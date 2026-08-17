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محمود خالد

شرط بنزيما وتنازل كانسيلو: الهلال يحارب في جبهتين معًا .. ومطالب نصراوية بوضعه تحت الرقابة المالية!

فقرات ومقالات
الهلال
كريم بنزيما
جواو كانسيلو
داروين نونيز
دوري روشن السعودي

مؤشرات الهلال في الميركاتو الصيفي تثير الجدل..

لا يزال ميركاتو نادي الهلال، حديث الساعة، في ظل الغربلة التي تشهدها صفوف الفريق الأول لكرة القدم، مع ترقب رحيل عدد كبير من نجومه الأجانب، من أجل التعاقد مع أسماء أخرى جديدة، قبل غلق باب الميركاتو الصيفي.

هذا التغيير الكبير "المنتظر" في صفوفه، أخرج المطالبات، بضرورة وضع الهلال تحت الرقابة المالية، أسوة بالأندية الأخرى، في الوقت الذي يتولى فيه الأمير الوليد بن طلال، عملية الدعم لصفقات النادي.

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  • Simone Inzaghi Karim BenzemaGetty

    كريم بنزيما .. المعضلة الكبرى

    ولا يزال النجم الفرنسي كريم بنزيما، بمثابة "المعضلة الكبرى" في نادي الهلال، في ظل الحديث عن اتجاه الإدارة نحو الاستغناء عنه، دون انتظار نهاية عقده، من أجل استقطاب مهاجم جديد.

    الهلال ينظر إلى تغيير شامل في الخط الأمامي، فبخلاف رغبته في جلب بديل للجناح مالكوم، وضم الهولندي كريسنسيو سامرفيل، فإن الزعيم وافق على انتقال البرازيلي ماركوس ليوناردو "نهائيًا"، إلى أياكس أمستردام، مقابل 20 مليون يورو، فضلًا عن اقتراب داروين نونيز من الرحيل إلى طرابزون سبور.

    وبحسب رواية ساشا تافوليري، فإن رحيل كريم بنزيما عن الهلال، لن يكون بالأمر السهل، حيث يتقاضى بنزيما جزءًا من راتبه من الهيئات الإدارية في المملكة، ما يعني أنه يجب على الهلال التوصل لاتفاق مع الرابطة والجهات المختصة لإنهاء هذا العقد، إلى جانب أن القائد الفرنسي وضع شرطًا من أجل الموافقة على الرحيل، بحسب التقارير، هو الحصول على كامل مستحقاته عن السنة الأخيرة من عقده، والرحيل كلاعب حر، وترك الحرية له في اختيار وجهته المُقبلة.

    ورغم أن الهلال قد وضع - نصب عينه - بديلًا لبنزيما، وهو مهاجم أستون فيلا، أولي واتكينز، إلا أن انتقاله إلى قلعة الزعيم، مرتبط بحسم موقفه بشأن مستقبل بنزيما.

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  • الهلال يحارب في جبهتين معًا

    ما السر الذي يجعل صفقات الهلال تسير على النمط البطيء؟ وهو الذي لم يحسم سوى صفقة أجنبية واحدة، رغم إتمامه لـ6 صفقات محلية.

    وكشف الإعلامي وليد الفراج، عن خط سير الهلال في موسم الميركاتو الصيفي، مؤكدًا أن الأمير الوليد بن طلال، قرر التحرك من أجل حسم صفقات الزعيم، دون انتظار إتمام إجراءات الاستحواذ على نادي الهلال بالكامل.

    وقال الفراج إن استحواذ شركة المملكة القابضة على الهلال، لا يزال في طور الإجراءات، إلا أن الأمير الوليد بن طلال، أصرً على التحرك سريعًا، حيث يرغب في إجراء تغيير كبير في الفريق.

    هذا التغيير يدفع ابن طلال للسير على جبهتين في آن واحد؛ الاستغناء عن أسماء كبيرة في الفريق، وتفادي بيعهم دون جدوى اقتصادية، والتعاقد مع بدلاء، وذلك خلال ثلاثة أسابيع.

    ونوّه الفراج بأن الأندية السعودية، التي تتجه إلى القطاع الخاص، لن تتعاقد مع لاعبين بمبالغ مرتفعة في المرحلة المُقبلة، كما كان الحال عند ملكيتها لصندوق الاستثمارات العامة.


  • مطالبة نصراوية بالرقابة المالية على الهلال

    بحسب التقارير، فإن مؤشرات نادي الهلال، بشأن الاستغناء عن لاعبيه، والتعاقد مع جدد، تسير على النحو التالي..

    * بيع عقد ماركوس ليوناردو إلى أياكس، مقابل حوالي 20 مليون يورو، رغم التعاقد معه بـ40 مليون.

    * التوصل لاتفاق مع جواو كانسيلو على التنازل عن جزء من راتبه، من أجل فسخ عقده، والانتقال حرًا إلى برشلونة.

    * توصل الهلال لاتفاق مع طرابزون لضم داروين نونيز براتب 22 مليون يورو، حيث يتكفل الهلال بـ14 مليون، والنادي التركي بـ8 ملايين، وفق رواية الصحفي مصطفى سانكار.

    * شرط كريم بنزيما بالحصول على راتب العام المتبقي في عقده، من أجل فسخ العقد والرحيل حرًا.

    * التعاقد مع كريسنسيو سامرفيل من وست هام يونايتد، مقابل 64.5 مليون يورو.

    هذه المؤشرات أشعلت موجة من الجدل تجاه ميركاتو الهلال، بل وخرجت المطالبات بأن يتم وضع الزعيم تحت الرقابة المالية، أسوة بنادي النصر.

    وخرج فهد الهريفي، أسطورة نادي النصر، باتهام علني للهلال بوجود إهدار مالي كبير، فيما يتعلق بعملية الغربلة الكبيرة في صفوف فريقه، مقابل ضم أسماء جديدة، مصرحًا بعدم وجود عدالة منافسة مع الأندية الأخرى، رغم تأكيدات محمد الدعيع، أسطورة حراسة الهلال، بأن الوليد بن طلال هو من يتكفل بالصفقات، وتنويه الإعلامي خالد الشنيف، بأن الهلال هو الوحيد الذي كشف عن قوائمه المالية بعد استحواذ صندوق الاستثمارات.

    ويتزامن هذا الأمر، مع تغييرات جديدة منتظرة في قائمة أجانب الزعيم، ما بين الاستغناء عن مالكوم (الذي يقترب من الدرعية) والتفاوض مع تشيلسي من أجل بيدرو نيتو.

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  • كلمة أخيرة..

    على الرغم من القوة الاقتصادية التي يتمتع بها نادي الهلال، إلا أن تحركاته في موسم الميركاتو الصيفي، أثارت الكثير من الجدل، خاصة مع الإشارة إلى اشتراطات لاعبيه الأجانب بالرحيل من خلال فسخ العقود، في الوقت الذي لا يزال الزعيم يبحث فيه عن التدعيم بصفقات جديدة، من أجل اكتمال الصفوف، قبل خوض معترك الموسم الجديد، ناهيك عن ترقبه نتائج قضيته مع رينان لودي، الذي فسخ عقده من طرف واحد، وقدم شكوى ضد النادي، بعد استبعاده من القائمة المحلية.

    غربلة هلالية أثارت معها المطالبات، بوجود حالة من الرقابة عليه، خاصة بعد الكشف عن الهلال كأكثر الأندية استقطابًا للاعبين الأجانب منذ بداية المشروع، بـ20 لاعبًا، مقابل 19 لاعبًا في الأهلي والاتحاد، و18 لاعبًا في النصر.


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