قبل أن يقدم تفسيره المطول، سُئل ناجلسمان، من بين أمور أخرى، عن غياب أنجيلو ستيلر. وخلال حديثه، تطرق أيضًا بشكل مباشر إلى لاعب خط وسط فريق في إف بي شتوتغارت. وقال مدرب المنتخب الألماني: «إنه لاعب كرة قدم متميز للغاية يتمتع بإمكانيات هائلة وأداء جيد ومستمر، لكنه في منافسة مع بافلو، الذي أرى أنه يتفوق عليه بفارق بسيط»، مضيفًا: "خاصة فيما يتعلق ببعض الجوانب الفنية. لا أرى أنجيلو في التشكيلة الأساسية، ولذلك قررنا ببساطة توزيع المراكز في التشكيلة الاحتياطية بشكل مختلف". بمعنى: يرى ناجلسمان أن بافلوفيتش لاعب أكثر ملاءمة من ستيلر. ربما لأنه قلق من أن ستيلر قد يفسد الأجواء إذا لم يلعب؟

بدا أن ناجلسمان كان يتوقع أن يتم طرح مثل هذه التكهنات، ولهذا أضاف على الفور أن هذا لا ينبغي أن يُفهم على أنه انتقاد لستيلر. كما لا ينبغي تفسير "أي مواضيع" في كلماته. أكد ناجلسمان أن هذا "قرار لصالح لاعب آخر موجود في التشكيلة لهذا الغرض".

لكن السؤال يبقى: لماذا لم يكتف ناجلسمان بالسبب الرياضي فقط؟

كان ستيلر قد غاب بالفعل عن المعسكر التدريبي السابق في نوفمبر، مما دفع بعض الخبراء والمقربين من نادي شتوتغارت إلى انتقاد هذا القرار. "لا أعرف السبب. من الواضح أننا تفاجأنا جدًا"، قال المدرب سيباستيان هونيس على سبيل المثال. ففي النهاية، يعتبر ستيلر "اللاعب الأساسي" في فريق شتوتغارت.

وبدلاً من ذلك، يشكل ليون جوريتزكا وفليكس نميشا وأنتون ستاخ وباسكال غروس خط الوسط إلى جانب بافلوفيتش. سيوزع ناجلسمان تذاكر كأس العالم في الأسبوع الثاني من مايو. ويجب عليه تقديم قائمة الفريق النهائية المكونة من 26 لاعباً إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) في أوائل يونيو.