"يا كريم بنزيما لماذا الهلال؟" .. 18 ثانية تصنع الجدل بسبب إشارة الأموال!

صفقة الشتاء بكل المقاييس، هكذا صنع النجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي ترك سفينة نادي الاتحاد "المتلاطمة" في أمواج موسم 2025-2026، ليقرر ارتداء قميص الهلال، في خطوة أحدثت جدلًا كبيرًا في الأوساط الرياضية، داخل وخارج السعودية.

ورغم أن جماهير الاتحاد تنادت في أكثر من مناسبة، بأنها اعتبرت كريم بنزيما "من الماضي"، وأن النادي لا يقف على لاعب، إلا أن نتائج الفريق الأول لكرة القدم، مؤخرًا، أظهرت من الناحية التكتيكية، افتقاد العميد للثنائي الفرنسي، سواءً بنزيما أو نجولو كانتي الذي رحل فجأة إلى فنربخشه التركي.

هذا الأمر، اعترف به المدير الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو، خلال اجتماعه مع إدارة الاتحاد، عقب الخروج من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الخسارة أمام الخلود بركلات الترجيح، في نصف النهائي، حيث برر نتائج الفريق بالإصابات وسوء إدارة ملف الصفقات في الفترة الشتوية، بعدم ضم بدلاء مناسبين لبنزيما وكانتي.