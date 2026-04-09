Getty Images Sport
كشف جوليان ألفاريز أنه أضاع ما يصل إلى ست ركلات حرة في التدريبات قبل أن يسجل هدفاً مذهلاً مع أتلتيكو مدريد ضد برشلونة
تمارين ألفاريز
غالبًا ما يكون النجاح على أرض الملعب ثمرة تكرار لا يكل، لكن ألفاريز كشف أن استعداداته لمباراة أتلتيكو المدوية في دوري أبطال أوروبا لم تسر وفقًا للخطة الموضوعة. ورغم أنه قدم لحظة سحرية ساعدت في حسم الفوز بنتيجة 2-0، اعترف لاعب مانشستر سيتي السابق بأن دقته كانت معدومة في التدريبات.
- AFP
انتقام الأرجنتيني في يوم المباراة
سدد المهاجم كرة منحنية رائعة في الزاوية العليا قبل نهاية الشوط الأول مباشرة، مستفيداً من تغير زخم المباراة بعد طرد مدافع برشلونة باو كوبارسي إثر تدخله على جوليانو سيميوني.
وبعد المباراة، قال: "تدربنا أمس على الركلات الحرة. سددت عدة ركلات، ربما خمس أو ست، ولم أسجل أي منها. اليوم كان يومي. جاء الهدف في لحظة حاسمة، لذا أنا سعيد جدًا".
صنع التاريخ في دوري أبطال أوروبا
وبصرف النظر عن الجمال الفني للهدف، فقد رسخ هذا الهدف مكانة ألفاريز في سجلات تاريخ النادي. فقد وصل الآن إلى رقم قياسي بلغ تسعة أهداف، وهو أكبر عدد من الأهداف سجله لاعب من أتلتيكو مدريد في موسم واحد من دوري أبطال أوروبا.
- AFP
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
سيوجه «الروجيبلانكوس» أنظارهم الآن إلى المسابقة المحلية، حيث سيواجهون إشبيلية في الدوري الإسباني. ويحتل أتلتيكو حالياً المركز الرابع برصيد 57 نقطة من 30 مباراة، بفارق نقطة واحدة عن فياريال صاحب المركز الثالث. وسيواجه رجال سيميوني بعد ذلك برشلونة في مباراة الإياب على ملعب «واندا متروبوليتانو».