دعوة للكارهين بلا شخصنة .. يورجن كلوب الخاسر "الطيب" الذي هرب من ريال مدريد للغرق في بحر الانهزامية!

يورجن كلوب مدرب شغوف ومحب لكرة القدم، بدأ مسيرته كشخصية عفوية تتمتع بكاريزما هائلة جعلته معشوقًا لأي فريق يدربه، بداية من تجربته الأولى كرجل أول مع ماينتسه، وصولًا ببورسيا دورتموند وليفربول.
ولكن المشكلة الرئيسية .. هي أن كلوب يذهب دائمًا إلى "الفريق المستضعف" الذي يحاول العودة مرة أخرى إلى مكانته أو للإطاحة ببطل يسيطر لسنوات على كل شيء "بوروسيا دورتموند وليفربول والآن ألمانيا".
عاش في ظل بايرن ميونخ لسنوات طويلة، وذهب إلى إنجلترا في 2015 ليجد نفسه يعيش نفس الدور بالضبط مع الريدز، والبطل هنا كان مانشستر سيتي وبيب جوارديولا.
الألماني لديه بعض الألقاب مع ليفربول :"دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي، الدوري الإنجليزي، كأس العالم للأندية، كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس الرابطة مرتين، الدرع الخيرية مرة واحدة".
ومع بوروسيا دورتموند :"الدوري الألماني مرتين، كأس ألمانيا مرة واحدة، السوبر الألماني مرتين".
الكثير من البطولات، ولكن هل من المنطقي أن يحصل مدرب على هذه الضجة لمجرد فوزه بـ3 بطولات دوري فقط، خاصة وأنه بدأ مسيرته كمدير فني أول مع ماينتسه منذ 2001!
الأمر يبدو وكأننا تعرضنا للخداع طوال كل هذه السنوات، سجل كلوب لا يتناسب أبدًا بالشعبية الهائلة التي يتمتع بها، وتخيل مرة أخرى أنه فاز بلقب دوري واحد فقط منذ 2015 وحتى 2024!
وهذا ما يجعلنا نصف الألماني بأنه "صديق الأبطال"، حيث سبق أن استمتع بيب جوارديولا بفترة من السيطرة المطلقة على الكرة الإنجليزية في وجوده، والمفارقة أنه لم يحصل على الدوري الإنجليزي ولو لمرة واحدة فقط بعد رحيله، ليترك هو الآخر مانشستر سيتي.
وحتى جماهير مانشستر سيتي، لم تحمل أي عداوة شرسة تجاه ليفربول في أغلب فترات المنافسة بينهما، وذلك لأن الفريق "رغم جودته" لم يمثل خطرًا حقيقيًا لخطف البطولات من أنياب ناديهم.
وهو الأمر الذي جعل متابعي البطولة من انتماءات مختلفة، يعتقدون أن هذه الحقبة كانت الأسوأ في تاريخ البريميرليج، لأنها افتقدت للشراسة والخصومة الحقيقية، بل تم استبدالها بكلوب وجوارديولا، وخروجهما بصفة مستمرة للحديث بشكل إيجابي و"رومانسي" عن بعضهما البعض، بدلًا الوعيد والخلافات المحتدمة التي اعتدنا عليها بوجود جوزيه مورينيو والسير أليكس فيرجسون وأرسين فينجر.