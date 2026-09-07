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محمود خالد

مستثمر ومدرب ونجم فورمولا 1: "كتالوج" رونالدو ونيمار يؤهل كريم بنزيما ليكون سفير المشروع السعودي!

فقرات ومقالات
كريم بنزيما
الهلال
الاتحاد
ليون
دوري روشن السعودي

أين يذهب بنزيما بعد تجربة الهلال؟

"دع القلق وابدأ الحياة"، عنوان لأحد أكثر الكتب مبيعًا في التاريخ، للكاتب ديل كارينجي، ولعلّه الشعار الذي ينبغي للنجم الفرنسي كريم بنزيما، أن يرفعه لذاته، ليبدأ مرحلة التخطيط للمرحلة المُقبلة، إذا ما قرر الاستمرار في السعودية، رغم عدم ارتباطه بأي نادٍ.

الهلال قرر إنهاء عقد كريم بنزيما بعد حوالي ستة أشهر، رغم أنه كان يفترض استمراره حتى صيف 2027، بينما خرجت تفسيرات بأن القائد الفرنسي صاحب الـ39 عامًا، رفض فكرة استبعاده من القائمة المحلية، والاكتفاء بمشاركته في دوري أبطال آسيا للنخبة، وكذلك معارضة الزعيم، لما وُصف بأن بنزيما بات يلعب وهو فاقد للشغف، كما ذكر الإعلامي وليد الفراج.

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ومنذ إعلان فسخ التعاقد مع الهلال، خرجت لنا التقارير بثلاث سيناريوهات حول مستقبل كريم بنزيما..

* الاعتزال النهائي، أو الاستمرار دون العودة إلى أوروبا، بحسب رواية فابريتسيو رومانو.

* البقاء في الملاعب السعودية أو الانتقال إلى الدوري الأمريكي، بحسب رواية "فوت ميركاتو".

* الرغبة في العودة للعب مجانًا مع ليون، إلا أن عقده مع صندوق الاستثمارات العامة، المستمر حتى 2030، ليكون سفيرًا للمشروع السعودي، يشترط عدم تواجده في أي مكان خارج دوري روشن، وفق صحيفة "ليكيب".

وإذا ما سرنا وراء تلك الاحتمالات، مع استبيان وضع بنزيما الحالي بين العدم الانضمام لأي نادٍ في دوري روشن مع غلق فترة الميركاتو، وظهور فكرة الاعتزال والارتباط بعقد مع صندوق الاستثمارات في ذات الوقت، فربما بات على النجم الفرنسي أن يخرج من "قوقعته" داخل المستطيل الأخضر، لنبدأ مشاهدة وجهًا مختلفًا لصاحب الكرة الذهبية لعام 2022.

السبيل إلى ذلك، يجعل كريم بنزيما بحاجة لمطالعة إرشادات كريستيانو رونالدو ونيمار وتشافي هيرنانديز ومودريتش، في كيفية التحول من "لاعب أسطوري" إلى واجهة للمشروع السعودي، دون الاكتفاء بنشر صور عبر "إنستجرام" لتدريباته في الصالة الرياضية أو في المباريات، أو يتخذ مجالات جديدة، يستفيد من خلالها في التواجد داخل المملكة، كما نستعرض معًا في السطور التالية..

  • الاستثمار في نادٍ سعودي

    مع اتجاه المملكة نحو "خصخصة" الأندية الرياضية، ونقل ملكيتها إلى المستثمرين، فربما يفكر كريم بنزيما في شراء أسهم في أندية سعودية، سيرًا على خطى كريستيانو رونالدو، الذي استحوذ على 25% من أسهم نادي ألميريا، برفقة مجموعة استثمارية سعودية، كما ربطته التقارير بإمكانية الاستحواذ على حصة أيضًا من نادي النصر في المرحلة المُقبلة.

    هذه الخطوة ستجعل كريم بنزيما يسير على نهج عدد من نجوم العالم، الذين قرروا الاستثمار في امتلاك أندية أو شراء حصة من الأسهم، على غرار ليونيل ميسي وكيليان مبابي ونجولو كانتي وفينيسيوس ولوكا مودريتش وديفيد بيكهام.

