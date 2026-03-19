كشف النقاب عن الجاسوس! تشيلسي يكشف عن هوية الجاني الذي سرب أخبار الفريق قبل هزيمتيه أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

في مؤتمره الصحفي الذي عقده قبل المباراة استعدادًا للرحلة لمواجهة إيفرتون، أكد روزينيور أن اللغز قد حُل. وسيسعى تشيلسي إلى التعافي من هزيمته الأخيرة 1-0 أمام نيوكاسل، حيث يحتل الفريق المركز السادس، متأخرًا بثلاث نقاط فقط عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع في السباق على التأهل لدوري أبطال أوروبا. وتوجه المدرب إلى وسائل الإعلام مباشرةً لوضع حد لهذه القضية، مؤكدًا أن النادي قد اتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار هذا الموقف المحرج.

وقال روزينيور للصحفيين: "نحن نعرف (من هو)". "لم يكن الأمر نابعاً من أي نية خبيثة تجاهي أو تجاه الفريق. نحن نعرف من أين جاء الأمر وقد تعاملنا مع الموقف".