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Everton v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki
ترجمه

كسر وعملية عاجلة .. مارتينيز يوجّه رسالة من سرير المستشفى بعد الإصابة المروعة في لقاء إيفرتون ضد تشيلسي

إيميليانو مارتينيز
تشيلسي
إيفرتون ضد تشيلسي
إيفرتون
الدوري الإنجليزي الممتاز

الأرجنتيني لم يكمل اللقاء وخرج وسط قلق الجمهور

قدّم إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى تشيلسي، تحديثًا إيجابيًا للجماهير بعد خضوعه لعملية جراحية في الفك إثر إصابة تعرّض لها خلال مواجهة السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام إيفرتون.

وقد اضطر الدولي الأرجنتيني إلى الخروج محمولًا على حمّالة بعد تصادم مثير للقلق، لكنه كسر صمته الآن من سريره في المستشفى ليوضح الجدول الزمني لتعافيه.

  • اصطدام بالرأس يُجبر مارتينيز على الخروج أمام إيفرتون

    تعرض مارتينيز لإصابة مقلقة في الرأس خلال الشوط الثاني من فوز تشيلسي على إيفرتون بنتيجة 2-0. واصطدم اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا بعنف مع قلب دفاع إيفرتون جاراد برانثويت في ملعب هيل ديكنسون، ما استلزم تلقيه عناية طبية فورية. وفي حين واصل مدافع إيفرتون اللعب، خرج حارس تشيلسي من أرض الملعب محمولًا على محفة.

    وحلّ مكانه مايك بيندرز البالغ من العمر 21 عامًا، الذي ظهر لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين حقق فريق تشابي ألونسو الفوز بفضل ثنائية سجلها بيدرو نيتو. وأشارت التقارير الأولية الصادرة عن الصحفي الأرجنتيني جاستون إيدول إلى أن مارتينيز يحتاج إلى عملية جراحية في الفك، إلا أن الفحوصات استبعدت لحسن الحظ وجود أي أضرار جسيمة في الرأس والرقبة والظهر.


  • Everton v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    مارتينيز يشعر بالارتياح بعد نجاح العملية

    وعلى الرغم من الطبيعة المخيفة للحادث، سارع مارتينيز إلى طمأنة الجماهير. فقد نشر لاعب أستون فيلا السابق عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة شخصية من سرير المستشفى، رافعًا إشارة النصر لتأكيد أن العملية سارت وفق المخطط لها.

    وقال مارتينيز: "شكرًا للجميع على الرسائل، لقد نجحت العملية. الأهم من ذلك أننا فزنا وبشباك نظيفة. سنعود بعد بضعة أسابيع".

    وكانت الشباك النظيفة أمام إيفرتون أول مرة يحافظ فيها مارتينيز على نظافة شباكه في ست مباريات منذ انتقاله إلى ستامفورد بريدج في الصيف. والأهم من ذلك، أنها كانت أيضًا أول شباك نظيفة لتشيلسي في 22 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز. وقبل مباراة عطلة الأسبوع، كان الحارس الأرجنتيني قد استقبل 11 هدفًا في مبارياته الخمس الأولى مع فريق العاصمة.



  • ألونسو يدعم بيندرز لتحمل المسؤولية

    مع غياب مارتينيز عن الملاعب، سيعتمد تشيلسي بشكل كبير على بيندرز خلال سلسلة مباريات حاسمة. ومن المرشح أن يبدأ اللاعب القادم من جينك مقابل 17 مليون جنيه إسترليني أساسيًا في مواجهات مرتقبة كبيرة. وبعد الفوز على إيفرتون، أثنى مدرب البلوز، ألونسو، على شخصية اللاعب الشاب وجاهزيته لتقديم مستوى عالٍ على أكبر المستويات.

    وقال ألونسو: «مايك يمتلك شخصية قوية. إنه جسور ونحن نضع فيه كامل ثقتنا. لقد أدى بشكل جيد عندما شارك. لعب في مباريات الكأس وفي كل مرة نحتاج إليه».

    وشدد المدرب الإسباني أيضًا على أهمية عمق قائمة الفريق خلال هذه الفترة المزدحمة، مضيفًا: «مثل بقية اللاعبين، في كل مرة نحتاج إليهم يكونون قادرين على تقديم ما هو مطلوب. الأمر كله يتعلق بالفريق، أن يشعر جميع اللاعبين بأنهم مهمون وأن تكون لهم لحظتهم عندما نحتاج إليهم، وهذا أمر إيجابي للغاية».


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  • Everton v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    اختبارات كبيرة تنتظر البديل الشاب

    من المقرر أن يحمي بيندرز عرين تشيلسي في المباريات الثلاث القادمة على الأقل، وهي مباريات تمثل تحدياً محلياً شاقاً، إذ يواجه تشيلسي كلاً من توتنهام هوتسبير ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، وبينهما مواجهة صعبة أمام ليفربول في كأس كاراباو.

    في المقابل، يُتوقع أن يغيب مارتينيز عن بقية شهر أكتوبر وبداية نوفمبر، بما يشمل الرحلة إلى ملعب سندرلاند. كما لا تزال مشاركته في المباريات الدولية الودية للأرجنتين أمام أوروجواي وكوستاريكا أمراً مشكوكاً فيه. ومن المرجح أن يسعى حارس المرمى المخضرم للعودة بعد فترة التوقف الدولي، عندما يستضيف تشيلسي ليدز يونايتد في 21 نوفمبر، أو في مواجهة نوتنجهام فورست في 27 نوفمبر.

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