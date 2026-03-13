كريمونيزي - فيورنتينا: أين يمكن مشاهدتها، القناة التلفزيونية، البث المباشر، تشكيلات الفريقين

سيضطر نيكولا إلى الاستغناء عن بيزيللا، الذي يعاني من إيقاف. أما بالنسبة لفيورنتينا، فلا شك في التشكيلة التي ستخوض المباراة في ملعب زيني. ويبقى أن نرى من سيفوز في المنافسة على مركز الهجوم بين ديوريتش وبونازولي. أما ثورسبي فسيبقى في قلب الملعب، إلى جانبه فاندبوت واللاعب السابق في فيورنتينا ماله.

أما بالنسبة لفيورنتينا، فكل شيء يدور حول مويز كين. من المفترض أن يسافر المهاجم الفيورنتيني إلى كريمونا، لكنه سيجلس على الأرجح على مقاعد البدلاء. سيبقي فانولي المنافسة مع بيكولي مفتوحة حتى النهاية. كما يبقى من غير الواضح موقع فابيانو باريزي في الملعب. قد يلعب كجناح متقدم بدلاً من هاريسون، الذي لم يقدم أداءً لامعاً في المباريات الأخيرة. يعود فاجيولي وغودموندسون إلى التشكيلة الأساسية.