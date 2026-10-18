كسر وعملية عاجلة .. مارتينيز يوجّه رسالة من سرير المستشفى بعد الإصابة المروعة في لقاء إيفرتون ضد تشيلسي

مع غياب مارتينيز عن الملاعب، سيعتمد تشيلسي بشكل كبير على بيندرز خلال سلسلة مباريات حاسمة. ومن المرشح أن يبدأ اللاعب القادم من جينك مقابل 17 مليون جنيه إسترليني أساسيًا في مواجهات مرتقبة كبيرة. وبعد الفوز على إيفرتون، أثنى مدرب البلوز، ألونسو، على شخصية اللاعب الشاب وجاهزيته لتقديم مستوى عالٍ على أكبر المستويات.
وقال ألونسو: «مايك يمتلك شخصية قوية. إنه جسور ونحن نضع فيه كامل ثقتنا. لقد أدى بشكل جيد عندما شارك. لعب في مباريات الكأس وفي كل مرة نحتاج إليه».
وشدد المدرب الإسباني أيضًا على أهمية عمق قائمة الفريق خلال هذه الفترة المزدحمة، مضيفًا: «مثل بقية اللاعبين، في كل مرة نحتاج إليهم يكونون قادرين على تقديم ما هو مطلوب. الأمر كله يتعلق بالفريق، أن يشعر جميع اللاعبين بأنهم مهمون وأن تكون لهم لحظتهم عندما نحتاج إليهم، وهذا أمر إيجابي للغاية».