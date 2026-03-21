ترجمه
كلما تقدم في السن، كلما ازداد براعة! داني ويلبيك ينضم إلى زلاتان إبراهيموفيتش في نادي الهدافين المتميزين بالدوري الإنجليزي الممتاز بفضل ثنائيته مع برايتون ضد ليفربول
ويلبيك يسجل ثنائية ويهزم ليفربول
حقق برايتون فوزه الرابع في خمس مباريات بعد أن حصد النقاط الثلاث في مواجهة ليفربول يوم السبت. وكان ويلبيك بطل المباراة بالنسبة للمضيفين، حيث سجل هدفين ليرفع رصيده هذا الموسم إلى 12 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز. هذه الهزيمة هي العاشرة لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، مما يواصل مسيرته الكارثية في الدفاع عن لقبه. ويبتعد فريق أرني سلوت الآن بـ 21 نقطة عن المتصدر أرسنال، كما يواجه صراعاً من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. ويحتل الريدز حالياً المركز الخامس، لكنه يتأخر بست نقاط عن مانشستر يونايتد الذي يحتل المركز الثالث.
- AFP
ويلبيك يضاهي إبراهيموفيتش
بفضل أهدافه هذه، أصبح ويلبيك ثالث لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل أكثر من 10 أهداف في موسم واحد للمرة الأولى وهو في سن 35 عامًا أو أكثر. وكان إبراهيموفيتش وماكاليستر قد حققا هذا الإنجاز من قبل، وفقًا لموقع talkSPORT. هذا الثنائي يعني أن ويلبيك يمر الآن بأفضل موسم له على الإطلاق أمام المرمى في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما أنه أفضل لاعب إنجليزي هداف في الدوري. ومع ذلك، لم يكن ذلك كافياً لويلبيك ليضمن مكاناً في تشكيلة توماس توخيل الأخيرة لمنتخب الأسود الثلاثة. تم تجاهل نجم برايتون، حيث أعلن توخيل عن تشكيلة من 35 لاعباً وضمنها مهاجمين مثل دومينيك كالفيرت-لوين ودومينيك سولانكي بدلاً منه.
هورتزلر يشيد بويلبيك
سُئل فابيان هورزيلر، مدرب برايتون، عما إذا كان ينبغي أن يكون ويلبيك ضمن تشكيلة منتخب إنجلترا في كأس العالم بعد ثنائيته في مرمى ليفربول. وقال لـ TNT Sports: "أعتقد أن إنجلترا لديها مدرب ألماني ممتاز للغاية، وسوف يتخذ القرار الصحيح. لا يسعني إلا أن أقول إن داني ويلبيك يلعب دوراً مهماً في تعزيز التماسك الجماعي، وهو أمر قد يكون حاسماً في كأس العالم أيضاً. لا يقتصر دوره على تسجيل الأهداف، رغم أنه في حالة بدنية رائعة، بل يمتد ليشمل دوره كزميل في الفريق. فهو يساهم في بناء علاقات جيدة وتعزيز التماسك. إنه لاعب ذو قيمة كبيرة داخل الملعب وخارجه، وأعتقد أنه قادر على مساعدة أي فريق في العالم، حتى إنجلترا".
رد فعل ويلبيك على استبعاده من منتخب إنجلترا
تلقّت آمال ويلبيك في المشاركة في كأس العالم ضربة قوية بعد استبعاده من تشكيلة توخيل، لكن نجم برايتون لم يبدُ متأثراً كثيراً بهذا القرار. وقال في برنامج «ماتش أوف ذا داي» علىقناة بي بي سي: «أتحكم فيما يمكنني التحكم فيه. من الرائع حقاً أن يُذكر اسمي. هذا أمر إيجابي بالنسبة لي. لا أحب أن أهدر طاقتي على أمور لا يمكنني التحكم فيها. أنا سعيد، وأستمتع بكرة القدم، وأركز على ما يمكنني التحكم فيه".
