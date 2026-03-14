Getty Images Sport
ترجمه
كشف روب ماك عن ملاحظة مضحكة للبالغين فقط كان قد ثبّتها داخل ملعب ريكسهام لضمان عدم مخالفته «قاعدة» التعليق أثناء ظهوره على قناة «سكاي سبورتس»
قاعدة صارمة خاصة بالكشك
عندما نشر صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح مبتكر مسلسل «It’s Always Sunny in Philadelphia» أن الحفاظ على نظافة البث كان هدفه الأساسي في تلك الأمسية. وعلق ماك على المنشور بقوله: "هناك قاعدة واحدة فقط الليلة"، مع صورة له وهو يشير إلى لافتة مكتوب عليها "لا تقل كلمة f*ck". كان هذا احتياطًا ضروريًا لثنائي معروف بلغتهما الملونة في فيلم "Welcome to Wrexham" الوثائقي، خاصةً بالنظر إلى الأجواء المشحونة في مباراة حاسمة في دوري الدرجة الأولى.
كان من الواضح أن المالكين يشعرون بضغط المهمة الجديدة، حيث اعترفوا بأنهم "مرعوبون" خلال مقابلة قبل المباراة. على الرغم من شهرتهم العالمية، اعترفوا بأن البث المباشر للرياضة أمر مختلف تمامًا.
آراء متباينة من الجماهير
قدم برنامج "بث مباشر من ريكسهام مع روب ورايان"، الذي قدمه ديفيد بروتون، تجربة فريدة من نوعها وغير مكتوبة سارت جنبًا إلى جنب مع التغطية التقليدية. وكانت ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي إيجابية إلى حد كبير، حيث اعتبر العديد من المشجعين أن هذا التغيير في الأسلوب بمثابة نسمة من الهواء النقي.
ومع ذلك، لم يقتنع الجميع بالبث التجريبي، حيث اقترح بعض النقاد أن يترك التعليق للمحترفين. وجادل أحد المشاهدين المستائين بأنه يجب إبعاد الثنائي "أبعد ما يمكن عن التعليق"، معرباً عن أسفه لأن الشهرة فتحت أبواباً قضى آخرون سنوات في محاولة فتحها. وعلى الرغم من الضجة، نجح البث في التقاط عدة لحظات مهمة، بما في ذلك فرحة المالكين عندما افتتح ناثان برودهيد التسجيل للفريق المضيف.
نظرة على رحلة دامت خمس سنوات
كان هذا الظهور بمثابة احتفال بمرور خمس سنوات على استكمال الثنائي عملية شراء النادي في أوائل عام 2021. ومنذ ذلك الحين، أشرفا على صعود مذهل عبر مستويات كرة القدم الإنجليزية، وحققا ثلاثة صعود متتالي للوصول إلى دوري الدرجة الأولى. وامتد نهجهما العملي إلى سوق الانتقالات في الماضي، حيث كشف المدير الفني فيل باركنسون سابقًا أنهما تحدثاشخصيًا مع لاعبين مستهدفين رئيسيين مثل بول مولين وإليوت لي لتسويق الرؤية الطموحة للنادي خلال فترة وجودهما في الدوري الوطني.
قطع النادي شوطًا طويلاً منذ الأيام الأولى للاستحواذ، عندما اضطر ديفيد بيكهام، حسبما ورد، إلى شرح قاعدة التسلل للمالكين. ورغم أنهما ربما لا يزالان يتعلمان الفروق التكتيكية الدقيقة، فإن التزامهما تجاه "التنين الأحمر" لا شك فيه.
لا يزال الترقية هو الهدف النهائي
ورغم أن الظهور الأول في التعليق قدم الكثير من الترفيه، إلا أن التركيز لا يزال منصبًا بشكل كامل على الملعب، حيث يسعى فريق ريكسهام إلى تحقيق إنجاز تاريخي بالوصول إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. وقد ساعد الفوز بنتيجة 2-0 على سوانسي في ترسيخ مكانة الفريق ضمن مراكز التصفيات، مما أبقى حلم الصعود للمرة الرابعة على التوالي حيًا. ومع بقاء عدد قليل من المباريات في الموسم، لم تكن الرهانات أبدًا أعلى مما هي عليه الآن بالنسبة لفريق باركنسون، الذي يتطلع إلى مواصلة صعوده الخيالي.
سيعود ريكسهام إلى الملاعب في 17 مارس عندما يسافر لمواجهة واتفورد، بهدف الاستفادة من الزخم الذي اكتسبه خلال ليلة الجمعة الكبيرة تحت الأضواء. بالنسبة لرينولدز وماك، كانت فترة التعليق فصلاً آخر في قصتهما الرائعة، مما يثبت أنهما، سواء كانا في مقصورة كبار الشخصيات أو في كابينة الإعلام، يظلان المالكين الأكثر حديثاً في عالم كرة القدم. يحتل فريق "التنين الأحمر" المركز السادس في جدول الترتيب، وهو في وضع مثالي للانطلاق في المرحلة الأخيرة نحو الصعود إلى الدوري الممتاز.
إعلان