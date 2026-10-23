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علي سمير

حقائق وأسرار من الكلاسيكو .. مبابي ليس ملك ركلات الجزاء وسطوة فليك تهدد "سجل مورينيو النظيف"!

فقرات ومقالات
برشلونة ضد ريال مدريد
برشلونة
ريال مدريد
الدوري الإسباني
جوزيه مورينيو
أنتي بوديمير
كيليان مبابي
هانسي فليك

من ينتصر في قمة الدوري الإسباني المرتقبة؟

لقد حان الموعد الذي ينتظره الجميع، كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة يوم الأحد المقبل، 25 أكتوبر بين ريال مدريد وبرشلونة في ملعب سبوتيفاي كامب نو معقل الفريق الكتالوني.

برشلونة سيحاول حماية صدارته، والابتعاد خطوة أكبر في سباق الليجا عن ريال مدريد وأتلتيكو، وتعويض خسارته الأخيرة من باريس سان جيرمان بنتيجة 4/2 في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.


وعلى الجانب الآخر، سنجد ريال مدريد يحاول بكل ما أوتي من قوة لإنقاذ موسمه، لا مجال للهزيمة، جوزيه مورينيو سيريد تقليص فارق النقاط لإنعاش المنافسة على لقب الليجا.

وقبل هذه المواجهة المحتدمة، نستعرض معًا أهم الأسرار والحقائق التاريخية الخاصة بالكلاسيكو المنتظر، سواء على صعيد الدوري الإسباني فقط أو بشكل عام..

  • Barcelona Real​ Madrid(C)Getty Images

    إنجاز منتظر وانتصارات مدريدية في معقل برشلونة

    برشلونة نجح في الفوز بآخر مباراتين له على أرضه في الدوري الإسباني أمام ريال مدريد، ولم ينتصر الفريق في 3 مرات متتالية على أرضه سوى مرة واحدة فقط بالقرن الحادي والعشرين.

    وحدث ذلك في بين عامي 2008 و2010 تحت قيادة المدرب الأيقوني بيب جوارديولا، وهذا ما سيسعى هانزي فليك من أجل تكراره.

    وأما بالنسبة لريال مدريد، فقد فاز في 3 مرات من آخر 6 خاضها خارج أرضه ضد برشلونة في الدوري الإسباني، وانهزم في 3 مواجهات أخرى دون أي تعادل، وهو نفس عدد الانتصارات التي حققها في آخر 16 زيارة لملعب كامب نو بشكل عام.

    وننتقل إلى انطلاقة برشلونة الحالية في الدوري الإسباني، فيعتبر العملاق الكتالوني هو ثاني فريق يفوز في أول 9 مباريات له بالليجا، بعد ما حققه ريال مدريد في موسم 1968 - 1969.

    ويدخل هانزي فليك ورجاله، طامحين في تحقيق واقعة غير مسبوقة في تاريخ المسابقة، وذلك بالفوز في أول 10 مباريات في الليجا.

  • CA Osasuna v Real Racing Club de Santander - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    مبابي ليس ملك ضربات الجزاء

    وبالحديث عن المنافسة الحالية في الليجا، سنجد ريال مدريد يمتلك 21 نقطة بفارق 6 نقاط عن المتصدر برشلونة، وهذا أكبر فارق في النقاط بين ريال وصاحب المركز الأول في هذه المرحلة من المسابقة، منذ موسم 2012/2013 وكانت الفجوة وقتها "8 نقاط" وانتهت البطولة باحتلال الميرينجي للمركز الثاني.

    وأما الاهداف، فقد سجل برشلونة 39 هدفًا في الدوري الإسباني لموسم 2026/2027، ولم يتفوق عليه تاريخيًا بعد أول 9 مباريات سوى إشبيلية في 1940- 1941 بتسجيل 42 هدفًا.

    وعلى جانب آخر، سنجد أن كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد، حصل على 8 ركلات جزاء وسجل 17 ركلة في الليجا خلال 74 مباراة.

    ومنذ انضمام الفرنسي للبطولة في موسم 2024/2025، لم يسبقه في هذا الرقم سوى أنتي بودمير لاعب أوساسونا بالحصول على 11 ركلة جزاء في الليجا، بينما أحرز 18 ركلة في المسابقة، مما يعني أن مبابي ليس ملك التسجيل من علامة الجزاء في الليجا!



  • YamalGetty Images

    إنجاز غير مسبوق ليامال

    وبالنظر إلى إحصائيات نجوم الكلاسيكو، سنجد أن لامين يامال أحرز 8 أهداف في 9 مباريات بالدوري الإسباني خلال الموسم الجاري، وهو أكبر عدد من الأهداف يحرزه أي لاعب تحت 20 سنة في هذا الكم من المباريات بموسم واحد.

    كيليان مبابي أحرز 12 هدفًا في 10 مباريات ضد برشلونة في كل المنافسات، ولم يسجل أهدافًا أكثر منه في مرمى الفريق الكتالوني بالقرن الحادي والعشرين، سوى كريستيانو رونالدو "20 هدفًا" وكريم بنزيما 16 هدفًا.



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  • mourinho(C)Getty Images

    فليك يهدد سجل مورينيو النظيف

    وأخيرًا مع المدربين، هانزي فليك نجح في الفوز مع برشلونة ضد ريال مدريد في 6 من أصل 7 مباريات خاضها الفريق تحت قيادته في كل البطولات.

    وتعادل الألماني في مباراة واحدة فقط، وهو ما يمثل انتفاضة هائلة في نتائج برشلونة أمام الغريم التقليدي، حيث حقق البرسا 4 انتصارات فقط في آخر 15 كلاسيكو قبل وصول فليك "تعادل مرة واحدة وخسر 10 مباريات".

    وأما جوزيه مورينيو، فلم يتعرض البرتغالي لأي هزيمة في آخر 5 مباريات لعبها ضد برشلونة في كل المسابقات كمدرب لريال مدريد، محققًا 3 انتصارات وتعادلين لينضم إلى قائمة من حافظوا على سجلهم بلا هزيمة في ست مباريات أو أكثر في الكلاسيكو وبها كل من :

    ميجيل مونوز : فاز سبع مرات في 7 مباريات في الفترة من 1962 و1965

    فيسنتي ديل بوسكي : انتصر مرتين وتعادل 5 مرات في الفترة من 2001 إلى 2003

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