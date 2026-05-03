كسر رقم ميسي.. إنجاز جديد لبيدري في برشلونة!
ليلة تاريخية في بامبلونا
حقق بيدري إنجازاً رائعاً خلال فوز برشلونة 2-1 في ملعب «إل سادار»، حيث سجل رسمياً مشاركته رقم 200 كلاعب أساسي مع العملاق الكتالوني. وبإنجازه هذا وهو في سن 23 عاماً و159 يوماً فقط، أصبح اللاعب القادم من جزر الكناري أصغر لاعب في تاريخ النادي يصل إلى هذا الرقم.
وقد نجح في تجاوز الرقم القياسي السابق الذي سجله ميسي، الذي وصل إلى 200 مباراة أساسية في عمر 23 عاماً و227 يوماً، بالإضافة إلى الرقم القياسي السابق الذي سجله تشافي هيرنانديز.
العمود الفقري للفريق
ثبات أداء اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا مثير للإعجاب بشكل خاص، لا سيما أنه لا يزال العمود الفقري بلا منازع لخط وسط يضم مواهب بارزة أخرى مثل جافي.
وقد اعتبر فليك صانع الألعاب هذا ركيزة أساسية في نظامه، مشيرًا إلى أنه من غير المتصور حاليًا أن يستغني الفريق عن براعته الفنية.
وبينما يحمل بيدري الرقم القياسي في الوقت الحالي، فإن الصعود السريع لكل من لامين يامال وباو كوبارسي يشير إلى أن هذا الإنجاز الذي حققه بيدري بناءً على عمره قد يتعرض للتحدي في نهاية المطاف من قبل الجيل الجديد من المراهقين في النادي.
إنتاج إبداعي متواصل
يتجلى تأثير بيدري في الموسم الحالي من خلال إحصائياته، حيث شارك حتى الآن في 26 مباراة بالدوري الإسباني هذا الموسم.
وخلال هذه الفترة، سجل هدفين وصنع ثماني تمريرات حاسمة، ليثبت أنه مصدر موثوق للإبداع في سعي برشلونة نحو تحقيق المجد المحلي.
وقد سمح تعاونه في خط الوسط لمتصدر الدوري بفرض إيقاع المباريات، مما ضمن بقاء الفريق متصدراً للجدول بفارق 14 نقطة مع بقاء أربع مباريات فقط على نهاية الموسم.
السعي لتحقيق نتيجة مثالية
يدخل فريق فليك الآن المرحلة الأخيرة من الموسم، طامحاً في حصد أقصى عدد من النقاط في المباريات المتبقية. وللوصول إلى علامة 100 نقطة المرموقة، يجب على متصدر الدوري أن يتجاوز مرحلة صعبة تتضمن مباراة "الكلاسيكو" الحاسمة ضد ريال مدريد، تليها مواجهات مع ديبورتيفو ألافيس وريال بيتيس وفالنسيا.
ورغم أن اللقب في متناول اليد، فإن الحفاظ على هذا الثبات الدائم سيكون ضرورياً لمضاهاة الأرقام القياسية التاريخية التي سجلها جوزيه مورينيو وتيتو فيلانوفا قبل أكثر من عقد من الزمن.