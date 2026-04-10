بعد فترة وجيزة من انتهاء مسلسل انتقالات نيك وولتمادي، شهد نادي في إف بي شتوتغارت لحظة غير معتادة خلال مؤتمر صحفي. فقد وجه المدرب سيباستيان هونيس انتقادات صريحة بشكل مفاجئ إلى التخطيط السابق لتشكيل الفريق من قبل المدير الرياضي فابيان فولغيموث والمدير الفني كريستيان جنتنر.
ترجمه
كما أنه يأمل في مواجهة ألمانيا في كأس العالم! ولا يزال اللاعب الجديد الذي كلف نادي شتوتغارت ملايين اليورو مدينًا له بإثبات جدارته
وأكد هونيس، قبل إغلاق سوق الانتقالات بفترة وجيزة، أن رحيل وولتمادي يمثل «خسارة فادحة»، موضحاً: «لقد وضعنا في صيف العام الماضي بعض الأهداف التي كنا نريد تحقيقها. ويجب أن أقول بوضوح تام إنه حتى قبل انتقال نيك، لم ننجح تمامًا في تنفيذ هذه الأمور". وبعد يومين أو ثلاثة أيام، تبع ذلك التعاقد مع بادريدينا بواناني وبلال الخانوس لتعزيز الهجوم.
ولم يمثل كلاهما - كما ثبت الآن - بديلاً مباشراً للمهاجم الدولي. لكن بينما تبين أن الخانوس كان اختياراً موفقاً وتم التعاقد معه مؤخراً بشكل نهائي، لا يزال بواناني بعيداً عن التوقعات. وإدراكاً بأن ملامح لاعبيه لا تشبه ملامح المهاجمين، سعى VfB إلى التعاقد مع هيون-غيو أوه من KRC Genk ليكون مهاجماً حقيقياً. لكن في يوم انتهاء فترة الانتقالات، فشل اللاعب الكوري الجنوبي في اجتياز الفحص الطبي.
بعد حوالي أربعة أشهر من تصريحات هونيس الصريحة، كان الفريق الشفواني يحتل المركز السادس في الدوري الألماني وكان يسير على الطريق الصحيح في مسابقات الكأس، لكن مسألة المهاجمين لم تهدأ أذهان المسؤولين. وهكذا استخدم VfB بند الخروج البالغ سبعة ملايين يورو لجيريمي أريفالو من نادي راسينغ سانتاندير الإسباني الذي يلعب في الدرجة الثانية. لكن اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً لم يشكل حتى الآن تعزيزاً للفريق.
- Getty
هل جاء انتقال جيريمي أريفالو إلى نادي شتوتغارت في وقت مبكر؟
ومنذ ذلك الحين، لم يسجل سوى 30 دقيقة من المشاركة في ست مباريات بالدوري الألماني، مع تمريرة حاسمة واحدة ضد نادي سانت باولي. وقد أظهر أريفالو الإمكانات التي يتمتع بها هذا اللاعب السريع في المراوغة، لا سيما في أول ظهور له، والذي لا يزال حتى الآن آخر ظهور له، مع فريق الاحتياطي في الدوري الألماني الثالث. ففي المباراة التي انتهت بفوز فريقه 3-1 على نادي فالدوف مانهايم، سجل هدفاً وصنع هدفاً آخر. لكن لا يوجد الكثير من الأخبار الإيجابية الأخرى. يبدو أن جميع الأطراف المعنية كانت تأمل في تحقيق المزيد من هذا الانتقال.
قبل مباراة سانت باولي، لم يتمكن أريفالو من الانضمام إلى تشكيلة الدوري الألماني أربع مرات، مما أدى إلى مشاركته القصيرة مع الفريق الاحتياطي. كما لم يكن هناك مكان للشاب الإكوادوري في تشكيلة الدوري الأوروبي. "لا يمكننا إدراج سوى عدد محدود من اللاعبين في القائمة. والآخرون متقدمون علينا قليلاً في الوقت الحالي"، هكذا أوضح هونيس قراره آنذاك في فبراير: "جيريمي قادم من دوري آخر، وثقافة أخرى. كنا نأمل بالطبع أن تسير الأمور بشكل أسرع قليلاً. ومع ذلك، كنا نعلم أن مثل هذه الحالة قد تحدث".
هل كان الانتقال إلى الدوري الألماني الطموح مبكرًا جدًا بالنسبة لأريفالو؟ ليس بالضرورة. كانت البدائل في الهجوم، كما تنبأ هونيس في الصيف، محدودة جدًا وقت الانتقال. التعادل 0-0 أمام تي إس جي هوفنهايم قبل فترة الراحة الشتوية القصيرة يدعم هذه الفرضية. على الرغم من الافتقار الواضح للقوة التهديفية في الثلث الأخير من الملعب، لم يقم مدرب VfB بإجراء سوى تغييرين فقط - بل لم يقم بتغيير هجومي سوى مرة واحدة فقط بإشراك كريس فوريش. وقد حل محله تياجو توماس، الذي جرب - مثل بواناني أيضًا - اللعب في مركز الهجوم هذا الموسم بحكم الضرورة. كلاهما يبرزان قوتهما أكثر عندما يلعبان من العمق.
بالإضافة إلى ذلك، كان بلال الخانوس مع منتخب المغرب في كأس الأمم الأفريقية - وغاب إرميدين ديميروفيتش، بعد بدايته الرائعة للموسم، في غياب مؤقت لدينيز أونداف، حيث سجل خمسة أهداف منذ أوائل أكتوبر، بسبب إصابة معقدة في القدم. استغرق التعافي وقتاً أطول مما كان متوقعاً في البداية، مما أدى إلى تأجيل عودته حتى استئناف الدوري الألماني في أوائل يناير. وبذلك، كان الطريق ممهدًا تمامًا أمام أريفالو لتحقيق ظهور ناجح.
