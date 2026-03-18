Karim Benzema Hilal Ittihad Ahli (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

تاريخ الهلال ومعاناة الدقيقة 24: من أجل الرد على رونالدو والاتحاد .. بنزيما مجبر على تقديم نفسه قربانًا لـ"الأزرق"!

دروس للفرنسي من قمة الأهلي والهلال..

القفز من السفينة الغارقة، هكذا فعل النجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي ترك الاتحاد بمر بواحدة من أصعب مواسمه، وانتقل ليكتب التاريخ مع الهلال.

خلال شهرين في قلعة الألقاب، ضمن كريم بنزيما، ميدالية - على الأقل - بعدما شارك في تأهل الهلال إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بموسم 2025-2026.

وتقدم تيو هيرنانديز بالهدف الأول للهلال في الدقيقة 39، بينما رد إيفان توني بهدف التعادل للأهلي من ركلة جزاء، في الدقيقة 81.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي تألق فيها ياسين بونو، بشكل لافت، فتصدى لركلتين من إيفان توني وجالينو، فيما سجل ركلات الهلال الأربع، كل من روبن نيفيش، ماركوس ليوناردو، سلطان مندش، تيو هيرنانديز.

وقطع الهلال تذكرة العبور إلى نهائي "أغلى الكؤوس"، ليضرب موعدًا مع الخلود، الذي تأهل لأول مرة في تاريخه، بعد التغلب على الاتحاد، حامل اللقب، بركلات الترجيح، في نصف النهائي.

ماذا صنع بنزيما في نصف نهائي كأس الملك؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..

  Ronaldo BenzemaGetty Images/GOAL

    فرصة للرد على رونالدو والاتحاد

    عندما قرر الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، الإضراب عن مباريات النصر في وقت سابق، ربطت التقارير الإعلامية هذا الأمر، باعتراضه على عدم دعم العالمي لإبرام الصفقات الشتوية، كما ذكرت أخرى بأن غضب رونالدو قد انفجر بعد انتقال كريم بنزيما إلى الهلال.

    ورغم أن رونالدو يظل هو الواجهة الرئيسة للمشروع الرياضي السعودي، الذي فتح أبوابه أمام كبار نجوم العالم في صيف 2023، إلا أن لغة الألقاب، لا تزال تصب في صالح بنزيما، الذي ضمن النهائي "الثالث" في مسيرته بأرض المملكة.

    وبعد فوزه بثنائية دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين مع الاتحاد، في موسم 2025-2026، فإن بنزيما يملك فرصة للرد على رونالدو والاتحاد معًا، بالتأهل إلى نهائي كأس الملك مع الهلال، فضلًا عن مطاردة النصر في الدوري بفارق 3 نقاط، والمضي قدمًا نحو المراحل الإقصائية في دوري أبطال آسيا للنخبة، ما يعني أن الفرنسي بات أمام فرصة تاريخية، للفوز بالألقاب مع عملاقين مختلفين في السعودية.

  • ولكن، الدقيقة 24 تقول أشياء كثيرة

    إذا نظرنا للوجه الآخر للعملة، ففي الوقت الذي كان الاتحاد يُنتقد فيه "تكتيكيًا"، بأنه لا يزال غير قادر على التخلص من عباءة كريم بنزيما، يمكن القول إن النجم الفرنسي، لا يزال يحاول العثور على "شيء مفقود"، في الهلال.

    الدقيقة 24، قالت أشياءً كثيرة، عندما نظر بنزيما بحسرة إلى محمد كنو، الذي فضل تحويل مرتدة هلالية، إلى تسديدة من خارج المنطقة، بدلًا من تمريرها إلى نجم ريال مدريد السابق.

    هنا مربط الفرس، منذ انتقال كريم بنزيما إلى الهلال، بدا وكأنه يعاني من أمرين أساسيين..

    * تنوع الهدّافين في الهلال.

    * عدم توفر مساحات كثيرة تسمح له بإيجاد الحلول الهجومية.

