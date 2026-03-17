كشف كايل ووكر أن "الحيوان" ديلي ألي هو "الشخص الوحيد" الذي نجح في اجتياز اختبار الجري "الشهير" في توتنهام
شائعات حول انتقال لاعب ريال مدريد إلى سوق الانتقالات الحرة: مسيرة ديلي قد خرجت عن مسارها
لعب ووكر في السابق إلى جانب ديلي، بعد أن انتقل هو نفسه إلى توتنهام في عام 2009، وشهد عن قرب ما يستطيع هذا الصانع الموهوب أن يقدمه. كانت هناك فترة اعتُبر فيها ديلي أحد أكثر اللاعبين الواعدين في عالم كرة القدم.
سجل 22 هدفاً مع توتنهام في موسم 2016-2017، مما أهّله للفوز بجائزة أفضل لاعب شاب من رابطة اللاعبين المحترفين للمرة الثانية. في تلك الفترة، ترددت أنباء عن اهتمام ريال مدريد، عملاق الدوري الإسباني، باللاعب الذي خاض 37 مباراة دولية مع المنتخب الأول.
بدأت المشاكل داخل الملعب وخارجه تلاحق ديلي، وهو الآن لاعب حر بعد أن أطلق سراحه نادي كومو الإيطالي. لم يشارك سوى مرة واحدة كبديل معهم، حيث حصل على بطاقة حمراء في مباراة ضد ميلان وواكر، اللاعب المعار من الروسونيري.
هذه هي مشاركته الوحيدة منذ فبراير 2023، حيث يبدو من الصعب إثارة اهتمام أندية جديدة محتملة بضمه. ومع ذلك، يتم مشاركة مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لبرامج تدريب فردية يتم العمل عليها، ويواصل ووكر التحدث بإعجاب عن صديقه المقرب.
ووكر يصف الاختبار الشاق الذي خضع له ديلي مع فريق توتنهام
قال الظهير السابق لتوتنهام ومانشستر سيتي، الذي انضم إلى بيرنلي في عام 2025، لموقع «ذا أوفرلاب» الذي تقدمه «سكاي بيت»: «كان لدينا ذلك الاختبار الشهير المسمى «جاكون» [اختبار الجري] – ومن لعب لتوتنهام يعرف «جاكون» جيدًا. يبدأ الاختبار عند علامة 145 مترًا، ولديك 45 ثانية للوصول إليها، ثم تمشي 5 أمتار [إلى مخروط آخر] وتضطر للعودة جريًّا. إنه اختبار متواصل، وكان هناك 16 أو 17 مخروطًا. الشخص الوحيد الذي رأيته ينجح في إكماله هو ديلي ألي – كان جريه خارقًا."
لماذا انتقل ووكر إلى مانشستر سيتي وليس إلى تشيلسي
قطع ووكر علاقته مع توتنهام في عام 2017، عندما تلقى عرضًا من مانشستر سيتي. وتحدث عن انتقاله إلى ملعب «إيتيهاد» قائلاً: «قضيت موسمًا جيدًا في توتنهام، حيث كنت ألعب ضمن خط دفاع مكون من خمسة لاعبين، مع داني روز وأنا في مركز الظهيرين، ثم تلقيت مكالمة ذات يوم تفيد بأنهم يرغبون في التعاقد معي. كنت متشككًا لأنني كنت مرتاحًا في توتنهام. للذهاب إلى هناك، مع بيب جوارديولا، تفكر: "هل أنا مستعد لهذه الخطوة؟" كنت في السابعة والعشرين من عمري، لذا كان الأمر إما الآن أو أبدًا".
وحول ما إذا كانت هناك أندية أخرى قد سعت للتعاقد معه، أضاف ووكر: "تشيلسي. لكن لم يكن بإمكاني الذهاب إلى هناك بسبب التنافس بين توتنهام وتشيلسي. لذا، كان الخيار الوحيد هو مانشستر سيتي.
"أعتقد أن بايرن ميونيخ كان يفكر في التعاقد معي - ومثلما حدث مع غاريث بيل، أراد دانيال ليفي إرسالي إلى ألمانيا لأنه لم يرغب في بيعي إلى منافس، لكن بمجرد أن تحدثت مع بيب ورأيت المشروع، ليس أنني كنت أتوقع أننا سنحقق ما حققناه، لكنني عرفت أن الوقت مناسب لي لأقوم بهذه الخطوة وأن عليّ أن أسبح أو أغرق."
أزالت الجوائز الشكوك التي كانت تساور ووكر في البداية تحت قيادة جوارديولا
يعترف ووكر بأنه راودته شكوك في البداية مع مانشستر سيتي، حيث كانت الحياة تحت قيادة جوارديولا مختلفة تمامًا عما اعتاد عليه هو وديلي في لندن. وتابع قائلاً: «أتذكر أنني كنت أخرج من الملعب في فترة التحضير للموسم، وكان هناك كون أغويرو الذي كان يعبث بالكرة في التدريبات – مدرب سيئ، مدرب سيئ، لكنه كان يظهر أفضل ما لديه في المباريات.
"عدت إلى غرفتي في الفندق بعد ذلك وتحدثت إلى والدي قائلاً: "أعتقد أنني ارتكبت خطأً هنا". لقد انتقلت من فريق [ماوريسيو] بوكيتينو الذي كان يعتمد على الجري الشديد والسيطرة على الملعب، واللعب بقوة في جميع أنحاء الملعب، والسيطرة على تلك المنطقة، بالإضافة إلى القليل من الجودة من بعض اللاعبين، مما يؤدي إلى الفوز بالمباراة، إلى النظر الآن والتفكير في أننا لا نجري كثيرًا في فترة التحضير للموسم لأن بيب لا يحب الجري – كنا نجري قليلاً، لكن كان ذلك بشكل أساسي مع الكرة".
أثمرت أساليب جوارديولا في النهاية، حيث أصبح ووكر فائزًا بستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي. كما تذوق طعم الفوز بستة ألقاب في الكؤوس المحلية، بينما حصل على لقب دوري أبطال أوروبا كجزء من الثلاثية التاريخية في موسم 2022-23. بينما انتقلت مسيرة ووكر إلى مستوى آخر بعد مغادرته توتنهام، يأمل ديلي في أن يتمكن من العودة إلى المسار الصحيح في عام 2026.
