستقبل، ومن هذا المنطلق، أتموا في الأيام الأخيرة التعاقد مع أندريه كوستيتش القادم من بارتيزان بلغراد: المهاجم المولود عام 2007، الذي خضع بالفعل للفحوصات الطبية وسيصل بشكل نهائي إلى إيطاليا في يونيو لينضم في البداية إلى ميلان فوتورو.
كم دفع ميلان مقابل كوستيتش: الأرقام والتفاصيل والجدل الداخلي في نادي بارتيزان بلغراد
أرقام وتفاصيل انتقال كوستيتش إلى ميلان
للحصول على أحد أكثر اللاعبين الشباب الواعدين في كرة القدم الصربية، استثمر الروسونيري ما يقل قليلاً عن 10 ملايين يورو، مع الأخذ في الاعتبار الصفقة الكاملة: وهي صفقة انتقال نهائي بقيمة 3.5 مليون يورو كجزء ثابت، يضاف إليها ما يصل إلى 4.5 مليون يورو كمكافآت بالإضافة إلى نسبة مئوية من قيمة البيع المستقبلي. وكان بارتيزان قد تلقى عروضاً أخرى من أندية في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، لكن ميلان سبق الجميع في إبرام الصفقة.
الجدل في صحيفة «بارتيزان»
أثارت الصفقة التي ستنقل كوستيتش إلى صفوف «الروسونيري» توترات داخل نادي بارتيزان بلغراد. وكان نائب رئيس النادي الصربي — والمهاجم السابق لريال مدريد وفيورنتينا — بيدراج ميياتوفيتش، هو من رفع حدة اللهجة، حيث قال: «أعلن انفصالي عن هذه الصفقة — حسبما ورد على موقع sportkse.net — لم يتم استشارتي ولم أرَ عرض ميلان قط. لو كنتُ مشتركاً في هذه الصفقة، لوضحتُ بوضوح أنني أرفض قبول عرض ضئيل كهذا".