نتيجة مؤقتة مخيبة للآمال! جيريمي أريفالو يخشى على فرصته في التأهل لكأس العالم
وبحماس كبير، قال أريفالو بعد انتقاله: "أهدافي هي الاندماج بسرعة، والتطور، ومساعدة الفريق حتى نحقق النجاح معًا". وبالتالي، فإن تقييمه الشخصي المؤقت لأول أشهره في نيكار قد يكون مخيبًا للآمال. فهو يحتاج قبل كل شيء إلى شيء واحد: الصبر!
وبالطبع، فقد أخذ مسؤولو نادي VfB في الحسبان أن أريفالو قد لا يمثل مساعدة فورية. "نرى في جيريمي الكثير من الإمكانات التي نريد تطويرها معه"، أكد فولجيموث. ولم يكن من قبيل الصدفة أنه منح المهاجم الموهوب عقداً حتى عام 2031. لكن أريفالو مدين للمسؤولين، عاجلاً أم آجلاً، بإثبات سبب دفعهم لمبالغ طائلة من أجل التعاقد معه. ومن المفترض أن يساعد اللاعبون الناطقون بالإسبانية، مثل تشيما أندريس، في عملية تأقلمه في شوابيا. فقد "أوعز لهم هونيس بتسهيل اندماجه. فقد تم مساعدتهم هم أيضًا في ذلك الوقت".
لكن اندماج أريفالو يقتصر حتى الآن على دور المتفرج - بل إنه شاهد مباراة بوروسيا دورتموند من المدرجات مرة أخرى في نهاية الأسبوع الماضي. "جيريمي في طريقه إلى الاندماج هنا. سيستغرق ذلك بعض الوقت"، أوضح فولجيموث، بعد أن غاب أريفالو عن التشكيلة لأول مرة في نهاية يناير ضد غلادباخ، وأضاف بتفاؤل: "سيحصل بالتأكيد على فرص للعب".
لكن هذا التوقع لم يتحقق فعلياً، حيث لم يشارك سوى في أربع مباريات قصيرة لم تتجاوز مدة كل منها ست دقائق. والآن، يقع على عاتق أريفالو أن يبرهن على الآمال المعلقة عليه في الأسابيع المقبلة حتى العطلة الصيفية الطويلة، وأن يثبت أنه "متأخر في الانطلاق". هذا إذا حصل على الفرصة أصلاً. ففي النهاية، لا يزال اللاعب الذي خاض ثلاث مباريات مع منتخب الإكوادور يقاتل من أجل حجز تذكرة إلى كأس العالم، الأمر الذي سيجعله يواجه بعض زملائه في الفريق. وكما هو معروف، ستلتقي المنتخبات الأمريكية الجنوبية مع المنتخب الألماني في دور المجموعات.
ومع ذلك، لا يبدو أن أريفالو قد أضاع فرصته بعد بدايته المتواضعة مع VfB. على الأقل، قام المدرب سيباستيان بيكاسيتشي بإشراكه مرتين قبل نهاية المباراة بقليل خلال فترة توقف المباريات الدولية الماضية.
- Getty Images
ف.ب. شتوتغارت: نظرة عامة على جميع صفقات الانتقالات لموسم 2025/26
- الإضافات:
الاسم المنصب النادي المنقول منه قيمة الانتقال المتداولة لورنز أسينيون مدافع ستاد رين 12 مليون يورو نوا دارفيتش لاعب وسط نادي برشلونة 1 مليون يورو تشيم أندريس لاعب وسط ريال مدريد 3 ملايين يورو بدرين بواناني لاعب وسط أوجي نيس 15 مليون يورو بلال الخانوس لاعب وسط ليستر سيتي (إعارة + خيار شراء إلزامي) 3 ملايين يورو رسوم الإعارة لازار يوفانوفيتش مهاجم نجم بلغراد الأحمر 5 ملايين يورو جيريمي أريفالو مهاجم راسينغ سانتاندير 7 ملايين يورو تياجو توماس مهاجم فولفسبورغ 13 مليون يورو
- المغادرون:
الاسم المركز النادي المستقبل قيمة الانتقال المتداولة دينيس سيمين حارس مرمى SC بادربورن (إعارة) 0,25 مليون يورو (رسوم الإعارة) ليونيداس ستيرجيو مدافع إف سي هايدنهايم (إعارة) رسوم الإعارة غير معروفة أنري تشيس دفاع RB سالزبورغ 2 مليون يورو يانيك كيتل لاعب وسط إف سي أوغسبورغ (إعارة) 0,1 مليون يورو رسوم الإعارة وو-يونغ جيونغ لاعب وسط 1. يو. سي. يونيون برلين 4 ملايين يورو لوكا رايموند لاعب وسط فورتونا دوسلدورف 0,4 مليون يورو إنزو ميلو لاعب وسط الأهلي 30 مليون يورو خوان خوسيه بيريا مهاجم إف سي زيورخ بدون رسوم انتقال سيلاس مهاجم ف.س.ف. ماينز 05 0,15 مليون يورو يوفان ميلوسيفيتش مهاجم SV فيردر بريمن (إعارة) 0,65 مليون يورو رسوم الإعارة لوكا فايفر مهاجم إلفرسبيرغ غير معروف جاكوب برون لارسن مهاجم نادي بيرنلي 4 ملايين يورو نيك وولتميد مهاجم نيوكاسل يونايتد 75 مليون يورو