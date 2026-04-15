Al Hilal v Al Ittihad: Saudi Pro League
الاستغناء عن 3 أجانب، مفاجأة كريم بنزيما وتقييم هذا الثنائي!.. الهلال يستعد لثورة صيفية كبيرة

الكثير من النجوم الكبار قد يدفعوا الثمن في الهلال..

يستعد عملاق الرياض الهلال، لـ"ثورة كبيرة" في صفوفه، خلال الميركاتو الصيفي القادم؛ وذلك بعد تذبذب الأداء والنتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

الهلال ودع مسابقة النخبة الآسيوية من ثمن النهائي، بشكلٍ مفاجئ للغاية؛ مع التراجع إلى "المركز الثاني"، في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.

    قرار هلالي بـ"الاستغناء" عن 3 أجانب

    وفي هذا السياق.. كشف موقع "365Scores" مساء اليوم الأربعاء، عن قرار من عملاق الرياض الهلال؛ بـ"الاستغناء" عن 3 نجوم أجانب في الميركاتو الصيفي القادم، وهم:

    * الحارس الفرنسي ماتيو باتوييه.

    * المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز.

    * المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو.

    وأشار الموقع إلى أن الإدارة الهلالية؛ ستستمع إلى العروض المُقدمة إلى هذا الثلاثي، في الميركاتو الصيفي القادم.

    مفاجأة كريم بنزيما.. وتقييم مستوى ثنائي الهلال

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. موقع "365Scores" فجّر مفاجأة أخرى؛ بشأن تقييم عملاق الرياض الهلال مستوى 3 نجوم أجانب آخرين، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    الموقع أعلن أن الهلال سيقيّم مستوى "المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، مواطنه الظهير الأيسر تيو هيرنانديز والجناح البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا".

    وبناء على هذا التقييم؛ سيتم اتخاذ قرار بـ"الاستغناء" عن هؤلاء اللاعبين في الميركاتو الصيفي القادم، أو استمرارهم.


  • عقبة تهدد رحيل أجانب الهلال في الصيفية

    واستكمالًا لخبره.. تحدث موقع "365Scores" عن صعوبة كبيرة قد يواجهها عملاق الرياض الهلال؛ للتخلي عن بعض أجانبه، في الميركاتو الصيفي القادم.

    الصعوبة التي سيواجهها الهلال؛ تتمثّل في العقود الضخمة لمعظم النجوم الأجانب، والتي قد تجعل إقناعهم بـ"الرحيل" أمرًا صعبًا.

    وبالطبع.. سيكون "الاستغناء" عن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما تحديدًا، إذا تم اتخاذ قرار بذلك، أمرًا صعبًا للغاية؛ خاصة أنه تم التعاقد معه في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2026"، قادمًا من عملاق جدة الاتحاد.

    ويرتبط بنزيما بعقدٍ مع الزعيم الهلالي، حتى 30 يونيو 2027، أي إلى نهاية الموسم الرياضي القادم.


    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    يُعاني فريق الهلال الأول لكرة القدم من تذبذب في المستوى، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي.

    وحقق الهلال 20 انتصارًا مع 8 تعادلات، في 28 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. ودع الهلال دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ بعد الهزيمة بـ"ركلات الجزاء" أمام السد القطري، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (3-3).

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا مع فريق الخلود الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في الموسم الحالي؛ يأتي على الرغم من التألُق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

