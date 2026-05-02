جاهز للكلاسيكو وكأس العالم .. برشلونة يستعيد رافينيا بالوقت الحاسم

تلقى برشلونة دفعة معنوية كبيرة قبل الأسابيع الأخيرة من موسم الدوري الإسباني، مع عودة رافينيا إلى التشكيلة بعد غيابه طوال شهر أبريل بسبب الإصابة. وتأتي عودة الجناح البرازيلي في لحظة حاسمة، حيث يسعى فريق فليك إلى حسم لقب الدوري.

وتعزز عودته برشلونة من الناحيتين التكتيكية والنفسية، وتوفر خيارات هجومية إضافية في المرحلة الأخيرة من الموسم. ومع بقاء خمس مباريات على نهاية الموسم، يمكن أن يلعب المهاجم المخضرم دوراً رئيسياً في محاولة الكتالونيين الحفاظ على تفوقهم على منافسهم ريال مدريد.

كما تلقى البلوجرانا أخباراً إيجابية في خط الوسط أيضًا، بعودة الموهبة الشابة مارك برنال للمشاركة في الرحلة إلى أوساسونا.