كريم مليم

كلمة تلخص الأزمة... سلوت على بعد خطوة واحدة من الإقالة

زلزال أنفيلد

كشفت صحيفة *ديلي ميل* البريطانية أن المدرب الهولندي آرني سلوت يواجه الآن خطرًا جديًا بفقدان منصبه كمدرب رئيسي لليفربول، في ظل تراجع النتائج وتزايد الشكوك حول قدرة الفريق على استعادة مستواه في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم.

وأوضحت الصحيفة أن النتائج عادة ما تكون العامل الحاسم في مصير المدرب، لكن بعض السلوكيات داخل الملعب قد تعجل بهذا المصير. وهذا هو السيناريو الذي يواجهه سلوت حالياً، مع توجه ليفربول إلى باريس لخوض مباراة حاسمة.

ووفقاً للتقرير، يتعرض سلوت لضغوط متزايدة، على الرغم من وجود مبررات واقعية استُخدمت كعوامل مخففة طوال الموسم. فقد خسر الفريق جزءاً كبيراً من قوته الهجومية، التي كانت أحد العوامل الرئيسية للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز. وتأثر النجم محمد صلاح جسدياً وعقلياً، في حين عانى المهاجم ألكسندر إيساك من نقص اللياقة البدنية في بداية مسيرته مع الفريق قبل أن يتعرض لكسر في ساقه.

    تصريحات كاشفة

    على الرغم من هذه الظروف، ترى الصحيفة أن أداء الفريق قد انخفض إلى ما دون المستويات المقبولة مع اقتراب نهاية الموسم، وهو أمر اتضح بجلاء خلال المباراة الأخيرة ضد مانشستر سيتي، حيث بدا أن الفريق يعاني من انهيار جماعي واضح، تجلى في عدم الالتزام بأبسط القواعد على أرض الملعب.

    وفي هذا السياق، دار تبادل قصير في غرفة المؤتمرات الصحفية في ملعب الاتحاد بين الصحفي إيان ليدمان وسلوت، حيث سلط الصحفي الضوء على الأخطاء الدفاعية الخطيرة التي أدت إلى استقبال الأهداف، لا سيما تلك الناتجة عن رميات التماس، إلى جانب عدم مراقبة لاعبين مثل فلوريان فيرتز وفيرجيل فان ديك.

    ورد سلوت بالقول إنه لا يتفق تمامًا مع هذا التقييم، مؤكدًا أن فريقه لم يتقاعس عن الجري أو القتال خلال كل هجمة، لكنه أقر في الوقت نفسه بوجود أخطاء واضحة في لحظات حاسمة، مثل سوء التعامل مع العرضيات أو فقدان التركيز في المراقبة داخل منطقة الجزاء – وهي أخطاء كلفت الفريق أهدافًا حاسمة.


    "فقدان التركيز"... عبارة تلخص الأزمة

    وبعد يومين من تلك المباراة، بدا تقييم المدرب أكثر صرامة ودقة، لا سيما أنه استخدم عبارة «فقدان التركيز» لوصف الأخطاء، وهو ما يعكس حجم الأزمة النفسية التي يواجهها الفريق.

    يُعرف سلوت بهدوئه وصراحته في التعامل مع وسائل الإعلام، وهو ما اتضح في تعليقاته التي احتوت على قدر من الاعتراف الضمني بالمشكلة، على الرغم من محاولاته للتقليل من حجمها.

    الحقيقة، وفقاً للتقرير، هي أن لاعبي ليفربول هذا الموسم أصبحوا أفضل في الكلام من الأداء. على أرض الملعب، يقدم الفريق أداءً جيداً لفترات، قبل أن ينهار فجأة عند أول اختبار حقيقي.

    في أعقاب مباراة مانشستر سيتي، احتل القائد فيرجيل فان ديك ودومينيك زوبوسلاي مركز الأضواء في وسائل الإعلام، على الرغم من أن أداء فان ديك على وجه الخصوص أثار تساؤلات، حيث كان أحد العوامل الرئيسية في الانهيار الدفاعي الذي ساهم في انزلاق الفريق من صدارة الترتيب إلى منطقة الهبوط.

    اختبار باريس... الفرصة الأخيرة

    وتشير الصحيفة إلى أن اللاعبين لا يتعمدون التراخي أو تقديم أداء متواضع؛ بل إن ما يحدث هو تغير داخلي في مستوى تركيزهم. ورغم أن هذا التغير قد لا يتجاوز 5 إلى 10 في المائة، فإنه يصبح عاملاً حاسماً عند مواجهة فرق من الطراز الرفيع مثل مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

    في ظل هذه الظروف، يواجه سولت اختباراً حاسماً، حيث يتعين عليه إعادة شحن طاقة لاعبيه ذهنياً وجسدياً، وغرس روح الإيمان والثقة داخل الفريق قبل المواجهة المقبلة في فرنسا ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

    تؤكد صحيفة "ديلي ميل" أن أداء ليفربول الأخير لا يمنح مشجعيه الكثير من الأسباب للتفاؤل، مشيرة إلى أن تحقيق نتيجة مقبولة في باريس – حتى لو كانت تعادلاً أو هزيمة بفارق ضئيل – قد يمنح المدرب فرصة أخيرة في أنفيلد. أما بالنسبة لأسوأ السيناريوهات، فقد يمهد ذلك الطريق لإنهاء وشيك لفترة عمله في النادي.

