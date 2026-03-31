كشف النقاب: مانشستر يونايتد سيواجه مشكلة كبيرة تتعلق بأندريه أونانا إذا نجح مايكل كاريك في إعادة النادي إلى دوري أبطال أوروبا
عودة دوري أبطال أوروبا تؤدي إلى زيادة في الرواتب
أفادت مصادر لـ ESPN بأن نادي مانشستر يونايتد يواجه معضلة بشأن مستقبل أندريه أونانا، حيث من المقرر أن ترتفع راتب الحارس بشكل كبير في حال تأهل الفريق إلى المسابقات الأوروبية.
انضم أونانا إلى فريق طرابزونسبور التركي في صفقة إعارة لمدة موسم واحد في سبتمبر، وهي خطوة ساعد على تسهيلها، جزئياً، التخفيض الكبير في راتب أونانا في مانشستر يونايتد بعد خسارة الفريق فرصة التأهل إلى البطولات الأوروبية لموسم 2025-2026.
ولكن مع احتلال فريق مايكل كاريك المركز الثالث في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز وتقدمه نحو التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، من المقرر أن يعود راتب أونانا إلى مستواه الأصلي.
وأبلغت مصادر ESPN أن هناك مخاوف في مانشستر يونايتد من أن تؤدي هذه الزيادة إلى صعوبة إثارة الاهتمام باللاعب البالغ من العمر 29 عامًا خلال الصيف، حيث يسعى النادي إلى تحقيق التوازن المالي مع احتمال التخلي عنه.
العبء المالي للانسحاب الدائم
إن عدم وجود التزام أو خيار بتحويل انتقاله إلى «ترابزونسبور» إلى صفقة نهائية يعني أن اللاعب الدولي الكاميروني سيعود إلى «أولد ترافورد» هذا الصيف. وهذا يضع النادي أمام احتمال دفع جزء من راتب أونانا إذا أراد التفاوض على انتقال آخر، سواء بشكل نهائي أو على سبيل الإعارة. ولا يزال أمام أونانا عامان متبقيان في العقد الذي وقعه عند وصوله قادماً من «إنتر ميلان» في عام 2023.
إنها حالة معقدة لفريق التعاقدات، الذي يدرك أن الراتب المرتفع يجعل اللاعب أقل جاذبية للمشترين المحتملين في أوروبا أو تركيا.
وإذا فشل مانشستر يونايتد في العثور على نادٍ مستعد لتغطية راتبه بالكامل، فقد يضطر إلى دعم راتبه في أي نادٍ آخر، مما سيؤثر بشكل أكبر على ميزانية الانتقالات الصيفية.
أونانا مصمم على المنافسة على مكان في أولد ترافورد
على الرغم من الغموض الذي يحيط بمكانته في النادي، فإن الحارس ليس مستعدًا للتخلي عن مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز. وقد أفادت مصادر مقربة من أونانا لشبكة ESPN أن رغبته هي العودة للانضمام إلى تشكيلة مانشستر يونايتد في معسكر التحضير للموسم الجديد والمنافسة على مكانه في التشكيلة.
ويتوقع ممثلو أونانا إجراء محادثات مع النادي قبل نهاية مايو لتوضيح دوره تحت قيادة كاريك.
يعتقد لاعب أياكس السابق أنه لا يزال لديه الكثير ليقدمه على أعلى مستوى ويريد فرصة لإثبات جدارته خلال المباريات الودية الصيفية. ومع ذلك، قد يكون لدى الإدارة خطط مختلفة حيث تسعى إلى ترشيد تشكيلة الفريق وإدارة تكاليف الرواتب التي قد تتضخم بعد موسم محلي ناجح.
لامينز يحصل على القميص رقم واحد
ومع ذلك، فإن مانشستر يونايتد سعيد جدًا بمستوى أداء سين لامينز منذ انضمامه قادمًا من رويال أنتويرب، ويتوقع أن يظل اللاعب البلجيكي الحارس الأول للفريق في الموسم المقبل.
ويزيد هذا التفضيل للامينز من تعقيد رغبة أونانا في العودة، حيث يبحث النادي بالفعل عن إعادة تشكيل الفريق الداعم في قسم حراسة المرمى بدلاً من إعادة اللاعب المعار.