قدمت كريمونيزي بعد ظهر اليوم مدربها الجديد ماركو جيامباولو. وفيما يلي تصريحات المدرب الذي حل محل دافيد نيكولا على مقعد تدريب «الرجلين الرماديين».
ترجمه
كريمونسي، جيامباولو يقدم نفسه: "لا يمكنني شراء الوقت، لكن لا شيء مستحيل. سأحاول أن أحذو حذو جيجي سيموني"
وصوله إلى مقاعد البدلاء
"أود أولاً أن أشكر السيد أرفيدي على هذه الفرصة، وهي نفس الفرصة التي منحني إياها قبل اثني عشر عاماً والتي شكلت نقطة انطلاقة جديدة في مسيرتي. أعود إلى بيئة مألوفة لي، إلى مركز رياضي تم تحسينه، حيث كانت ظروف العمل استثنائية في ذلك الوقت ولا تزال كذلك حتى الآن. أصل إلى هنا بحماس كبير ورغبة وشغف، وهي العناصر التي تمثل محرك عملي وقوة دافعة لهذه المهنة. الشيء الوحيد الذي لا يمكنني شراؤه هو الوقت، لكننا سنبذل كل ما في وسعنا، بل وما هو مستحيل، لتحقيق هدفنا: إنها تجربة غامرة، نحن هنا للعمل وسنفعل ذلك بشغف كبير".
المقارنة مع جيجي سيموني
"عندما أتحدث مع اللاعبين، أذكر دائمًا أهمية الهوية، والانتماء للنادي، والحافز الذي يمكن أن توفره تاريخ النادي. تتمتع كريمونسي بتاريخ يمتد لحوالي 125 عامًا، لذا فإن ارتداء هذا القميص ينطوي على تحمل المسؤولية. يجب أن نمثل الفريق الذي نلعب له بأفضل صورة ممكنة، وأن نرفع رايته عالياً: هذا ما يجب أن يفكر فيه اللاعبون، ولهذا السبب يجب أن نبذل دائماً 100٪ من جهدنا، حتى لو كان ذلك قد يؤدي إلى ارتكاب أخطاء. لقد نجح جيجي سيموني في تحقيق هذا الهدف منذ سنوات عديدة، وعلينا أن نبذل كل ما في وسعنا، بل وما هو مستحيل، لتحقيقه. أنا مرتبط بشخصيته وما زلت على اتصال بابنه حتى اليوم".
الأيام الأولى مع كريمونيزي
"الوقت ضيق، فقد كان تدريب الأمس مخصصاً لإدارة الأحمال، ثم كان لديّ تدريب اليوم، وسيكون لديّ تدريب غداً. سيتعين عليّ التركيز على العمل على مفهومين أو ثلاثة مفاهيم؛ فمن الضروري تزويد اللاعبين بالمعلومات دون إغفال الأمور الأساسية. أما الباقي فيجب أن يضعه اللاعبون بالالتزام الذي تحدثت عنه سابقاً: نلعب دائماً 11 ضد 11، لكن الباقي هو الروح والحماس. أريد فريقاً لا يستسلم أبداً ويلعب المباريات دائماً، وإلا فإننا نخسر مرتين: بسبب النتيجة ولأننا لم نحاول اللعب. إذا اضطررت إلى تغيير شيء ما، فسأفعل ذلك مع احترام خصائص لاعبي فريقي".
كيفية التعامل مع الأوقات الصعبة
"الجانب البدني دائمًا ما يكون تابعًا للجانب الذهني. عندما يكون العقل مثقلًا، تصبح الساقان ثقيلتين أيضًا، وننتهي في المركز الثاني خلف المنافسين. من الناحية الذهنية، أبدت الفريق روح المبادرة تجاه اقتراحاتي، لكنه يحمل على عاتقه سلسلة من المباريات التي لم يتمكن فيها من تحقيق نتائج إيجابية، وهذا يقلل من ثقته بنفسه. طلبت من اللاعبين أن يخوضوا المباريات بشجاعة: لا يهمني إن أخطأوا".
المشاكل
"أدرك أن اهتمام من يعيشون في هذا الوسط منصب بالكامل على كريمونيزي، لكنني كنت في المنزل طوال ثلاثين جولة وشاهدت كل مباريات الدوري. المشاكل التي تعاني منها كريمونيزي تعاني منها جميع الفرق الأخرى، ومن الواضح أننا بحاجة إلى القليل من الحظ الجيد في صفنا منذ البداية لأن الوقت ضيق. لكن طالما أن الجدول يمنحك فرصة، عليك استغلالها، وفي كرة القدم يمكن أن يحدث أي شيء: يجب أن تكون إيجابياً وأن تمتلك الشجاعة الكافية لفعل الأشياء، لأن الأمور يمكن أن تتغير. أدرك أن الاتجاه الأخير قد أدى إلى فقدان الثقة، لكننا بحاجة إلى إيجاد المفتاح داخل أنفسنا مع العلم أن كرة القدم تحمل مفاجآت. في الدوري الإيطالي، لا توجد مباريات سهلة والجميع مستعدون تكتيكيًا، لكن حتى المباريات التي تبدو مستحيلة يمكن الفوز بها. المشاكل التي تعاني منها كريمو تعاني منها فرق أخرى أيضًا، علينا أن نجعل الحياة صعبة على من يقفون معنا حتى النهاية وأن ننافس أنفسنا لاستعادة الثقة بالنفس. لم نفقد شيئًا بعد، سنكافح ونقاتل".
التعديلات
"عندما يصل مدرب جديد، يرتفع مستوى انتباه اللاعبين: هذا لا يعني أن الثاني أفضل من الأول، ولكن ربما تكون الرغبة في فهم ما يقوله المدرب الجديد بمثابة حافز. لكن يجب أن نفهم كيف نتعامل مع الأحداث السلبية؛ يمكننا أن نتغير، لكن الأمر يتطلب صلابة شخصية اللاعب. في البداية، أثبت هذا الفريق قدرته على حصد النقاط وتقديم مباريات جيدة، لذا فإن المقومات موجودة. يجب ألا يركز اللاعبون على المشكلة، وإلا فإنهم سيحملونها معهم: نحتاج إلى الشجاعة لارتكاب الأخطاء مرة أخرى، ولكن بوعي، لأن لدينا شخصية. وهذا نصيحة قدمتها أيضًا بشكل فردي لسبعة أو ثمانية لاعبين. من الواضح أنه عندما لا تكون في حالة من الهدوء، يصبح كل شيء أكثر صعوبة، ولكننا نحتاج إلى القوة لتجاوز ذلك. إذا بقيت في تلك الحالة، فأنت خاسر".