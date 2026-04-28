كريم بنزيما بـ"رائحة الاتحاد" خرّب عمل الهلال أمام ضمك .. وسيموني إنزاجي "أراد إثبات أنه ليس جبانًا فتورط أكثر"!

الاتحاد الآن ومنذ بداية الموسم الجاري هو أكثر مثال حي عن "الخراب" في كل شيء من بين كافة الأندية السعودية؛ فنيًا، إداريًا، انضباطيًا، إلخ.

الأسباب متعددة، لكن من ضمنها – بحسب ما يردد الجمهور – رحيل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في الميركاتو الشتوي الماضي نحو الهلال في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده بالتراضي بين الطرفين، نظرًا لخلافات حول التجديد.

لكن يبدو أن بنزيما حمل جينات "الخراب الفني" معه من الاتحاد إلى الهلال، فأصبح بمثابة "لاعب 12" في الخصم، تاركًا الزعيم يلعب بعشرة لاعبين.

ربما ميزته الوحيدة هي خروجه الكثير من منطقة 18 الخصم، ساحبًا خلفه عدد من لاعبيه ومن ثم إتاحة الفرصة للقادمين من الخلف لتشكيل خطورة على المرمى، لكن في الأساس الهلال لم يكن في حاجة لمهاجم بهذه النوعية، بقدر حاجته لمن يقدر على استغلال أنصاف الفرص.

لكن إن بحثت عن بقية مهام المهاجم، فمن كان أفضل مهاجم في أوروبا يومًا ما، فقد كافة مميزاته مؤخرًا، حتى وإن وصلت الكرة له أمام المرمى تمامًا، كما في هذه الفرصة..





من قبل كنا نقول إن كريم بنزيما لا يتألق سوى أمام فرق مؤخرة جدول الترتيب، والليلة أمام ضمك شذ عن تلك القاعدة، فهو الفريق الذي لم ينجح في هز شباكه سوى مرة وحيدة خلال أربع مباريات .. والليلة حتى لم يفلح في توجيه تسديدة وحيدة لمرماه!