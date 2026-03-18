"كل لاعب يشعر بخيبة أمل شديدة" - ميكي فان دي فين يؤكد لمشجعي توتنهام أن اللاعبين "مصممون" على إنقاذ أنفسهم في معركة الهبوط بالدوري الإنجليزي الممتاز

وفي حديثه خلال مقابلة مع موقع SPURSPLAY، قال اللاعب السابق في فولفسبورغ: «الموسم صعب للغاية على الجميع في غرفة الملابس، خاصة بعد مباراة بلباو؛ فالجميع يأمل في الوصول إلى الموسم التالي، حيث تواصل البناء على ذلك النجاح، لكننا نواجه صعوبات هذا الموسم.

"من الواضح أننا عانينا من الإصابات، وكان لدينا بعض اللاعبين البارزين غائبين عن الملعب أيضًا، لكن في بعض الأحيان تحتاج إلى أن يكون الجميع معًا، ثم يغيب هذا اللاعب ويعود ذاك، ثم يغيب ذاك. من الواضح أن الأمر صعب للغاية عندما تكون على أرض الملعب وتضطر في كل مرة إلى مغادرة الملعب دون أي نقاط. الشيء الوحيد الذي تلعب من أجله هو الحصول على النقاط الثلاث، لأنك عندها تشعر أن كل أسبوع تدربت فيه كان من أجل شيء ما. لذا، الأمر صعب للغاية. كل لاعب محبط للغاية من الوضع الذي نحن فيه الآن، والجميع يريد فقط تغيير هذا الوضع في أسرع وقت ممكن."