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  • Karim Benzema Lyon Manchester UnitedGetty

    مدرب من أجل ليون

    "ربما أساعد النادي، ولكن في مجال آخر. أما اللعب، فلا أدري"، هكذا علّق كريم بنزيما في وقت سابق، على مسألة عودته إلى نادي ليون، فيما فتح الباب أمام إمكانية اتخاذ مسار التدريب لفريق الشباب.

    ماذا لو سار بنزيما على نهج تشافي هيرنانديز؟ عندما أنهى مسيرته الكروية في نادي السد، ثم أصبح مديرًا فنيًا للفريق، قبل العودة إلى برشلونة، ليتواجد في دكة البدلاء.

    وإذا ما أراد بنزيما أن يحقق حلم العودة إلى ليون، وأن يكون مدربًا، فعليه أولًا أن يحصل على الرخصة التدريبية، ومن ثمّ يمكنه التفكير في محطة تدريبية بالسعودية، ولا يشترط في الهلال أو الاتحاد بالطبع، وإنما أحد أندية الوسط، من أجل تجربة ما إذا كان مؤهلًا للعودة إلى نادي طفولته، ولكن كمدرب.

  • AFC Asian Cup 2027QFA

    محلل في كأس آسيا

    هل نشاهد كريم بنزيما يجلس في استديو تحليلي لمباريات كأس آسيا 2027، التي ستقام في السعودية لأول مرة؟ سيناريو آخر لا يتطلب من بنزيما الاعتزال بالطبع، وإنما يمكنه أن يتخذ نهجًا جديدًا بالظهور في إحدى القنوات الرياضية، من أجل تحليل البطولة الآسيوية المنتظرة.

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  • سائق فورمولا 1

    بالطبع ليس بالمعنى الحرفي، ولكن بنزيما يحتاج إلى تقمص شخصية نيمار جونيور، الذي دائمًا ما يعشق التواجد في مختلف الفعاليات، مثل سباق الفورمولا 1، الذي بات يحظى بشعبية عالمية، وفي كل سباق، نجد المشاهير يتواجدون من أجل متابعة السباق، أبرزهم نيمار الذي تواجد في أكثر من سباق، وآخرها جائزة البحرين الكبرى في 2024.

    ومع كشف الستار عن حلبة جائزة السعودية الكبرى في كورنيش جدة، في 2021، فإن كريم بنزيما سيكون واجهة كبرى حينما يلتقط الصور برفقة نجوم مثل ماكس فيرستابن ولاندو نوريس ولويس هاميلتون.

  • بطل الرياضات "الافتراضية"

    في يوليو الماضي، قرر كريم بنزيما مغادرة معسكر الهلال قبل الموسم الجديد، من أجل التواجد في باريس، للمشاركة في مباراة استعراضية بلعبة EAFC، ضمن فعاليات بطولة كأس العالم للرياضات الإليكترونية.

    ومع استضافة السعودية لبطولة الرياضات الإليكترونية، وتواجد كريستيانو رونالدو باستمرار في المشهد الختامي باستمرار، مع حضور سمو ولي العهد لتسليم الكأس للفائزين، فإن تواجد بنزيما أيضًا سيضفي قدرًا من الواجهة العالمية للبطولة.

  • ضيف شرف الفعاليات الكبرى

    دائمًا ما تشاهد كريستيانو رونالدو في مدرجات حلبات الملاكمة التي تستضيفها السعودية، أو الفعاليات الفنية مثل "جوي أوردز"، هذا ما يجعله خير سفير لمشروع المملكة.

    أما عن كريم بنزيما، فإن رحلته في السعودية منذ عام 2023، ربما ارتكزت بنسبة كبيرة على الملاعب وحصد الألقاب، بعد فوزه بلقب دوري روشن وبطولتين في كأس خادم الحرمين الشريفين، مع الهلال والاتحاد، ولكن إذا ما قرر النجم الفرنسي الذي يكمل عقده مع صندوق الاستثمارات، فإن هناك أكثر من سيناريو يجعله يترك "قوقعة" الشخصية الانطوائية، كما وصفه الصحفي الإسباني جيليم بالاجيه، وأن يصبح أكثر خروجًا من المستطيل الأخضر.