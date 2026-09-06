كلاسيكو هولندا | "لم يعرف أن أياكس كان خاسرًا؟" .. تير شتيجن يحول جمهور أياكس إلى كتالونيين!

بعيدًا عن حراسة المرمى، من أبرز مميزات تير شتيجن يعتبر إمكانياته في الخروج بالكرة واللعب بالقدمين، وهي من الأسباب الرئيسية وراء تعاقد برشلونة معه في الماضي، وظن أياكس أنه سيلائم أسلوب لعب الفريق.

المحلل واللاعب السابق هانز كراي جونيور انتقد تير شتيجن بقوة في تحليله للمباراة بسبب البطء في الخروج بالكرة، خصوصًا والفريق متأخر في النتيجة، إذ استعجب لعبه بأريحية وكأنه لا يدرك نتيجة المباراة وتأخر فريقه وحاجته لتسريع وتيرة اللعب للضغط على الضيوف.

الحارس السابق والمحلل الحالي رونالد ووترس في المقابل دافع عن تير شتيجن وأشار إلى مدربه ميتشل في تحمل أسلوب اللعب الذي يعتمد بشكل مبالغ فيه على الألماني: "الكرات الطولية من تير شتيجن كانت مفتاح لعب أياكس، وعندما خرج تولو (مهاجم الفريق) لم يجد من يمرر له، ولكن وجد بيرخويس والأخير أضاع فرصة كبيرة، أنا سعيد أن هذا الرجل يلعب في هولندا، من الرائع أن لاعب عالمي مثله متواجد في الدوري الهولندي".







