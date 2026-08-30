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مصعب صلاح

كلاسيكو السعودية.. موعد مباراة الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 والقنوات الناقلة

الهلال ضد الأهلي
دوري روشن السعودي
الهلال
الأهلي

تعرف على موعد مباراة الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستعد جمهور الكرة السعودية لقمة من نوع خاص تجمع بين الأهلي والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2028 وذلك على ملعب المملكة أرينا.

الهلال بدأ الموسم بأفضل شكل ممكن بعد الفوز على الفيصلي ثم الفيحاء، كما اكتسح الخليج بخماسية في الجولة الماضية.

أما الأهلي، فبعد الفوز على الدرعية ثم أبها، سقط في فخ الخلود بالخسارة 3-1 في مفاجأة مدوية، لذلك فإن الفوز على الهلال هو الرد المناسب من قلعة الكؤوس.

وفي التقرير التالي من موقع جول، نتعرف معًا على موعد مباراة الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

  • ما موعد كلاسيكو السعودية بين الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

    موعد مباراة الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 هو  يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، على ملعب المملكة أرينا.

    وتنطلق صافرة البداية في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

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  • ما القنوات الناقلة لكلاسيكو السعودية بين الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

    تمتلك شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات الدوري السعودي، وستذاع مباراة الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 على شاشتها.

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    المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
    الهلال - الأهليالثلاثاء 1 سبتمبر 2026،
    21:00 السعودية، 22:00 الإمارات    		ثمانيةالمملكة أرينا

  • تشكيل الهلال المتوقع أمام الأهلي في كلاسيكو روشن السعودي 2026-2027

    التشكيل | 4-2-3-1
    حراسة المرمىياسين بونو
    خط الدفاعثيو هيرنانديز - علي لاجامي - كاليدو كواليبالي - محمد محرزي 
    المحورسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - روبن نيفيش
    خط الوسطمحمد كنو - سلطان مندش - كريسينسيو سامرفيل
    خط الهجومقادر ميتي

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  • تشكيل الأهلي المتوقع أمام الهلال في كلاسيكو روشن السعودي 2026-2027

    التشكيل | 4-3-3
    حراسة المرمىإدوارد ميندي
    خط الدفاعريان حامد - ميريح ديميرال - روجر إيبانيز  - سعد بلعبيد
    خط الوسطفالنتين أتانجانا - أرتيم بوندارينكو - إدوارد سبيرتسيان
    خط الهجومفرانسيسكو ترينكاو - إيفان توني - فراس البريكان

  • ما هو تاريخ كلاسيكو السعودية بين الأهلي والهلال في البطولات المختلفة؟

    تواجه الهلال والأهلي في مختلف البطولات في 139 مباراة جمعت بينهما بشكل عام، حيث تدين السيطرة للهلال بشكل واضح.

    "الزعيم" فاز في 75 مباراة بينما فاز "الراقي" في 42 مباراة، واكتفى الفريقان بالتعادل في 33 مباراة.

    عدد المبارياتفوز الأهليفوز الهلالالتعادل
    139427433

أسئلة الأكثر شيوعًا

أطلقت منصة ثمانية بتاريخ 8 أغسطس 2025 وقبل افتتاح الموسم الرياضي، وبدأت بنقل السوبر السعودي لتكون مباراة الاتحاد والنصر الأولى عبرها.

البطولات المتاحة حصريًّا على منصة ثمانية هي:

- دوري روشن السعودي

- كأس خادم الحرمين الشريفين

- كأس السوبر السعودي

- دوري يلو للدرجة الأولى.

بالتأكيد، ستتاح المنصة على كافة متاجر التطبيقات وتدعم الأنظمة الرقمية الرائجة.

يبدأ سعر اشتراك ثمانية بـ 58 ريال سعودي شهريًّا للباقة السنوية و70 ريال سعودي للباقة الشهرية مع خيار التقسيط الشهري من تمارا.

نعم سوف يتم توفير وسيلة مجانية لمتابعة الموسم بجودة أقل ومزايا محدودة مقارنة بباقة الاشتراك المدفوعة.

كما أن كل المشتركين الجدد مؤهلين لتجربة مزايا اشتراك ثمانية مجانًا لمدة 14 يوم.

التجربة المجانية تتطلب منك فقط تسجيل الدخول، وإدخال بيانات طريقة الدفع. وسنستخدم هذه البيانات لتأكيد اشتراكك بعد انتهاء مدة التجربة إن أحببت استئناف اشتراكك.

يمكنك المشاهدة مجانًا على ثمانية وقنواتها بجودة 1080HD، أما الجودة القصوى 4K فسوف تكون حصرية للمشتركين في التطبيق.

اشتراك ثمانية يضمن لك التجربة الأفضل لمشاهدة البطولات السعودية، بعدة مزايا:

- أقصى جودة مشاهدة بـ 50 إطار في الثانية.

- إعلانات أقل من التجربة المجانية.

- الاستوديو التحليلي.

- ميزة المسبار، إحصائيات المباراة لحظة بلحظة.

- المشاهدة بجهازين في نفس الوقت.

- جودة خارقة بتقنية HDR – تتاح قبل 2026.

- مشاهدة عدة مباريات في نفس الوقت – تتاح قبل 2026.

- تنقّل بين كاميرات الملعب – تتاح قبل 2026.

- تحكم بصوت الجمهور والمعلّق – قبل 2026

- إضافة إلى مزايا تطبيق راديو ثمانية الحصرية، مثل مكتبة البودكاست الحصرية، والكتب والمقالات الصوتية.

يٌمكن إلغاء الاشتراك في ثمانية في أي وقت، قبل أو بعد انتهاء تجربتك المجانية.

ويتم ذلك بالدخول إلى إدارة الاشتراك في ملفك الشخصي على app.thmanyah.com أو من خلال متجر التطبيقات إذا كنت مشتركًا من التطبيق.

نعم، كافة تسجيلات مباريات موسم 2025-2026 وملخصاتها ستتاح في المنصة، إضافة لمكتبة منوّعة من البرامج الرياضية وغير الرياضية من إنتاج ثمانية.

مشاهدة دوري روشن السعودي 2025-2026 والبطولات السعودية ستكون حصريّة على تطبيق من ثمانية.

نعم، سيتمكن المستخدم من الدخول بعدد لا نهائي من الأجهزة بنفس الحساب، لكن المتابعة الحية للمباريات ستكون متاحة على جهاز واحد فقط في نفس الوقت.

كافة المباريات ستُنقل عبر البث الفضائي على قنوات ثمانية التي انطلقت بالفعل، وبدون الحاجة لجهاز استقبال إضافي (رسيفر).

نعم، وترددها هو:
النايل سات

التردد: 11236 ميجاهرتز.

الاستقطاب: عمودي.

معدل تصحيح الخطأ : 3/4.

معدل الترميز 27500.

العرب سات

التردد: 11919 ميجاهرتز

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز : 27500.

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن بدء منافسات الموسم الرياضي 2025-2026 بتاريخ 28 أغسطس 2025. وسيشهد افتتاح الموسم بطولة كأس السوبر السعودي خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس 2025.

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