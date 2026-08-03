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"لم يكن يريد سوى جالاكسي".. تصريح رسمي صادم لكاسيميرو وإنتر ميامي!
نادي «لوس أنجلوس جالاكسي» يكسر صمته بشأن قضية كاسيميرو
اتخذت الأحداث المثيرة المحيطة بانضمام كاسيميرو إلى دوري كرة القدم الأمريكي منعطفاً دراماتيكياً، حيث كشف المدير العام لنادي لوس أنجلوس جالاكسي، ويل كونتز، عن تفاصيل مذهلة حول نوايا اللاعب في البداية.
وفي تصريح له عقب تعادل فريقه بدون أهداف مع دالاس، أشار كونتز إلى أن اللاعب السابق في مانشستر يونايتد كان قد أعرب عن رغبة قوية في الانتقال إلى الساحل الغربي قبل أن يوقع في النهاية مع فريق إنتر ميامي الذي يملكه ديفيد بيكهام.
ويأتي هذا الكشف في وقت تقوم فيه الرابطة بالفعل بفحص الجوانب المالية والتنظيمية للصفقة التي جلبت الفائز خمس مرات بدوري أبطال أوروبا إلى الولايات المتحدة.
وقال كونتز للصحفيين خلال مؤتمر صحفي عقب المباراة: «صحيح أن كاسيميرو اتصل وقال إنه لطالما أراد اللعب لإنتر ميامي». وأضاف: «ومن الصحيح أيضًا أن ذلك جاء بعد شهرين من إخبارنا بأنه لا يريد سوى اللعب لـ«جالاكسي»».
- Getty Images Sport
الدوري الأمريكي لكرة القدم يفتح تحقيقاً رسمياً في قضية التلاعب
يكمن جوهر النزاع في نظام «حقوق الاكتشاف»، الذي يمنح أندية معينة في الدوري الأمريكي لكرة القدم حق الأولوية في التعاقد مع اللاعبين الدوليين. وبموجب هذه اللوائح، يجوز لأي نادٍ في الدوري الأمريكي لكرة القدم أن يضم ما يصل إلى خمسة لاعبين على قائمة «الاكتشاف» الخاصة به في أي وقت، كما يمكنه إضافة لاعبين أو حذفهم حسبما يراه مناسبًا.
وأفادت التقارير أن نادي «جالاكسي» كان يمتلك هذه الحقوق بالنسبة للاعب البرازيلي البالغ من العمر 34 عامًا، لكن نادي «إنتر ميامي» أعلن أنه حصل عليها كجزء من عملية التعاقد.
وعلى الرغم من التحقيق الجاري، يبدو أن هناك اتفاقاً مؤقتاً بين الناديين المعنيين. وأكد بيان صادر عن نادي «لوس أنجلوس جالاكسي» ما يلي: «توصل نادي لوس أنجلوس جالاكسي ونادي إنتر ميامي إلى تسوية بشأن أولوية الاكتشاف لتوقيع عقد مع كاسيميرو، وستُنشر الشروط عند انتهاء التحقيق في التلاعب الذي تجريه حالياً رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم».
كاسيميرو يشرح سبب تفضيله لميامي على لوس أنجلوس
لم يتجنب كاسيميرو الجدل الدائر، حيث تطرق سابقًا إلى الموقف مؤكدًا على ارتباطه الشخصي بمدينة ميامي وإعجابه المهني بزملائه الجدد في الفريق. وأوضح اللاعب الدولي البرازيلي أن راحة أسرته لعبت دورًا مهمًا في عملية اتخاذ قراره.
وأشار إلى أنه كان صريحًا مع نادي «جالاكسي» طوال الفترة التي أبدى فيها كلا الناديين اهتمامًا بخدماته. وقال كاسيميرو عند مناقشة انتقاله: «في النهاية، [ميامي] مدينة أحبها. أنا وزوجتي وأولادي نأتي إلى هنا دائمًا في أيام العطلات. نحن نعرف المدينة جيدًا».
وأضاف: «عندما تحدثت إلى [نادي جالاكسي]، أوضحت تمامًا الفريق الذي أرغب في الانضمام إليه في الدوري الأمريكي لكرة القدم ، وهو إنتر ميامي، وذلك بسبب المشروع والأمل، وبالطبع للعب مع أفضل لاعب في التاريخ».
- Getty
بداية صعبة للحياة في فلوريدا
في الوقت الذي لا تزال فيه القضايا القانونية خارج الملعب تتصاعد، كان انطلاقة كاسيميرو داخل الملعب مع فريقه بعيدة كل البعد عن المثالية. فقد شاب ظهوره الأول على أرضه في ملعب «تشيس» انخفاض كبير في التركيز ترك المشجعين وزملاءه على حد سواء في حالة من الذهول.
فقد أهدى اللاعب المخضرم الكرة للخصم قبل أن يسددها عن غير قصد في شباك فريقه خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 مع فريق كولومبوس كرو.
كانت تلك سلسلة أحداث كابوسية بالنسبة للاعب من عياره، وقد التقطت الكاميرات صورة شهيرة لميسي وهو يشاهد من على خط التماس وهو يشعر بالإحباط، بينما كان لاعب خط الوسط الدفاعي يكافح للتكيف مع وتيرة المباراة.
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