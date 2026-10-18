كسر وعملية عاجلة .. مارتينيز يوجّه رسالة من سرير المستشفى بعد الإصابة المروعة في لقاء إيفرتون ضد تشيلسي

قدّم إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى تشيلسي، تحديثًا إيجابيًا للجماهير بعد خضوعه لعملية جراحية في الفك إثر إصابة تعرّض لها خلال مواجهة السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام إيفرتون.

وقد اضطر الدولي الأرجنتيني إلى الخروج محمولًا على حمّالة بعد تصادم مثير للقلق، لكنه كسر صمته الآن من سريره في المستشفى ليوضح الجدول الزمني لتعافيه.