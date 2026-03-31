كشف النقاب: مانشستر يونايتد سيواجه مشكلة كبيرة تتعلق بأندريه أونانا إذا نجح مايكل كاريك في إعادة النادي إلى دوري أبطال أوروبا

أفادت مصادر لـ ESPN بأن نادي مانشستر يونايتد يواجه معضلة بشأن مستقبل أندريه أونانا، حيث من المقرر أن ترتفع راتب الحارس بشكل كبير في حال تأهل الفريق إلى المسابقات الأوروبية.

انضم أونانا إلى فريق طرابزونسبور التركي في صفقة إعارة لمدة موسم واحد في سبتمبر، وهي خطوة ساعد على تسهيلها، جزئياً، التخفيض الكبير في راتب أونانا في مانشستر يونايتد بعد خسارة الفريق فرصة التأهل إلى البطولات الأوروبية لموسم 2025-2026.

ولكن مع احتلال فريق مايكل كاريك المركز الثالث في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز وتقدمه نحو التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، من المقرر أن يعود راتب أونانا إلى مستواه الأصلي.

وأبلغت مصادر ESPN أن هناك مخاوف في مانشستر يونايتد من أن تؤدي هذه الزيادة إلى صعوبة إثارة الاهتمام باللاعب البالغ من العمر 29 عامًا خلال الصيف، حيث يسعى النادي إلى تحقيق التوازن المالي مع احتمال التخلي عنه.







