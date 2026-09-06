هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
Goal.com
مباشرالتذاكر
Marc-Andre ter Stegen Goal OnlyGoal AR
هيثم محمد

كلاسيكو هولندا | "لم يعرف أن أياكس كان خاسرًا؟" .. تير شتيجن يحول جمهور أياكس إلى كتالونيين!

فقرات ومقالات
مارك أندريه تير شتيجن
أياكس ضد آيندهوفن
أياكس
آيندهوفن
الدوري الهولندي

أياكس سقط بثلاثية ضد حامل اللقب بي إس في

انتهت قمة الدوري الهولندي مساء السبت بين أياكس وضيفه حامل لقب البطولة بي إس في إيندهوفن بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف لمصلحة الضيوف.

المباراة التي قدم فيها عملاق أمستردام عرضًا فنيًا جيدًا لم يكن كافيًا لخطف نقطة من بي إس في كانت في الواقع مسرحًا لعرض هزيل جديد من حارسه المُعار من برشلونة مارك أندريه تير شتيجن.

  • خمس دقائق كافية

    تحت أنظار مدربه السابق في برشلونة والجديد لمنتخب هولندا تشافي، لم يستمر تير شتيجن في الحفاظ على نظافة شباكه أكثر من خمس دقائق بعد أن استقبل هدفًا من الأمريكي ريكاردو بيبي بطريقة كوميدية اشتكى منها دومًا جمهور برشلونة.



    عرضية بالرأس من داخل منطقة الجزاء يقابلها بيبي بأريحية دون رقابة وأمام شتيجن مباشرة الذي لعب دور المتفرج في هذا التسلسل، وفشل في التعامل مع رأسية مهاجم بي إس في رغم كونها في متناوله.

    • إعلان

  • عودة المتفرج

    لام البعض من جماهير أياكس، وبرشلونة، على تير شتيجن في الهدف الثاني للضيوف أيضًا، وإن كانت الكرة يبدو المُلام فيها بشكل رئيسي دفاع أياكس.

    ركنية من إيفان بيريشيتش يبعدها الدفاع لترتد بعد سلسلة من التشتيت غير الدقيق إلى لوتشاريل جورتريدا الذي يسددها ساقطة في الزاوية البعيدة عن الحارس الألماني دون رقابة على لاعب إيندهوفن، ولكن ما أغضب جماهير أياكس هو بقاء تير شتيجن دون حراك، عادة متكررة من أيام برشلونة.



  • انتقادات لأسلوب لعبه

    بعيدًا عن حراسة المرمى، من أبرز مميزات تير شتيجن يعتبر إمكانياته في الخروج بالكرة واللعب بالقدمين، وهي من الأسباب الرئيسية وراء تعاقد برشلونة معه في الماضي، وظن أياكس أنه سيلائم أسلوب لعب الفريق.

    المحلل واللاعب السابق هانز كراي جونيور انتقد تير شتيجن بقوة في تحليله للمباراة بسبب البطء في الخروج بالكرة، خصوصًا والفريق متأخر في النتيجة، إذ استعجب لعبه بأريحية وكأنه لا يدرك نتيجة المباراة وتأخر فريقه وحاجته لتسريع وتيرة اللعب للضغط على الضيوف.

    الحارس السابق والمحلل الحالي رونالد ووترس في المقابل دافع عن تير شتيجن وأشار إلى مدربه ميتشل في تحمل أسلوب اللعب الذي يعتمد بشكل مبالغ فيه على الألماني: "الكرات الطولية من تير شتيجن كانت مفتاح لعب أياكس، وعندما خرج تولو (مهاجم الفريق) لم يجد من يمرر له، ولكن وجد بيرخويس والأخير أضاع فرصة كبيرة، أنا سعيد أن هذا الرجل يلعب في هولندا، من الرائع أن لاعب عالمي مثله متواجد في الدوري الهولندي".



    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
دوري أبطال أوروبا
آيندهوفن crest
آيندهوفن
أيندهوفن
شاختار دونيتسك crest
شاختار دونيتسك
شاختار
الدوري الهولندي
فورت سيتارد crest
فورت سيتارد
SIT
أياكس crest
أياكس
أياكس