واقعة كريم بنزيما تتكرر .. فابينيو يغضب من تصرف إدارة الاتحاد معه

في هذا الشأن، أكد الإعلامي الرياضي محمد البكيري أن شركة النادي الجداوي تتجه لتجديد عقد فابينيو لمدة عام واحد، لينتهي بنهاية يونيو 2027.

لكن إدارة الاتحاد قدمت عرضها للاعب براتب سنوي ومميزات أقل من تلك التي كان يتقاضاها على مدار الثلاثة مواسم الماضية، ما دفع فابينيو ووكيله للامتعاض، وفقًا لما يؤكده البكيري.

إلا أن الإعلامي الاتحادي أشار إلى أن عملية التفاوض لا تزال جارية، في محاولة للوصول لمبلغ يرضي جميع الأطراف، ويقارب لما كان يتقاضاه سابقًا (25 مليون يورو سنويًا).

تأتي هذه التحركات في وقت تؤكد به عدة صحف برازيلية اهتمام ناديي كروزيرو وبالميراس بالتعاقد مع صاحب الـ32 عامًا بالتعاقد مع فابينيو خلال الصيف الجاري، بينما يمنح الأخير الأولوية للأندية الأوروبية والسعودية.











