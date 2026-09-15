كشف كواليس مكالمة مورينيو.. رودري: لهذا اتصلت بمدرب ريال مدريد بعد الانضمام لبرشلونة!

يمثل انضمام رودريجو إلى برشلونة واحدة من أبرز الصفقات في تاريخ الليجا الحديث. فبعد فترة ناجحة للغاية تحت قيادة بيب جوارديولا في مانشستر سيتي، وجد لاعب خط الوسط البالغ من العمر 30 عامًا نفسه في قلب معركة تعاقدية محتدمة بين أعرق ناديين في إسبانيا.

ويكشف رودري أن مورينيو كان قد أجرى اتصالًا مباشرًا ليشرح رؤيته للاعب في العاصمة الإسبانية. وقد أعرب لاعب خط الوسط عن دهشته من أن تفاصيل هذا التواصل قد أصبحت معلومة للعامة، لكنه ظل محترمًا لهذا العرض.