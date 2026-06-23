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Al Okhdood v Al Hilal : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

حقيقة فسخ عقد كريم بنزيما مع الهلال.. وسيموني إنزاجي يرسم خطة الميركاتو بـ"صفقة كبيرة" في هذا المركز!

الهلال
سيموني إنزاجي
كريم بنزيما
خاليدو كوليبالي
مالكوم
ماركوس ليوناردو
دوري روشن السعودي

كواليس مثيرة من داخل البيت الهلالي..

رسم الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لعملاق الرياض الهلال، خطوط عريضة لميركاتو الفريق الأول لكرة القدم، في صيف العام الحالي.

إنزاجي تولى القيادة الفنية للهلال، صيف عام 2025؛ ولكنه اكتفى بالتتويج ببطولة وحيدة فقط في موسمه الأول، وهي كأس خادم الحرمين الشريفين.

  • Al Ahli v Al Hilal: King's Cup Semi FinalGetty Images Sport

    حقيقة فسخ الهلال عقد كريم بنزيما

    وفي هذا السياق.. كشف موقع "365Scores" عن موقف المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، مع عملاق الرياض الهلال، خلال الموسم الرياضي القادم 2026-2027.

    بنزيما انضم إلى الهلال، في الميركاتو الشتوي الماضي، قادمًا من عملاق جدة الاتحاد؛ وذلك بعقدٍ لمدة موسم ونصف، حتى 30 يونيو 2027.

    ولم يقدّم المهاجم الفرنسي المستوى المأمول منه، في نصف الموسم الأول مع الزعيم الهلالي؛ وسط الكثير من الجدل بشأن مستقبله، سواء بالبقاء أو الرحيل.

    ونفى الموقع "فسخ" الهلال، عقد بنزيما البالغ من العمر 38 سنة؛ حيث استقر المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي على استمراره، بشروط.

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  • FBL-KSA-NASAR-HILALAFP

    سيناريو "مستقبل" كريم بنزيما مع الهلال

    واستكمالًا لخبره.. تحدث موقع "365Scores" عن السيناريو الذي وضعه الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لعملاق الرياض الهلال؛ بخصوص مستقبل النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.

    هذا السيناريو حسب ما ذكره الموقع، مساء اليوم الثلاثاء؛ بخصوص مستقبل بنزيما مع الفريق الهلالي، هو:

    * أولًا: قيده "محليًا وآسيويًا" بشكلٍ طبيعي؛ حال الفشل في التعاقد مع مهاجم عالمي كبير، خلال الميركاتو الصيفي.

    * ثانيًا: قيده "آسيويًا" فقط؛ حال التعاقد مع مهاجم عالمي كبير في الميركاتو الصيفي، وعدم وصول عروض خارجية له - أي بنزيما -.

    * ثالثًا: بيع السنة المتبقية من عقده؛ حال التعاقد مع مهاجم عالمي كبير في الميركاتو الصيفي، ووصول عرض خارجي ما له - أي بنزيما -.

    بمعنى.. شروط بقاء بنزيما مع الهلال، في الموسم الرياضي القادم 2026-2027؛ هي عدم وصول عرض خارجي للتعاقد معه، وفشل الزعيم نفسه في ضم مهاجم عالمي كبير.

  • سيموني إنزاجي يطلب "صفقة كبيرة" في هذا المركز!

    بعيدًا عن المهاجم كريم بنزيما.. طلب الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لعملاق الرياض الهلال، من مجلس إدارة ناديه؛ التعاقد مع مدافع كبير، خلال صيف العام الحالي.

    ووفقًا لموقع "365Scores"، جاء طلب إنزاجي لهذه الصفقة تحديدًا؛ بسبب خوفه من تجدد إصابة السنغالي كاليدو كوليبالي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم.

    وغاب كوليبالي عن الفريق الهلالي، منذ شهر أبريل وحتى نهاية الموسم المنصرم 2025-2026؛ بسبب إصابته بـ"تورم تحت الجلد"، وهي تلك التي وصفها إنزاجي بالأغرب على الإطلاق.

  • Al Ittihad v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    اجتماع آخر يحسم مستقبل ثنائي الهلال نهائيًا

    وأخيرًا.. من المقرر أن يعقد الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لعملاق الرياض الهلال، اجتماعًا آخر مع مجلس إدارة النادي، خلال الأيام القادمة.

    هذا الاجتماع - حسب موقع "365Scores" -؛ سيُناقش مستقبل الجناح البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، ومواطنه قلب الهجوم ماركوس ليوناردو.

    وبناء على نتائج الاجتماع؛ سيُقرر الهلاليون بقاء مالكوم وليوناردو مع الفريق الأول، أو الاستغناء عنهما في الميركاتو الصيفي.