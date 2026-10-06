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علي سمير

دعوة للكارهين بلا شخصنة .. يورجن كلوب الخاسر "الطيب" الذي هرب من ريال مدريد للغرق في بحر الانهزامية!

فقرات ومقالات
مقالات رأي
يورجن كلوب
ألمانيا
هولندا ضد ألمانيا
هولندا
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
اليونان ضد ألمانيا
اليونان
ألمانيا ضد صربيا
صربيا
ليفربول
ريال مدريد

مزيج بين النقاش الجاد والسخرية في مكان واحد!

في البداية وقبل الحديث عن أي شيء، إن كنت من محبي أو عاشقي بطلنا اليوم، فلا تقرأ هذه السطور، لأنك وللأسف ستسمع كل ما لا تحب، وستظن أننا "نُشخصن" الأمور مع نجمك المفضل.

ولكن هذا غير صحيح، القصة لا تتعلق بـ"الشخصنة" أبدًا، بل بتسبب أحدهم في جلب الهجوم والانتقاد العنيف نحوه، ليس بفعل أعدائه، بل بمجهود شخصي بحت سواء لتصرفات أو تصريحات خرج بها.

ولذلك .. لا تغضب أو تنزعج لأنها ضريبة الشهرة، وكما قال المثل المعروف "من لا يتحمل الحرارة فلا يدخل المطبخ"، فنجمك يحصل على الكثير من المزايا عندما ينجح ويتألق، فلا بأس من مهاجمته في أوقات الخطأ.

وأما بالنسبة للشامتين والكارهين، فمهما شعرتم من سعادة .. هذا لا يعني أن كاتب هذه السطور ينتمي لكم .. تصرفات بطل الحلقة فقط هي من جلبتني إلى هنا ..

والآن دعونا نستكمل سلسلة "دعوة للكارهين بلا شخصنة" بالحلقة الثانية ومعنا .. المدرب الألماني يورجن كلوب!

  • Jürgen KloppGetty Images

    هل هذا ما انتظرناه؟

    عندما رحل يورجن كلوب عن ليفربول 2024، شعر الجميع بأن كرة القدم ستخسر أحد أهم مدربيها على الإطلاق، وأننا سنفتقد أسلوبه الممتع صاحب الصبغة الهجومية، لتنتشر الأفراح بعدها بحوالي عامين عند إعلان منتخب ألمانيا عن عودة المدرب المخضرم للتدريب مرة أخرى لخلافة يوليان ناجلسمان.

    وأخيرًا .. بعدما ارتبط اسمه بريال مدريد وأكثر من فريق آخر من عمالقة أوروبا، الألماني يعود لنا من جديد لإنقاذ منتخب المانشافت بعد عامين من الراحة بعدما شعر "بالاحتراق"، لنكتشف في النهاية أنه هو من يحتاج لمن ينقذه!

    لو كنت ممن يؤمن بأن الانطباعات الأولى تدوم، فبالتأكيد ما قدمته ألمانيا مع كلوب في التوقف الدولي الأول له، يؤكد أن مدرب الريدز السابق لم يعد لديه الكثير ليقدمه.

    كلنا توقعنا أن كلوب الذي افتقد كرة القدم بعد فترة من الغياب، سيدخل بصورة قوية للغاية لإثبات نفسه مبكرًا ووضع المانشافت على الطريق الصحيح، ولكن ماذا حدث؟

    ألمانيا لعبت 4 مباريات بقائمة ضخمة تم تقسيمها وفقًا لتقييم كلوب، والنتائج كانت كالتالي : التعادل مع اليونان 0/0، الفوز على صربيا 2/0، الخسارة من اليونان 1/0، والتعادل مع هولندا 1/1.

    انتصار وحيد وتعادلين وهزيمة لألمانيا، ليتعرض مدرب ليفربول السابق لحملة هجوم عنيفة من الصحف في بلاده، ولعل النتيجة الأسوأ التي أغضبت الجميع كانت الخسارة من اليونان التي وُصفت بأنها "صفعة على الوجه".

    التشكيك بدأ مبكرًا في كلوب، حيث قال البعض إن مشاكل ألمانيا لا تزال موجودة، وتم انتقاده بسبب اختيار قائمة ضخمة من اللاعبين وتأثير ذلك على الانسجام وغياب التناغم بين أعضاء الفريق.

    وعلى الجانب الآخر، هناك أشخاص قرروا التوجه نحو الدبلوماسية والقول إن كلوب لا يزال بحاجة إلى الوقت ومن غير الضروري أن يحدث تأثيرًا فوريًا على الفريق، ونحن في هذه السطور لا نعترف أبدًا بالدبلوماسية والإجابات النموذجية، لأن الجماهير انتظرت أكثر من ذلك!

  • cm grafica klopp germania 2026 27 16 9Getty Images / Calciomercato

    يورجن كلوب .. صديق الأبطال

    يورجن كلوب مدرب شغوف ومحب لكرة القدم، بدأ مسيرته كشخصية عفوية تتمتع بكاريزما هائلة جعلته معشوقًا لأي فريق يدربه، بداية من تجربته الأولى كرجل أول مع ماينتسه، وصولًا ببورسيا دورتموند وليفربول.

    ولكن المشكلة الرئيسية .. هي أن كلوب يذهب دائمًا إلى "الفريق المستضعف" الذي يحاول العودة مرة أخرى إلى مكانته أو للإطاحة ببطل يسيطر لسنوات على كل شيء "بوروسيا دورتموند وليفربول والآن ألمانيا".

