Al Nassr v Al Ahli : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
"لن يتركوا النصر يفوز باللقب" .. تحذير شديد اللهجة للعالمي من "مؤامرة" منتظرة في دوري روشن!

الجدل مستمر بعد كلاسيكو الأهلي والنصر

حذر الناقد الرياضي محمد الدويش، نادي النصر السعودي من إمكانية حدوث مؤامرة ضد العالمي، خلال الجولات الأخيرة من دوري روشن لموسم 2025/2026.

النصر نجح في الانتصار بالكلاسيكو على الأهلي بثنائية نظيفة يوم الأربعاء الماضي، وهي النتيجة التي جعلت الفريق على وشك حسم المسابقة في أقرب وقت ممكن.

    جدل وتشكيك في نزاهة البطولة

    فتح كلاسيكو المملكة الكبير، حربًا جديدة بين التركي ميريح ديميرال، قلب دفاع عملاق جدة الأهلي، ونادي النصر وجماهيره.

    زعم التركي أن هُناك مساعدات خاصة يتحصل عليها النصر؛ من أجل الفوز في مبارياته، والتتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    ووصف ديميرال في تصريحات نقلتها صحيفة "الرياضية"، ما حدث في الكلاسيكو السعودي الكبير بـ"العار"؛ حيث كان الأهلي قد طالب بالحصول على "ركلتي جزاء" ضد النصر، دون أي قرار.

    وعن ذلك يقول المدافع التركي: "يريدون فوز النصر، كل شيء النصر.. ما هذا يا صديقي؟!؛ والله العظيم أنه عار".

    وشدد ديميرال على أن الأهلي، لا يحتاج إلى أي مساعدة خارجية من أجل الفوز؛ قائلًا: "نحن فخورون بنادينا.. وسنظل في القمة".

  • تحذير الدويش

    وفي هذا السياق قال الدويش عبر حسابه على منصة "إكس:"لن يتركوا النصر يحصل على الدوري إن استطاعوا، سترون استنفارًا في كافة المجالات لصناعة المعوقات".

    وأضاف:"هذا حافز آخر أمام لاعبي النصر كي يستمروا بالتفرغ للملعب، لذلك لم يعجبني الذي مارسه المركز الإعلامي في النادي ولا خروج كريستيانو رونالدو للإعلام".

    وتابع:"هذا لعب خارج الملعب في وقت حاسم أخشى على الفريق منه".




  • تصريحات رونالدو التي يقصدها الدويش

    أثار الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، جدلًا كبيرًا بسبب تصريحاته التي أدلى بها عقب مباراة القمة أمام الأهلي.

    صحيح أن رونالدو جذب الأنظار بهدفه الرائع، الذي أحرزه برأسية، في قمة الجولة الثلاثين، التي شهدت فوز النصر بثنائية دون رد، إلا أن تصريحاته عقب اللقاء، بشأن وجود نفوذ لأندية أخرى، كان لها نصيب كبير من الجدل.

    وخلال ظهوره عبر قنوات "ثمانية"، عقب المباراة، قال رونالدو "أعتقد أن هذا ليس جيدًا للدوري، الجميع يشتكي ويبالغ أكثر مما ينبغي، هذه كرة قدم وليست حربًا، الجميع يريد الفوز، لكن لا يجوز أن يتحول الأمر إلى فوضى".

    وسلط رونالدو الضوء على سلوكيات البعض بالشكوى وتوجيه منشورات عبر فيسبوك وإنستجرام، وحديث متواصل حول الحكام والمشروع، مضيفًا أنه سيتحدث أكثر في نهاية الموسم.

    وبخلاف ذلك، نشر الناقل الرسمي، مقطع لرونالدو، وحديثه مع أسطورة مانشستر يونايتد، ريو فيرديناند، ضمن حلقات برنامج "ريو جاي"، حيث قال "بعض الأندية لديها نفوذ خارج الملعب، لكنني لا أريد الحديث عن ذلك الآن، سأتحدث في نهاية الموسم عن أمور كثيرة حقيقية".


    ما ينتظر النصر

    ومع تجاوزه عقبة الأهلي بثنائية نظيفة، في قمة الجولة الثلاثين من دوري روشن، من المنتظر أن يشهد النصر، صراعًا ثقيلًا خلال مايو، حيث يواجه القادسية والشباب والهلال تباعًا في دوري روشن السعودي، قبل أن يخوض نهائي دوري أبطال آسيا 2، في مواجهة جامبا أوساكا الياباني، في السادس عشر من الشهر الجاري.

    ويختتم النصر مشواره بملاقاة ضمك، علمًا بأن العالمي ضمن مقعدًا في دوري أبطال آسيا للنخبة، خلال الموسم الرياضي الجديد "2026-2027".

    ,يحتل النصر "صدارة" جدول الترتيب، برصيد 79 نقطة من 30 مباراة؛ وبفارق 8 نقاط عن الهلال صاحب "الوصافة"، والذي لعب لقاءً أقل.

