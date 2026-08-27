"أفضل من النصيري وأقترح إعارته لنيوكاسل": رغبة بنزيما في الاتحاد تثير الاتهامات إلى الهلال .. والدليل رونالدو!

"هل يعود كريم بنزيما إلى الاتحاد؟"، سؤال أثار الكثير من الجدل، خلال الساعات الماضية، في ظل تعالي مؤشرات رحيل الفرنسي عن الهلال، في الفترة الصيفية، خاصة مع قرب إعلان صفقة الدولي الإنجليزي أولي واتكينز، القادم من أستون فيلا.

ما بين خلافه مع المدير الفني سيموني إنزاجي، ووضعه بين خياري اللعب في القائمة الآسيوية أو المغادرة، وكذلك الحديث عن قيمة مستحقاته المتبقية، في حالة إنهاء عقده، بات مسألة رحيل كريم بنزيما عن الهلال، أقرب من أي وقت مضى.

ولكن، الخلاف هنا حول وجهة كريم بنزيما، بعد الرحيل عن الهلال، وكذلك طريقة الزعيم في التعامل مع النجوم الكبار، حيث فتحت مسألة العودة إلى الاتحاد، بابًا جديدًا من الجدل.

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