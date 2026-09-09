"ليس ضمن أفضل 30 مهاجمًا".. كريم بنزيما يسخر من صحفي قلل منه

تفاعل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، مع "تقليل" أحد الصحفيين الرياضيين منه، خلال الساعات القليلة الماضية.
بنزيما البالغ من العمر 38 سنة، لا يرتبط بعقدٍ مع أي نادٍ حاليًا؛ وذلك عقب فسخ عملاق الرياض الهلال علاقته به بـ"التراضي"، في صيف العام الحالي.
تفاعل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، مع "تقليل" أحد الصحفيين الرياضيين منه، خلال الساعات القليلة الماضية.
بنزيما البالغ من العمر 38 سنة، لا يرتبط بعقدٍ مع أي نادٍ حاليًا؛ وذلك عقب فسخ عملاق الرياض الهلال علاقته به بـ"التراضي"، في صيف العام الحالي.
وفي هذا السياق.. رفض الصحفي الرياضي يووان ريو، تصنيف النجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيما، ضمن "أفضل المهاجمين" في تاريخ كرة القدم.
ريو قال في تصريحات مع قناة "ليكيب" الفرنسية: "أنا آسف.. لكن بنزيما ليس حتى ضمن أفضل 20 أو 30 مهاجمًا، في تاريخ الكرة".
واستكمالًا لتصريحاته.. اعتبر الصحفي الرياضي يووان ريو أن تصنيف النجم الفرنسي كريم بنزيما، ضمن أفضل المهاجمين في التاريخ؛ يعني أنه يتم النظر إلى كرة القدم، منذ عام 2010 فقط.
وأضاف ريو: "كرة القدم لم تبدأ في 2010؛ فهُناك عقود من تاريخ هذه اللعبة، الأكثر شعبية في العالم".
وبناء على ذلك؛ رفض هذا الصحفي تصنيف بنزيما ضمن أفضل المهاجمين في التاريخ، قائلًا في الختام: "هذه ليست إهانة له".
ومن ناحيته.. رد المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيما على "تقليل" الصحفي الرياضي يووان ريو منه.
وعلق بنزيما على تصريحات ريو، التي نشرتها قناة "ليكيب" عبر حسابها بموقع "إنستجرام"؛ قائلًا: "يا رجل الوقت تأخر.. اذهب للنوم، وغدًا استيقظ مبكرًا".Instagram
أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا
المهاجم الفرنسي كريم بنزيما البالغ من العمر 38 سنة، انتقل إلى الملاعب السعودية صيف عام 2023؛ قادمًا من العملاق الإسباني ريال مدريد، بشكلٍ رسمي.
وبدأ بنزيما رحلته في الملاعب السعودية، مع العملاق الجدّاوي نادي الاتحاد؛ الذي مثّله في الفترة من يوليو 2023 إلى يناير 2026، وتوّج معه بثنائية دوري روشن للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين.
ثم.. انتقل المهاجم الفرنسي المخضرم إلى عملاق الرياض الهلال، في مطلع فبراير من العام الحالي؛ وذلك بعد خلافات عنيفة مع إدارة الاتحاد، وزملائه في صفوف الفريق.
ومع الهلال؛ سجل بنزيما 10 أهداف وصنع 5 آخرين خلال 16 مباراة رسمية، مع التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026.