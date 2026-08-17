شرط بنزيما وتنازل كانسيلو: الهلال يحارب في جبهتين معًا .. ومطالب نصراوية بوضعه تحت الرقابة المالية!

بحسب التقارير، فإن مؤشرات نادي الهلال، بشأن الاستغناء عن لاعبيه، والتعاقد مع جدد، تسير على النحو التالي..
* بيع عقد ماركوس ليوناردو إلى أياكس، مقابل حوالي 20 مليون يورو، رغم التعاقد معه بـ40 مليون.
* التوصل لاتفاق مع جواو كانسيلو على التنازل عن جزء من راتبه، من أجل فسخ عقده، والانتقال حرًا إلى برشلونة.
* توصل الهلال لاتفاق مع طرابزون لضم داروين نونيز براتب 22 مليون يورو، حيث يتكفل الهلال بـ14 مليون، والنادي التركي بـ8 ملايين، وفق رواية الصحفي مصطفى سانكار.
* شرط كريم بنزيما بالحصول على راتب العام المتبقي في عقده، من أجل فسخ العقد والرحيل حرًا.
* التعاقد مع كريسنسيو سامرفيل من وست هام يونايتد، مقابل 64.5 مليون يورو.
هذه المؤشرات أشعلت موجة من الجدل تجاه ميركاتو الهلال، بل وخرجت المطالبات بأن يتم وضع الزعيم تحت الرقابة المالية، أسوة بنادي النصر.
وخرج فهد الهريفي، أسطورة نادي النصر، باتهام علني للهلال بوجود إهدار مالي كبير، فيما يتعلق بعملية الغربلة الكبيرة في صفوف فريقه، مقابل ضم أسماء جديدة، مصرحًا بعدم وجود عدالة منافسة مع الأندية الأخرى، رغم تأكيدات محمد الدعيع، أسطورة حراسة الهلال، بأن الوليد بن طلال هو من يتكفل بالصفقات، وتنويه الإعلامي خالد الشنيف، بأن الهلال هو الوحيد الذي كشف عن قوائمه المالية بعد استحواذ صندوق الاستثمارات.
ويتزامن هذا الأمر، مع تغييرات جديدة منتظرة في قائمة أجانب الزعيم، ما بين الاستغناء عن مالكوم (الذي يقترب من الدرعية) والتفاوض مع تشيلسي من أجل بيدرو نيتو.