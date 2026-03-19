"الباب لم يُغلق بعد"، أكد مدرب المنتخب الألماني يوم الخميس في فرانكفورت أم ماين خلال تقديم قائمة اللاعبين المختارين للمباريات الدولية في سويسرا (27 مارس/بازل) وضد غانا (30 مارس/شتوتغارت).
ترجمه
"كل شخص لديه سمات شخصية معينة": يوليان ناجلسمان يبرر قراره المثير للجدل بعدم استدعاء أحد النجوم للمنتخب الألماني
"هذا ليس ترشيحًا نهائيًا لكأس العالم بعد"، قال ناجلسمان في مقر الاتحاد الألماني لكرة القدم. "بعض اللاعبين لا يزال بإمكانهم إثبات أنفسهم مرة أخرى، بينما سيبقى آخرون، ممن نعرفهم بالفعل، في المنزل. نريد مزيجًا جيدًا بين النواة الأساسية التي ستخوض كأس العالم، والقوى الجديدة المتجددة." ومن بين الوافدين الجدد إلى التشكيلة لينارت كارل والحارس جوناس أوربيغ (كلاهما من بايرن ميونيخ).
ومع ذلك، يمكن للغالبية العظمى من اللاعبين الـ23 في التشكيلة أن يطمئنوا إلى حصولهم على تذاكرهم إلى كأس العالم. "مع وجود نواة معينة، لم نعد ننتبه إلى المستوى اليومي، ولا نستجيب لكل انخفاض بسيط في الأداء"، أكد. "إلا إذا استمر هذا الانخفاض لمدة ستة أسابيع. جوهر البطولة هو: 14 أو 15 لاعباً يحصلون على 95 في المائة من وقت اللعب، بينما يحصل الآخرون على دقائق قليلة - لكن يجب أن يتم ملء الدور بأقصى قدر من الحيوية. من المهم بالنسبة لي أن أؤكد مرة أخرى أن هذا لا علاقة له أبداً بوصف الشخصية الذي يمكن تفسيره بشكل سلبي. كل شخص لديه سمات شخصية معينة وهو مخلوق لمناصب معينة."
- Getty
ناجلسمان يشيد بستيلر - لكن بافلوفيتش يتصدر الترتيب
قبل أن يقدم تفسيره المطول، سُئل ناجلسمان، من بين أمور أخرى، عن غياب أنجيلو ستيلر. وخلال حديثه، تطرق أيضًا بشكل مباشر إلى لاعب خط وسط فريق في إف بي شتوتغارت. وقال مدرب المنتخب الألماني: «إنه لاعب كرة قدم متميز للغاية يتمتع بإمكانيات هائلة وأداء جيد ومستمر، لكنه في منافسة مع بافلو، الذي أرى أنه يتفوق عليه بفارق بسيط»، مضيفًا: "خاصة فيما يتعلق ببعض الجوانب الفنية. لا أرى أنجيلو في التشكيلة الأساسية، ولذلك قررنا ببساطة توزيع المراكز في التشكيلة الاحتياطية بشكل مختلف". بمعنى: يرى ناجلسمان أن بافلوفيتش لاعب أكثر ملاءمة من ستيلر. ربما لأنه قلق من أن ستيلر قد يفسد الأجواء إذا لم يلعب؟
بدا أن ناجلسمان كان يتوقع أن يتم طرح مثل هذه التكهنات، ولهذا أضاف على الفور أن هذا لا ينبغي أن يُفهم على أنه انتقاد لستيلر. كما لا ينبغي تفسير "أي مواضيع" في كلماته. أكد ناجلسمان أن هذا "قرار لصالح لاعب آخر موجود في التشكيلة لهذا الغرض".
لكن السؤال يبقى: لماذا لم يكتف ناجلسمان بالسبب الرياضي فقط؟
كان ستيلر قد غاب بالفعل عن المعسكر التدريبي السابق في نوفمبر، مما دفع بعض الخبراء والمقربين من نادي شتوتغارت إلى انتقاد هذا القرار. "لا أعرف السبب. من الواضح أننا تفاجأنا جدًا"، قال المدرب سيباستيان هونيس على سبيل المثال. ففي النهاية، يعتبر ستيلر "اللاعب الأساسي" في فريق شتوتغارت.
وبدلاً من ذلك، يشكل ليون جوريتزكا وفليكس نميشا وأنتون ستاخ وباسكال غروس خط الوسط إلى جانب بافلوفيتش. سيوزع ناجلسمان تذاكر كأس العالم في الأسبوع الثاني من مايو. ويجب عليه تقديم قائمة الفريق النهائية المكونة من 26 لاعباً إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) في أوائل يونيو.
منتخب ألمانيا: تشكيلة المنتخب الألماني
المركز اللاعب النادي حارس المرمى أوليفر باومان TSG هوفنهايم حارس المرمى ألكسندر نوبل ف.ب. شتوتغارت حارس المرمى يوناس أوربيغ بايرن ميونيخ الدفاع فالديمار أنتون بوروسيا دورتموند مدافع ناثانيال براون اينتراخت فرانكفورت مدافع باسكال غروس برايتون آند هوف ألبيون مدافع جوشوا كيميش بايرن ميونيخ مدافع ألكسندر بافلوفيتش نادي بايرن ميونيخ مدافع ديفيد راوم آر بي لايبزيغ مدافع أنطونيو روديجر ريال مدريد مدافع نيكو شلوتربيك بوروسيا دورتموند مدافع أنطون ستاخ ليدز يونايتد مدافع جوناثان تاه بايرن ميونيخ مدافع ماليك ثياو نيوكاسل يونايتد مدافع جوشا فاغنومان ف.ب. شتوتغارت مهاجم ليون جوريتزكا بايرن ميونيخ مهاجم سيرج غنابري نادي بايرن ميونيخ مهاجم كاي هافرتز نادي أرسنال مهاجم لينارت كارل نادي بايرن ميونيخ مهاجم جيمي لويلينغ ف.ب. شتوتغارت مهاجم فيليكس نميشا بوروسيا دورتموند مهاجم ليروي ساني غالطة سراي مهاجم كيفن شاده نادي برينتفورد مهاجم دينيز أونداف ف.ب. شتوتغارت مهاجم فلوريان فيرتز نادي ليفربول مهاجم نيك وولتميد نيوكاسل يونايتد