"كل هذا هراء!" - يورغن كلوب، الذي فقد صبره، يزعم أن الشائعات المتعلقة بريال مدريد كتبها "حمقى"، لكن المدرب السابق لليفربول يعترف بأنه "لم ينتهِ تمامًا" من العمل كمدرب
إغلاق خطوط مدريد
كلوب، الذي يمتد عقده كرئيس لقسم كرة القدم العالمية حتى عام 2029، استغل مؤتمراً صحفياً عقده مؤخراً في إيسمانينغ لينفي بشكل قاطع أي اتصال مع النادي الأوروبي صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب. وعندما سُئل عن الشائعات المستمرة التي تربطه بملعب سانتياغو برنابيو، لم يتردد المدرب البالغ من العمر 58 عاماً في الرد. وقال حرفياً: "هذا من كتابة نفس الحمقى. كل هذا مجرد هراء. لم يتصلوا بي ولو مرة واحدة، ولا حتى مرة واحدة. ولم يتصلوا بوكيل أعمالي أيضًا."
ترك الباب مفتوحًا
على الرغم من ابتعاده عن ضغوط إدارة كرة القدم اليومية للانضمام إلى شبكة تضم عدة أندية، فقد أقر بأن العودة إلى مقاعد البدلاء لا تزال احتمالاً حقيقياً. وقد استمتع المدرب الألماني بفترة الراحة التي حظي بها، لكنه يشعر أنه لم ينتهِ بعد من هذه الرياضة. "من المؤكد أنني في سن متقدمة بالنسبة لحياتي الشخصية، لكن كمدرب، لم أنتهِ تماماً بعد. لم أبلغ سن التقاعد بعد"، أوضح. "من يدري ماذا سيحدث في السنوات القادمة. لكن لا يوجد أي خطط في هذا الصدد."
التغاضي عن الحديث حول المنتخب الوطني
خلال العرض الرسمي لفريق البث التلفزيوني لقناة «ماجنتا تي في» استعداداً لكأس العالم المقبلة، انحرفت المحادثة بشكل طبيعي نحو المنتخب الوطني. وفي ظل استعداد يوليان ناجلسمان لتولي قيادة المنتخب، تساءل الصحفيون عما إذا كانت نتائج مخيبة للآمال في البطولة الصيفية قد تمهد الطريق لتغيير في القيادة. ومع ذلك، سرعان ما قطع أي حديث عن توليه قيادة المنتخب. وقال: "في الوقت الحالي، من الواضح أنني لا أفكر في ذلك على الإطلاق، ولحسن الحظ لا يوجد سبب يدعو إلى ذلك"، معرباً عن دعمه القوي للهيكل الحالي ومكرراً التزامه بمهامه التنفيذية.
دعم كامل من القيادة العليا
إن موقفه الحازم بشأن البقاء في منصبه الحالي يتوافق تمامًا مع آراء القيادة العليا للنادي. فقد نفى أوليفر مينتزلاف علنًا شائعات رحيله في أكثر من مناسبة، مؤكدًا للجميع أن المنظمة تنظر إلى شراكتهم على أنها التزام طويل الأمد. وفي حديث سابق حول هذا الموضوع، قال الرئيس التنفيذي: "هذه شائعات لا أساس لها من الصحة ومختلقة تمامًا. على العكس تمامًا: نحن راضون للغاية عن عمل كلوب." ومع بقاء ثلاث سنوات على انتهاء عقده، يبدو أن غرفة اجتماعات مجلس الإدارة ستكون مقر عمله في المستقبل المنظور.