    وبالاستناد للنقطة الثانية، فإنها تزامنت مع تراجع مستوى سالم الدوسري، بسبب تداخل الأدوار بينه وبين تيو هيرنانديز، أو مالكوم الذي يعاب عليه كثرة التمريرات المقطوعة، فضلًا عن منح الكرة إلى سيرجي سافيتش، والاعتماد على إرسال الكرات الطويلة إلى الدوسري أو مالكوم، والتي باتت لعبة محفوظة، تمكن الدفاع الأهلاوي من إيقافها بنسبة كبيرة، خاصة في الشوط الأول، ثم على فترات خلال اللقاء.


  • تجسيد لنظام إنزاجي

    كان كريم بنزيما تجسيدًا لـ"تكتيك" إنزاجي، ونظامه مع الهلال بشكل عام، فبينما كان يبحث عن استغلال للمساحات، أو محاولة بناء الفرص من وسط الملعب، إلا أنه باختصار، كان استمرارًا لمقولة "لا يهم الأداء، المهم هو الفوز".

    على المستوى الشخصي، لم يقدم بنزيما الأداء المنتظر، إلا أنه خرج من المواجهة بصناعة تمريرة حاسمة إلى تيو هيرنانديز، الذي وقع على هدف التقدم بطريقة رائعة.

    فيما عدا ذلك، فإن بنزيما اكتفى بتسديدتين فقط، منها واحدة أهدر بها واحدة من أخطر فرص المباراة، عندما استقبل عرضية من سافيتش، لينفرد تمامًا بالحارس إدوارد ميندي، الذي برع في التصدي لكرته.

  • هل يليق الأزرق ببنزيما؟

    "اللون الأزرق"، هو ذلك اللون الذي بات يتلألأ أمام أعين كريم بنزيما، حيث بات يرى فيه تحقيقًا لكل أمنياته خلال عام 2026، طبقًا لنقطتين..

    * المنافسة على الألقاب الثلاثة مع الهلال (دوري روشن، كأس الملك، دوري النخبة الآسيوية).

    * المشاركة مع منتخب فرنسا في نهائيات كأس العالم 2026.

    لنتحدث عن النقطة الثانية، فإن كريم بنزيما لا يزال - حتى الآن - يحاول لفت أنظار المدير الفني للديوك، ديديه ديشان، بأن صاحب الكرة الذهبية، قادر على العطاء، ليس فقط على المستوى الهجومي، وإنما في صناعة الفرص، والتراجع الدفاعي أيضًا.

    ولكن، هناك أزمة "عدم انسجام" تواصل مطاردة بنزيما، فالمؤشر حتى الآن، تحول من "ألقاب وأداء" مع الاتحاد، إلى "فرصة للألقاب بدون أداء" مع الهلال.

    وبقطع النظر عن أي خلافات سابقة بين بنزيما وديشان، وبوادر صلح من قِبل "الحكومة"، الذي أبدى أمنيته علنًا بالتواجد في مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، فإن الطريقة الدفاعية التي يتسم بها إسلوب إنزاجي، تبدو وكأنها تعيق "البنز" عن الظهور اللافت مع الهلال، أو على الأقل، تجعله يسير على سطر ويترك آخر.

    ومع دخول المراحل الإقصائية في دوري أبطال آسيا للنخبة، وفتح الباب أمام مشاركة بنزيما، فإن الفرنسي أمام مهمة شاقة للغاية، من أجل الخروج من "غابة" النجوم في الهلال، والإعلان عن نفسه بأنه يستحق التواجد في المنتخب، فهل يبقى الأزرق لائقًا به، في نهاية الموسم؟

  • كسر العقدة "جزئيًا" أمام الأهلي

    قبل المواجهة، كان كريم بنزيما، يبحث عن "بصيص ضوء" في سجل مواجهاته المظلم أمام الأهلي، حينما كان بقميص الاتحاد.

    بنزيما الذي قاد الاتحاد بثنائية دوري روشن وكأس الملك، في موسم 2024-2025، لم ينجح في تحقيق أي فوز على الأهلي، حتى عندما سجل هدفًا في شباك الراقي وتعادل الفريقان (2-2)، في ديربي جدة.

    عمليًا، نتيجة المباراة تقول: تعادل، أي أن بنزيما يواصل سجله في عدم الفوز ضد الأهلي، رغم التأهل على حسابه على نهائي أغلى الكؤوس، وهو الأمر الذي يعكس حالة من كسر العقدة "جزئيًا"، إلا أنه لم يحقق السيناريو المثالي بعد أمام الراقي، وهو الفوز والتسجيل معًا.