    عاش في ظل بايرن ميونخ لسنوات طويلة، وذهب إلى إنجلترا في 2015 ليجد نفسه يعيش نفس الدور بالضبط مع الريدز، والبطل هنا كان مانشستر سيتي وبيب جوارديولا.

    الألماني لديه بعض الألقاب مع ليفربول :"دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي، الدوري الإنجليزي، كأس العالم للأندية، كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس الرابطة مرتين، الدرع الخيرية مرة واحدة".

    ومع بوروسيا دورتموند :"الدوري الألماني مرتين، كأس ألمانيا مرة واحدة، السوبر الألماني مرتين".

    الكثير من البطولات، ولكن هل من المنطقي أن يحصل مدرب على هذه الضجة لمجرد فوزه بـ3 بطولات دوري فقط، خاصة وأنه بدأ مسيرته كمدير فني أول مع ماينتسه منذ 2001!

    الأمر يبدو وكأننا تعرضنا للخداع طوال كل هذه السنوات، سجل كلوب لا يتناسب أبدًا بالشعبية الهائلة التي يتمتع بها، وتخيل مرة أخرى أنه فاز بلقب دوري واحد فقط منذ 2015 وحتى 2024!

    وهذا ما يجعلنا نصف الألماني بأنه "صديق الأبطال"، حيث سبق أن استمتع بيب جوارديولا بفترة من السيطرة المطلقة على الكرة الإنجليزية في وجوده، والمفارقة أنه لم يحصل على الدوري الإنجليزي ولو لمرة واحدة فقط بعد رحيله، ليترك هو الآخر مانشستر سيتي.

    وحتى جماهير مانشستر سيتي، لم تحمل أي عداوة شرسة تجاه ليفربول في أغلب فترات المنافسة بينهما، وذلك لأن الفريق "رغم جودته" لم يمثل خطرًا حقيقيًا لخطف البطولات من أنياب ناديهم.

    وهو الأمر الذي جعل متابعي البطولة من انتماءات مختلفة، يعتقدون أن هذه الحقبة كانت الأسوأ في تاريخ البريميرليج، لأنها افتقدت للشراسة والخصومة الحقيقية، بل تم استبدالها بكلوب وجوارديولا، وخروجهما بصفة مستمرة للحديث بشكل إيجابي و"رومانسي" عن بعضهما البعض، بدلًا الوعيد والخلافات المحتدمة التي اعتدنا عليها بوجود جوزيه مورينيو والسير أليكس فيرجسون وأرسين فينجر.

  • Jürgen Klopp DFB-Teamgetty

    خاسر يعشقه الجميع

    لو جلست مع بيب جوارديولا وخيرته بين جوزيه مورينيو ويورجن كلوب كمنافس مفضل له، بكل تأكيد سيختار الألماني، لأنه خصم جيد يدفعه نحو التطور ويحفزه على النمو، ولكنه لا يمثل خطرًا حقيقيًا يمكنه إيذاء فريقه وحرمانه من البطولات.

    هل اختار كلوب لنفسه هذه المكانة؟ أن يكتفي بلعب دور الشخص صاحب الحظوظ الأقل؟ وهل هرب من ريال مدريد لهذا السبب؟

    الألماني كان هدفًا لفلورنتينو بيريز حتى قبل تعيين تشابي ألونسو وألفارو أربيلوا، وظهر على قائمة المرشحين أيضًا قبل قدوم جوزيه مورينيو وعودته إلى الميرينجي، ووقتها أثير أن كلوب أراد الاستمرار في راحته والعمل مع شركة ريد بول، قبل أن يعود مرة أخرى للتدريب من بوابة ألمانيا.

    هل انتهت الحاجة إلى راحة فجأة؟ أم أن كلوب أراد الهروب من فريق عملاق لا يمكن الاستمرار فيه دون الحصول على بطولة لموسم واحد؟!

    ربما يريد الألماني الحفاظ على هذه الصورة المعروفة عنه لدى عشاق الكرة العالمية : مدرب صاحب كاريزما وشخصية يقاتل حتى آخر لحظة، ولكن ليس بالضروري أن تراه على منصات التتويج.

    ربما يمكننا توجيه اللوم نحو جوارديولأ، لأنه المدرب الذي قام بتثبيت هذه الصفة على الألماني، ليعتقد أن ما كان ينقصه هو الراحة فقط، ولم يدرك أن مشكلته كانت سيطرة الانهزامية عليه والاستسلام الكامل لمن هم أقوى منه.

    هل تتغير هذه الصورة مع ألمانيا؟ المؤشرات تبدو ضعيفة جدًا، نعم من المبكر الحكم، ولكن المانشافت لديه الكثير من المشاكل المتعلقة بنقص الإمكانيات ببعض المراكز وغياب الهوية والشخصية، وهي أمور لا يمكن لمدرب أهلكته الأيام مثل كلوب إصلاحها.

    صاحب الـ59 سنة أراد تحصين نفسه فور قدومه لتدريب ألمانيا، حيث قال:"إذا تصرفتم بطريقة سيئة تجاه عائلتي سأرحل وأغادر بشكل فوري".

    ويبدو أنه سيكون عليه الرحيل قريبًا حتى لا تتعرض عائلته لكم هائل من الهجوم، للحفاظ على صورته المعروفة "المدرب الطيب الذي يحبه الجميع حتى ولو كان فاشلًا".



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