كلويفرت: أحداث نهائي المغرب والسنغال "غريبة".. ومرموش صفقة رائعة لبرشلونة

هولندا ستبلغ ربع نهائي المونديال.. وعدم تتويجنا من قبل "لغز كبير"

فرنسا الأوفر حظًا في سباق اللقب.. وأتوقع فوز هاري كين بجائزة الهدّاف

حمزة عبد الكريم يحتاج للوقت.. وصلاح يستحق احترامًا أكبر

ميسي أفضل من رونالدو.. وهذه توقعاتي لبطل الليجا ودوري أبطال أوروبا

الدوري السعودي فرصة مميزة لي ولأبنائي

في عالم كرة القدم، هناك أسماء لا تُختزل في أهداف أو ألقاب، وإنما تتحول إلى ذاكرة ممتدة عبر الأجيال، ويُعد باتريك كلويفرت، أسطورة هولندا، واحدًا من تلك الأسماء التي تركت بصمتها من أمستردام إلى برشلونة، ومن ملاعب أوروبا إلى تجارب تدريبية متعددة حول العالم.

برز كلويفرت مهاجمًا استثنائيًا مع أياكس، حيث تُوج بدوري أبطال أوروبا وهو في سن مبكرة، قبل أن يواصل رحلته مع برشلونة، ويصبح أحد أبرز الهدافين في تاريخ النادي خلال حقبة مطلع الألفية. كما كان عنصرًا مهمًا في منتخب هولندا، وواحدًا من رموز جيل ظل قريبًا دائمًا من المجد العالمي دون أن يلامسه.

بعد اعتزاله، اختار كلويفرت طريق التدريب، فخاض تجارب متنوعة، من العمل مع مواطنه لويس فان جال في منتخب هولندا، ومع سيدورف في منتخب الكاميرون، إلى قيادة منتخب إندونيسيا، مرورًا بمحطات أوروبية، في مسيرة تعكس شغفه المستمر بكرة القدم ورغبته في نقل خبراته إلى أجيال جديدة.

في هذا الحوار الحصري، يفتح كلويفرت لكووورة، الموقع الشقيق في شبكة فوتبول كو، أبواب ذاكرته ورؤيته للواقع الحالي، متحدثًا عن طموحاته التدريبية المقبلة، وموقفه من العمل في المنطقة العربية، كما تطرق إلى كأس العالم 2026، وكشف عن رؤيته للمنتخبات المرشحة، مع قراءة خاصة لوضع منتخب بلاده، هولندا.

ولا يخلو الحديث من آراء صريحة حول ناديه السابق برشلونة، وأسباب ابتعاده عن منصة التتويج القاري، إلى جانب تقييمه لنجوم الحاضر، مثل محمد صلاح وعمر مرموش، مرورًا بمقارنات كروية مثيرة، وآرائه في قضايا شائكة أثارت جدلًا واسعًا، وإلى نص الحوار: