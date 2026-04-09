وقد اعتبر كاراغر، بصفته محللاً في قناة CBS Sports الأمريكية، أن الريدز كانوا محظوظين في النهاية بالخسارة 0-2 التي منوا بها مساء الأربعاء أمام حامل لقب دوري أبطال أوروبا.
ترجمه
"كما لو كنا نشاهد فريقًا من دوري أدنى": أسطورة النادي ينتقد بشدة أداء ليفربول أمام باريس سان جيرمان
"كان الأمر أشبه بمشاهدة فريق من دوري أدنى"، قال أسطورة ليفربول، الذي لاحظ "فارقًا واضحًا في المستوى". "كان ذلك مقلقًا للغاية من وجهة نظر ليفربول." ووصف كاراغر الفارق الكبير بين الفريقين بأنه "مخيف للغاية".
في الواقع، كان باريس سان جيرمان هو الفريق المهيمن بشكل واضح في ملعب بارك دي برانس، حيث سيطر على مجريات اللعب وخلق فرصًا أكثر على مدار 90 دقيقة، وفاز بجدارة 2-0 على الريدز، الذين سجلوا في النهاية قيمة xG بلغت 0.17 فقط (مقابل 2.35 لباريس سان جيرمان). سجل ديزير دو (11) بضربة مرتدة وخفيشا كفاراتشيليا (65) بعد انفراد رائع هدفي الفريق الفرنسي.
وبالنظر بشكل خاص إلى الانتقالات التي تمت في الصيف - حيث أنفق ليفربول 265 مليون يورو على ثلاثي الهجوم المكون من فلوريان فيرتز وهوجو إكيتيكي وألكسندر إيساك وحدهم - لم يستطع كاراغر فهم الفارق الواضح في الأداء. "ينفق ليفربول 450 مليون جنيه إسترليني، وربما أكثر بكثير مما أنفقه باريس سان جيرمان في الصيف. رؤية هذه الفجوة أمر مقلق. يتساءل المرء: كيف أمكن أن يحدث هذا؟"
- Getty Images
وقد أعرب أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد عن رأي مشابه. ففي مقابلة مع قناة TNT Sports، وصف الوضع بأنه "ليس مثاليًا، لكنه مقبول" في ضوء التفوق الباريسي. لكنه أضاف: "كان من الممكن أن يكون الوضع أسوأ بكثير لو كان باريس سان جيرمان أكثر قسوة. إذا نظرنا إلى المباراة ككل، فقد كنا محظوظين بخسارتنا 0-2 فقط. كان لديهم فرص لتسجيل المزيد من الأهداف"، حسبما قال اللاعب السابق في المنتخب الإنجليزي.
في مباراة الإياب الأسبوع المقبل، يحتاج الريدز الآن إلى تحول جذري بنسبة 180 درجة لتجنب الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا. "نحتاج إلى أداء استثنائي الأسبوع المقبل"، قال قائد ليفربول فيرجيل فان ديك، الذي علق آمالاً كبيرة على الجماهير المحلية.
في الموسم الماضي، خرج ليفربول من دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان. صحيح أن الريدز فازوا في مباراة الذهاب في فرنسا بنتيجة 1-0، لكن بعد الخسارة 0-1 في أنفيلد رود، فاز باريس في ركلات الترجيح (4-1).