كشف النقاب: مانشستر يونايتد ألغى بندًا في عقد كاسيميرو كان سيضمن له موسمًا إضافيًا
تم التنازل عن بند التمديد التلقائي
كان العقد الأصلي للاعب خط الوسط المخضرم يتضمن بنداً يقضي بتمديد عقده لمدة عام إضافي في أولد ترافورد في حال شارك كأساسي في 35 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وفقاً لصحيفة «مانشستر إيفنينغ نيوز». وعلى الرغم من بلوغه 34 عاماً، ظل نجم ريال مدريد السابق حاضراً بشكل ثابت في التشكيلة الأساسية، وكان من الناحية الإحصائية في طريقه لتحقيق هذا الهدف قبل نهاية الموسم. بعد مناقشات رفيعة المستوى في يناير، اختار الطرفان إلغاء الاتفاقية. تزامنت هذه الخطوة مع التأكيد الرسمي على أن كاسيميرو سيغادر في نهاية الموسم، مما يضمن عدم ارتباط مانشستر يونايتد بالسنة الخامسة من عقده البالغ 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، ويمنح اللاعب استقلالية كاملة في تحديد وجهته المستقبلية.
تجنب أي عواقب
ويعني هذا الاتفاق المتبادل أن كاسيميرو مؤهل للعب أساسيًا في جميع المباريات المتبقية دون أي عواقب خارج الملعب. كما أنه يزيل الضغط المتمثل في إدارة دقائق اللعب لأسباب مالية بحتة. اعتمد مايكل كاريك، الذي تولى المسؤولية في يناير، بشكل كبير على خبرة اللاعب البرازيلي، حيث شارك في 28 مباراة كأساسي من أصل 29 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز. وبإلغاء هذا البند، تجنبت الإدارة سيناريو قد تضطر فيه إلى مطالبة كاريك بإبقاء لاعب الوسط على مقاعد البدلاء لمنع تفعيل الشرط التلقائي، مما يسمح للمدرب باختيار أقوى تشكيلة له بينما يسعى مانشستر يونايتد إلى إنهاء الموسم بقوة.
لا رجعة عن القرار رغم ضغوط المشجعين
في حين دعا بعض المشجعين إلى إعادة النظر في هذا القرار عقب التحسن الأخير في مستوى أداء اللاعب البرازيلي، لا يزال النادي ملتزمًا بإجراء إصلاح شامل لخط الوسط. وقد أبلغ المسؤولون اللاعب بأن عقده لن يتم تجديده، مما دفع كاسيميرو إلى طلب الإعلان عن خطط رحيله علنًا لتمكينه من توديع الجماهير بشكل لائق. وترى الإدارة أن خط الوسط بحاجة إلى طاقة جديدة لدفع المشروع إلى الأمام. يُقال إن الشياطين الحمر لديهم قائمة باللاعبين الذين يرغبون في ضمهم خلال فترة الانتقالات الصيفية، بما في ذلك لاعب وسط برايتون كارلوس باليبا ونجم نوتنغهام فورست إليوت أندرسون.
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
في حين أن تركيزه الحالي لا يزال منصبًا على إنهاء الموسم بقوة مع مانشستر يونايتد، فإن النادي الذي سينضم إليه كاسيميرو سيظل موضوعًا للنقاش حتى نهاية الموسم. ولا تزال هناك أنباء تربطه بالانتقال إلى السعودية والولايات المتحدة، لكن يقال إن نادي إنتر الإيطالي مهتم أيضًا بالتعاقد معه.
يشارك كاسيميرو حالياً مع المنتخب البرازيلي، ومن المرجح أن يشارك في مباريات منتخب بلاده أمام فرنسا وكرواتيا خلال فترة التوقف الدولية. بعد ذلك، سيعود لاعب الوسط إلى الملاعب مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد ليدز يونايتد.