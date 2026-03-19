"كل شخص لديه سمات شخصية معينة": يوليان ناجلسمان يبرر قراره المثير للجدل بعدم استدعاء أحد النجوم للمنتخب الألماني

بالنسبة لجوليان ناجلسمان، لم تُحسم بعد تشكيلة المنتخب للمشاركة في كأس العالم، حتى بعد الإعلان عن القائمة في مارس. ومع ذلك، سيكون من الصعب على لاعب خط الوسط أنجيلو ستيلر من نادي شتوتغارت، الذي لم يُختَر مرة أخرى، اللحاق بالقطار.

"الباب لم يُغلق بعد"، أكد مدرب المنتخب الألماني يوم الخميس في فرانكفورت أم ماين خلال تقديم قائمة اللاعبين المختارين للمباريات الدولية في سويسرا (27 مارس/بازل) وضد غانا (30 مارس/شتوتغارت).

  • "هذا ليس ترشيحًا نهائيًا لكأس العالم بعد"، قال ناجلسمان في مقر الاتحاد الألماني لكرة القدم. "بعض اللاعبين لا يزال بإمكانهم إثبات أنفسهم مرة أخرى، بينما سيبقى آخرون، ممن نعرفهم بالفعل، في المنزل. نريد مزيجًا جيدًا بين النواة الأساسية التي ستخوض كأس العالم، والقوى الجديدة المتجددة." ومن بين الوافدين الجدد إلى التشكيلة لينارت كارل والحارس جوناس أوربيغ (كلاهما من بايرن ميونيخ).

    ومع ذلك، يمكن للغالبية العظمى من اللاعبين الـ23 في التشكيلة أن يطمئنوا إلى حصولهم على تذاكرهم إلى كأس العالم. "مع وجود نواة معينة، لم نعد ننتبه إلى المستوى اليومي، ولا نستجيب لكل انخفاض بسيط في الأداء"، أكد. "إلا إذا استمر هذا الانخفاض لمدة ستة أسابيع. جوهر البطولة هو: 14 أو 15 لاعباً يحصلون على 95 في المائة من وقت اللعب، بينما يحصل الآخرون على دقائق قليلة - لكن يجب أن يتم ملء الدور بأقصى قدر من الحيوية. من المهم بالنسبة لي أن أؤكد مرة أخرى أن هذا لا علاقة له أبداً بوصف الشخصية الذي يمكن تفسيره بشكل سلبي. كل شخص لديه سمات شخصية معينة وهو مخلوق لمناصب معينة."

    ناجلسمان يشيد بستيلر - لكن بافلوفيتش يتصدر الترتيب

    قبل أن يقدم تفسيره المطول، سُئل ناجلسمان، من بين أمور أخرى، عن غياب أنجيلو ستيلر. وخلال حديثه، تطرق أيضًا بشكل مباشر إلى لاعب خط وسط فريق في إف بي شتوتغارت. وقال مدرب المنتخب الألماني: «إنه لاعب كرة قدم متميز للغاية يتمتع بإمكانيات هائلة وأداء جيد ومستمر، لكنه في منافسة مع بافلو، الذي أرى أنه يتفوق عليه بفارق بسيط»، مضيفًا: "خاصة فيما يتعلق ببعض الجوانب الفنية. لا أرى أنجيلو في التشكيلة الأساسية، ولذلك قررنا ببساطة توزيع المراكز في التشكيلة الاحتياطية بشكل مختلف". بمعنى: يرى ناجلسمان أن بافلوفيتش لاعب أكثر ملاءمة من ستيلر. ربما لأنه قلق من أن ستيلر قد يفسد الأجواء إذا لم يلعب؟

    بدا أن ناجلسمان كان يتوقع أن يتم طرح مثل هذه التكهنات، ولهذا أضاف على الفور أن هذا لا ينبغي أن يُفهم على أنه انتقاد لستيلر. كما لا ينبغي تفسير "أي مواضيع" في كلماته. أكد ناجلسمان أن هذا "قرار لصالح لاعب آخر موجود في التشكيلة لهذا الغرض". 

    لكن السؤال يبقى: لماذا لم يكتف ناجلسمان بالسبب الرياضي فقط؟ 

    كان ستيلر قد غاب بالفعل عن المعسكر التدريبي السابق في نوفمبر، مما دفع بعض الخبراء والمقربين من نادي شتوتغارت إلى انتقاد هذا القرار. "لا أعرف السبب. من الواضح أننا تفاجأنا جدًا"، قال المدرب سيباستيان هونيس على سبيل المثال. ففي النهاية، يعتبر ستيلر "اللاعب الأساسي" في فريق شتوتغارت.

    وبدلاً من ذلك، يشكل ليون جوريتزكا وفليكس نميشا وأنتون ستاخ وباسكال غروس خط الوسط إلى جانب بافلوفيتش. سيوزع ناجلسمان تذاكر كأس العالم في الأسبوع الثاني من مايو. ويجب عليه تقديم قائمة الفريق النهائية المكونة من 26 لاعباً إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) في أوائل يونيو.

  • منتخب ألمانيا: تشكيلة المنتخب الألماني

    المركزاللاعبالنادي
    حارس المرمىأوليفر باومانTSG هوفنهايم
    حارس المرمىألكسندر نوبلف.ب. شتوتغارت
    حارس المرمىيوناس أوربيغبايرن ميونيخ
    الدفاعفالديمار أنتونبوروسيا دورتموند
    مدافعناثانيال براوناينتراخت فرانكفورت
    مدافعباسكال غروسبرايتون آند هوف ألبيون
    مدافعجوشوا كيميشبايرن ميونيخ
    مدافعألكسندر بافلوفيتشنادي بايرن ميونيخ
    مدافعديفيد راومآر بي لايبزيغ
    مدافعأنطونيو روديجرريال مدريد
    مدافعنيكو شلوتربيكبوروسيا دورتموند
    مدافعأنطون ستاخليدز يونايتد
    مدافعجوناثان تاهبايرن ميونيخ
    مدافعماليك ثياونيوكاسل يونايتد
    مدافعجوشا فاغنومانف.ب. شتوتغارت
    مهاجمليون جوريتزكابايرن ميونيخ
    مهاجمسيرج غنابرينادي بايرن ميونيخ
    مهاجمكاي هافرتزنادي أرسنال
    مهاجملينارت كارلنادي بايرن ميونيخ
    مهاجمجيمي لويلينغف.ب. شتوتغارت
    مهاجمفيليكس نميشابوروسيا دورتموند
    مهاجمليروي سانيغالطة سراي
    مهاجمكيفن شادهنادي برينتفورد
    مهاجمدينيز أوندافف.ب. شتوتغارت
    مهاجمفلوريان فيرتزنادي ليفربول
    مهاجمنيك وولتميدنيوكاسل يونايتد
