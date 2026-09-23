وقبل مباراته الأولى التي ينتظرها الجميع بفارغ الصبر ضد هولندا، انتهز المدرب السابق لليفربول الفرصة ليوجه سخرية لطيفة إلى نظيره وأسطورة برشلونة، تشافي.
كلوب لتشافي: أعرف لاعبي هولندا أكثر منك.. أنت تشاهدهم من التلفاز فقط!
كلوب يسخر من معرفة تشافي بتشكيلة الفريق
في الوقت الذي كان فيه المنتخب الألماني يستعد لمباراته المهمة في دوري الأمم ضد هولندا، كان كلوب في مزاج مرح. وقد توقف المدرب البالغ من العمر 59 عامًا، الذي يبدأ أول منصب رئيسي له منذ مغادرته أنفيلد، للحظة للتحدث إلى وسائل الإعلام خلال الحصة التدريبية الأخيرة للفريق.
وعندما سُئل عن مواجهة المنتخب الهولندي، الذي يديره الآن أيقونة برشلونة تشافي، لم يستطع كلوب مقاومة توجيه سخرية لطيفة إلى الإسباني بشأن معرفته الجيدة بتشكيلة فريقه. وأشار كلوب إلى المفارقة المتمثلة في بدء مدربين جديدين مهمتيهما في الوقت نفسه، لكنه ألمح إلى أنه قد يكون له الأفضلية من حيث معرفة اللاعبين.
وقال كلوب: "تعلمت منذ البداية ألا أقلق بشأن الأمور التي لا يمكن تغييرها. لا أعرف حتى من أفضّل أن أواجهه في الوقت الحالي. إنهم خصم قوي للغاية بقيادة مدرب جديد. الجيد في الأمر أننا نواجه نفس الوضع تمامًا. التقينا يوم الاثنين وسنلعب يوم الخميس. والمدرب يعرف اللاعبين من التلفاز. في الواقع، أنا أعرف اللاعبين الهولنديين شخصياً أكثر مما يعرفهم تشافي. لا أعرف إن كانت هذه ميزة أم لا، لكنها تظل حقيقة".
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المدرب يستعد لتكتيكات لم يسبق لها مثيل
على الرغم من سخريته الخفيفة من الموقف، اعترف كلوب بأن فريقه يستعد لمواجهة المجهول، مشيرًا إلى أنهم لا يعرفون بعد كيف سيكون تشكيل خصمهم. ومع ذلك، أكد التزام فريقه بتقديم كرة قدم عالية الجودة، واختار عدم الكشف عن التفاصيل التكتيكية حتى بعد صافرة النهاية، مع توضيحه أنهم يخططون لإحداث بعض المفاجآت من جانبهم.
وأضاف كلوب: "نحن جالسون هنا ولا نعرف حتى ما الذي يفعله الخصم. من الواضح أننا نريد أن نلعب كرة قدم جيدة. يمكنكم جميعًا أن تتخيلوا ما نريد أن نراه، لكنني سأتحدث عن ذلك بعد المباراة. نريد أن نفاجئ الجميع قليلاً أيضًا".
بناء النظام في ظل قيود زمنية
تضمنت الاستعدادات لهذه المواجهة الحاسمة جلسات إحاطة تكتيكية مكثفة، حيث يسعى كلوب إلى تطبيق فلسفته في فترة زمنية قصيرة جدًّا. وإدراكًا منه بأن تولي مسؤولية فريق جديد يتطلب تواصلًا مستمرًا في البداية، نفذ كلوب جدولًا صارمًا من الاجتماعات المسائية المتتالية والمحادثات التي تسبق التدريبات لضمان استيعاب اللاعبين لنظامه بسرعة.
وتابع كلوب: "عقدنا العديد من الاجتماعات. أنا جديد هنا، لذا يتعين عليك التحدث أكثر قليلاً في البداية. اجتماع مساء الاثنين، اجتماع مساء أمس، والتو. ثم نتدرب الآن ونسافر لاحقاً. كل شيء على ما يرام حتى الآن".
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التخلص من الصدأ بعد غياب دام عامين
بالنسبة إلى كلوب، يمثل هذا الأسبوع علامة فارقة في مسيرته الشخصية. فبعد ابتعاده عن متطلبات الدوري الإنجليزي الممتاز التي لا تهدأ، أمضى أكثر من عامين بعيدًا عن روتين التدريبات اليومي. ورغم أن البعض قد يتوقع فترة تكيف بعد توقف طويل كهذا، إلا أن المدرب الألماني أصر على أن غريزته التدريبية لا تزال حادة كما كانت دائمًا.
واختتم كلوب: "لست متأكدًا مما إذا كان هناك أي شيء قد فقد بعضًا من بريقه، لكنني أعتقد أن الأمور على ما يرام. لم أخطُ خطوة واحدة في ملعب التدريب منذ عامين وثلاثة أشهر. لكن الأمر يشبه إلى حد ما ركوب الدراجة، فكل المهارات لا تزال موجودة".
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