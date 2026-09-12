«كفى وعوداً!» .. رئيس الحكومة المغربية يتدخّل بعد ادّعاء لقجع استضافة نهائي كأس العالم 2030

وجّه رئيس الوزراء المغربي أخنوش تحذيرًا صارمًا إلى فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مطالبًا إياه بالتوقف عن تقديم ضمانات علنية بشأن مكان إقامة نهائي كأس العالم 2030. ومن المقرر أن تُقام هذه البطولة، التي تحتفل بمرور مئة عام على انطلاق المسابقة، باستضافة مشتركة بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، على أن تُقام المباريات الافتتاحية أيضًا في أمريكا الجنوبية تكريمًا لتاريخ الحدث.

وبحسب ما ذكرته BBC Sport، فقد اندلع التوتر بعدما صرّح لقجع علنًا خلال فعالية لحزب سياسي بأن الملعب الجديد في الدار البيضاء سيحظى بـ«شرف» استضافة المباراة النهائية.

ولكن، مع بقاء الملعب المستضيف للنهائي غير مؤكد بعد من جانب فيفا، تدخّل رئيس الوزراء لتفادي حدوث خلاف دبلوماسي مع الدولتين الأوروبيتين الشريكتين في الاستضافة.