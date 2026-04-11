كشف النقاب: عقد نيكو شلوتربيك الجديد مع دورتموند يتضمن بندًا خاصًا لفسخ العقد بقيمة «50 إلى 60 مليون يورو» لصالح «أندية أحلامه» - بما في ذلك ريال مدريد

على الرغم من ارتباط اسم بايرن ميونيخ بشكل متكرر بأفضل المواهب الألمانية، إلا أن التعاقد مع شلوتربيك يبدو أقل احتمالاً في المستقبل القريب. في الوضع الحالي، من غير المرجح أن يتحرك بايرن ميونيخ للتعاقد مع اللاعب الدولي الألماني بعد أن مدد النادي عقد دايوت أوبامكانو حتى أوائل عام 2026. ومع ضمان مستقبل اللاعب الفرنسي، قد يشعر العملاق البافاري أن خط دفاعه مجهز بالفعل بشكل كافٍ. علاوة على ذلك، تبدو الآراء الداخلية في سابينر شتراسه منقسمة بشأن مدى ملاءمة لاعب دورتموند لنظام الفريق. يبدو أن مدير الرياضة في بايرن، ماكس إيبرل، غير مقتنع تمامًا بقدرات شلوتربيك أو بما إذا كانت تتناسب مع معايير بايرن.