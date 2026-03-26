كل دوري له... فريق فيورنتينا: توتنهام وإشبيلية وفولفسبورغ ونيس يواجهون خطر الهبوط

كان توتنهام قد خرج لتوه من موسم مثير للجدل، توج بالفوز بدوري أوروبا (أول لقب له منذ عام 2008)، لكنه انتهى أيضًا بالمركز السابع عشر المحزن، وهو المركز قبل الأخير الذي يضمن البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز. وكان مجلس الإدارة (بما في ذلك باراتيكي، الذي يعمل حاليًا في فيورنتينا) قد اختار توماس فرانك، المدرب الذي يتمتع بتاريخ حافل في برينتفورد.

كان سوق الانتقالات الصيفي مثيراً للاهتمام، مع صفقات من عيار تشافي سيمونز وكودوس وبالهينها وكولو مواني. لكن فرانك لم يتأقلم منذ البداية، ووصل الفريق إلى بداية عام 2026 مع القليل من الثقة. في السنوات الأخيرة، واجه مدربون مثل كونتي ومورينيو وإسبيريتو سانتو وبوستيكوغلو نفسه صعوبات كبيرة. دون أي انتصارات في العام الجديد، اختار توتنهام إيغور تودور، الذي أصبح متاحاً بعد إقالته من يوفنتوس. النتيجة؟ هزائم تقريبًا، والحادثة الصادمة المتمثلة في استبدال كينسكي بفيكاريو بعد 17 دقيقة، وخطأين فادحين في الهزيمة 5-2 أمام أتلتيكو مدريد في مباراة الذهاب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، والهزيمة القاسية 3-0 أمام نوتنغهام فورست في المواجهة المباشرة في الجولة الأخيرة قبل فترة التوقف.

وكأن ذلك لم يكن كافياً، فقد واجه تودور حزناً شديداً بسبب وفاة والده. ويست هام، الذي يحتل المركز الثالث من القاع، على بعد نقطة واحدة فقط، 30 مقابل 29، والخوف في صفوف توتنهام يتزايد أكثر فأكثر. مستقبل تودور أصبح بالفعل على المحك، حيث يُقال إن شون دايتش، الذي يُعتبر بمثابة بالارديني من الجانب الآخر من القناة، قد تم الاتصال به بالفعل.